Русский шпион или американский циркач?

В последние дни апреля у берегов деревушки Туфьорд на самом севере Норвегии появилась сенсация: взрослый белый кит атаковал суда рыболовов, требовал еду и всюду совал свой белый нос. Норвежские и британские журналисты, которые внезапно оказались еще и экспертами по морской биологии, тут же оповестили мир, что на Запад «перебежал» российский кит-убийца. Почему российский? Во-первых, он был «в форме»: носил неведомую упряжь с надписью на английском (очевидно же, на рабочем языке нашего ВМФ) «Собственность Санкт-Петербурга» и креплением для видеокамеры. Во-вторых, Россия, до которой от Туфьорда рукой подать, известна своими успехами в дрессировке и применении боевых дельфинов-убийц. Чем белуха хуже?

Норвежские рыбаки обнаружили "кита-шпиона" из России.

В дни пасхального затишья эта сенсация зажила своей жизнью, а белый кит продолжил жить своей: заигрывал с осматривающими его водолазами, давал себя погладить детям, приплывал на зов, аккуратно приносил в пасти брошенную ими рыбу. Никаких сомнений: очень хорошо выдрессирован и дружелюбно настроен к людям. Оказалось, что лодки он не атаковал, а просил о помощи, ибо сам не мог снять тугие ремни. Проникаясь к белухе все большей симпатией, норвежцы задумались: может, он — и не русский шпион вовсе? Внезапно вспомнили, что в России всего один Санкт-Петербург, а в США их несколько! Самый известный, что во Флориде, известен своими туристическими аттракционами с дельфинами и прочими морскими млекопитающими. Теоретически, эта самая белуха могла приплыть к норвежским берегам из Карибского моря, а не Балтийского…

Сама белуха по делу молчит, хотя обычно звуков издает много и разных: свистит, визжит, щебечет, клекочет, не говоря уже о фирменном рёве… Опасения по поводу национальной безопасности Норвегии сменились тревогой за будущее симпатичного и безобидного кита: как он будет выживать один на воле? Сможет ли себя прокормить? Примут ли его другие белухи? Тут же вспомнили печальную судьбу касатки Кейко — главного героя фильмов «Освободите Вилли». Его тоже отпустили на волю у берегов Исландии, но сородичи его не приняли, и через год он, всеми брошенный, умер у южных берегов Норвегии от воспаления легких в возрасте 27 лет. К слову, роковой для артистов возраст.

Теперь норвежцы опасаются, как бы драма не повторилась вновь… Теперь — с нелегальным мигрантом белухой.

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