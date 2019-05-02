2019-05-02T17:08:50+03:00
Звезды

"Это было так страшно": Ваенга рассказала правду о своих близких

Певица была откровенна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Ваенга рассказала, как война "прошлась" по судьбам ее близкихЕлена Ваенга рассказала, как война "прошлась" по судьбам ее близкихФото: Евгения ГУСЕВА
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Елена Ваенга рассказала о своей семье. Певица была откровенна, говоря о том, что пережили самые важные для нее люди.

"Достаточно было посмотреть на лицо моей бабушки, чтобы понять, что дальше задавать вопросы про Блокаду не нужно", - призналась Елена Ваенга. Она отметила, что ее прадед с болью вспоминал то время. "Что мог переживать взрослый, уже пожилой мужчина... Что их было 29. Он был 30-м. И он выжил, а они все погибли…", - сообщила звезда.

Певица заявила, что не хотела бы войны для своих близких. По ее словам, она видела, что происходит с людьми, которые через это прошли.

"Я даже представлять себе этого не хочу. Война - это плохо, это убийство. Я не хочу войны для своих детей и своих внуков. Потому что все, что я видела, что происходит с людьми, и что они не могут забыть, даже не рассказывая об этом… Мне этого хватило", - цитирует ее "Пятый канал".

Исполнительница хитов "Курю" и "Аэропорт" призналась, что будет праздновать 9 мая. Кроме этого знаменитость расскажет своему ребенку о том страшном времени.

"Я передам это своему ребенку. Потому что это было так страшно, и это так важно для самых важных людей в моей жизни… У меня были очень хорошие бабушки и дедушки…", - резюмировала знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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