В аэропорту «Шереметьево» грузовик протаранил пассажирский Boeing
Неуправляемый грузовик технической службы стал причиной ЧП в аэропорту «Шереметьево». Днем в четверг, 2 мая, грузовик протаранил пассажирский Boeing компании «Nordwind Airlines».
Пассажиров в кабине самолета в момент столкновения не былоФото: предоставлено очевидцем
- Пассажиров в кабине самолета в момент столкновения не было. Пострадал один человек. Это водитель грузового автомобиля. С места происшествия он был госпитализирован, - сообщил «КП» источник в экстренных службах.
Пострадал один человек - водитель грузовикаФото: предоставлено очевидцем
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем и он еще до столкновения потерял сознание. Проверку проводят сотрудники транспортной полиции. Установлено, что в этот день водитель успешно прошел медицинский осмотр.
Проверку проводят сотрудники транспортной полицииФото: предоставлено очевидцем
Сейчас мужчина в больнице. О задержке рейсов из-за происшествия не сообщается. Владельцы самолета сейчас подсчитывают убытки. Судя по кадрам с места ЧП, грузовик и самолет получили значительные повреждения.
Водитель был госпитализированФото: предоставлено очевидцем
Неуправляемый грузовик технической службы стал причиной ЧП в аэропорту «Шереметьево»Фото: предоставлено очевидцем
ИСТОЧНИК KP.RU