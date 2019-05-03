2019-05-03T01:29:57+03:00
Звезды

Забытый жанр мелодекламации ожил на сцене, благодаря Башмету

Юрий Башмет привез в Ярославль трубачей, журналистов и портрет своего дедушки
Сергей СЕЛЕДКИН
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Башмет привез в Ярославль школу журналиста, музыкальную академию барокко и школу трубача. Фото: пресс-служба РКАБашмет привез в Ярославль школу журналиста, музыкальную академию барокко и школу трубача. Фото: пресс-служба РКА
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А не лепо ли бяшете, читатели, начать старыми словами статью о фестивале Юрия. Юрия Абрамовича.

Юрия Абрамовича Башмета, понятное дело. 1 мая по сложившейся приятной традиции в Ярославле стартовал Международный музыкальный фестиваль, а на первом же концерте в исполнении Михаила Ефремова, альта и двух оркестров - народного и симфонического - прозвучало "Слово о полку Игореве".

Об этом произведении стоит сказать особо и стоит особо обратить внимание учителей литературы.

Юрий Башмет помимо славы великого альтиста уже давно снискал славу великого экспериментатора и обладателя светлейшей головы, которую осеняют неожиданные идеи.

Например, в отличие от многих коллег цеху, Башмет не боится экспериментировать и горячо любит это дело.

Неожиданное сочинение композитора Александра Чайковского - один из таких экспериментов. Представьте себе, что одним из главных исполнителей произведения становится чтец. В нашем случае - Михаил Ефремов. Он целиком читает текст "Слова о полку Игореве", а симфонический и народные оркестры - ведут музыкальную партию, в которой слышится и шелест ковыля, и цокот копыт Гзака, и переборы струн вещего Бояна...

Слушать это произведение интересно не только профессионалу, но и дилетанту, и даже ребенку. Зная, как любит Юрий Абрамович экспериментировать на стыке жанров, каждому преподавателю литературы полезно побыть немного Башметом и быть курсе современных музыкальных новинок. На такое исполнение "Слова" можно и нужно приводить школьников.

Конечно, продвинутые музыковеды вспомнят жанр мелодекламации, распространенный в начале двадцатого века и будут правы. По сути, исполнение "Слова" и есть мелодекламация. Но в наше время этот жанр был почти забыт и вот, благодаря Башмету, снова зазвучал на сцене с новой свежей и молодой силой.

Впервые "Слово" исполняли несколько лет назад на Зимнем фестивале в Сочи. В прошлом году его можно было услышать на праздновании 65-летия Башмета, однако тогда у Ефремова возникли проблемы с чтением, актер закашлялся, но все равно мужественно довел партию до конца.

На открытии фестиваля в Ярославле все прошло как по маслу.

По традиции первый день фестиваля стартовал премьерой. На сцене филармонии прозвучала кантата на стихи Блока "Двенадцать" молодого композитора Алексея Сюмака.

Особенно отрадно, что в этом году большое внимание фестиваля уделено взаимопроникновению музыки и литературы и "Двенадцатью" Блока и "Словом о полку Игореве" это взаимопроникновение не исчерпывается. Например, 3 мая в Театре драмы им. Ф.Волкова представят «Евгения Онегина» Чайковского в авторской версии Юрия Башмета, где стихи Пушкина будут чередоваться с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтеца выступит Константин Хабенский. 8 мая в Филармонии слушателям предстоит познакомиться с концертом-спектаклем «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли которого – Евгений Миронов.

В программе-закрытии фестиваля прозвучит музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери».

Как всегда, фестиваль сопровождается не только музыкой, но и полезными занятиями. Башмет привез в Ярославль школу журналиста, музыкальную академию барокко и школу трубача. Для выступления на ярославской сцене из Испании приехал Брасс-оркестр трубачей. В прошлом году добрые испанские молодцы не только исполним зажигательный концерт в филармонии, но и провели мастер-класс для учащихся ярославского музыкального училища.

Фестиваль закончится 9 мая. В этот день по традиции Юрий Абрамович участвует в шествии "Бессмертный полк" и пройдет вместе с простыми ярославскими жителями, неся в руках портрет своего дедушки, много сделавшего для того, чтобы внук стал музыкантом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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