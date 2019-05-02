«Она ведь не самая плохая певица»: Киркоров поддержал затравленную дочь Алсу.

Первый подарок к 52-летию Филиппа ожидал у подъезда его дома в Филипповском переулке.

Как рассказал артист, один из друзей подарил ему автобус для гастрольной жизни.

- Такой же есть у певицы Шер. Я о нем очень долго мечтал. Утром проснулся, выхожу во двор и вижу автобус. В нем есть кухня, гостиная. Просто невероятные условия для проживания. Теперь я буду на все концерты по стране передвигаться на нем,-рассказал именинник в эфире «Русского радио», посетив в свой день рождения вечернее шоу Аллы Довлатовой.

А ночью отправился в Эмираты, отмечать день рождения и готовиться к сольнику, который отгремит там в праздничные дни. Банкет Филипп устроил в одном из самых дорогих отелей мира, в роскошном отеле Burj Al Arab. Меню в стилистике «Великого Гэтсби», изысканные угощения и близкие друзья, которые специально прилетели поздравить артиста с его личным праздником: спутница артиста диджей Катя Гусева, певица Жасмин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, певица Полина Гагарина, телеведущая и певица Елена Север с мужем Владимиром Киселёвым и их сыновья — певцы Юркисс и Владимир.

Звезда российской эстрады отметил свой 52-й день рождения в кругу друзей.Фото: Алина ЧЕРНОВА

Заехала поздравить короля российской сцены и телеведущая Ксения Бородина с мужем и детьми.

Первый тост именинник посвятил своей маме Виктории Киркоровой, которая ушла из жизни 25 лет назад в день его рождения.

- Этот праздник совпал с мрачной датой в моей жизни. В этот день в 1994 году у меня умерла мама. С тех пор я перестал любить свой день рождения. Поэтому в этот день я стараюсь себя окружать только близкими мне людьми,-признался артист.

А потом, размышляя о судьбах детей знаменитостей, обратился с напутствием к сыновьям Елены Север и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева Юркиссу и Владимиру, заметив, что на них большая ответственность.

- Посмотрите, что произошло с дочкой Алсу Микеллой. Ведь девочка эта - не самая плохая певица. Но вот посмотрите на её примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками, - поддержал затравленную дочь Алсу Филипп Киркоров. - На вас двойная ответственность, но я уверен, вы выдержите.

Вы занимаетесь музыкой. А получается или нет - вы в поиске, но вы себя обязательно найдёте, вы только в начале пути. Слушайте отца, слушайте маму. Смотрите на меня, я ведь не самый плохой пример в этом шоу-бизнесе. Уж сколько доставалось мне!

Особенно, если вспомнить мой брак. Я ведь был уже большой звездой, когда женился.