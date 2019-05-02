В аэропорту «Шереметьево» грузовик протаранил пассажирский Boeing

Неуправляемый грузовик технической службы стал причиной ЧП в аэропорту «Шереметьево». Днем в четверг, 2 мая, грузовик протаранил пассажирский Boeing компании «Nordwind Airlines».

Пассажиров в кабине самолета в момент столкновения не былоФото: предоставлено очевидцем

- Пассажиров в кабине самолета в момент столкновения не было. Пострадал один человек. Это водитель грузового автомобиля. С места происшествия он был госпитализирован, - сообщил «КП» источник в экстренных службах.

Пострадал один человек - водитель грузовикаФото: предоставлено очевидцем

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем и он еще до столкновения потерял сознание. Проверку проводят сотрудники транспортной полиции. Установлено, что в этот день водитель успешно прошел медицинский осмотр.

Проверку проводят сотрудники транспортной полицииФото: предоставлено очевидцем

Сейчас мужчина в больнице. О задержке рейсов из-за происшествия не сообщается. Владельцы самолета сейчас подсчитывают убытки. Судя по кадрам с места ЧП, грузовик и самолет получили значительные повреждения.

Водитель был госпитализированФото: предоставлено очевидцем