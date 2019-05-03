Теперь можно все: Максим Виторган поцеловал Глюк'oZу в грудь

Максим Виторган вместе с двухлетним сыном Платоном отдыхает на испанском курорте Марбелья. Туда же на майские праздники прилетел большой звездный десант: друзья Виторгана из «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, кинорежиссер Марюс Вайсберг, музыкант Лева Би-2. Большую мужскую компанию разбавила очаровательная Глюк'oZа: Наталья Ионова приехала в Марбелью вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, и дочками Лидой и Верой.

На отдыхе российские знаменитости развлекаются тем, что каждый день устраивают турнир по пляжному волейболу. 2 мая к команде «Квартета И» присоединился и Максим Виторган. Как закончился матч, неизвестно, но два игрока точно в накладе не остались и вышли победителями. Счастливчикам удалось… прикоснуться к груди Натальи Ионовой. Пикантный снимок появился в Инстаграме новоиспеченного холостяка Виторгана.

- После волейбола, - лаконично подписал его артист.

mvitorgan После волейбола))) @chistyakova_ionova #ауславынетинстаграма

На фото Максим Виторган и Ростислав Хаит прижимаются щеками к пышной груди Натальи и нежно целуют ее бюст. Во всяком случае, Максим тянется к нему губами, а вот Ростислав, отбросив всяческое стеснение, так и припал к соблазнительным округлостям певицы. Наталья одета в короткий черный топ, едва прикрывающий ее прелести. Алая помада, распущенные волосы, широкополая шляпка – выглядит 32-летняя звезда просто прелестно, так что порыв Виторгана и Хаита вполне можно понять. Тем более, что сама Глюк'oZа явно не против.

Подписчики Инстаграма Виторгана гадают: как отреагировал на этот снимок муж Натальи Александр Чистяков? А ну как бизнесмен решит разобраться с Максимом по-мужски и набьет ему морду? Как в свое время это сделал сам Виторган, сломав нос любовнику своей жены Ксении Собчак Константину Богомолову? Поклонники запасаются попкорном и уже делают ставки на то, кто выйдет победителем из баттла за Глюк'oZу.

Виторган и муж Натальи Александр Чистяков - судя по всему, еще до того, как Максим поцеловал певицу в грудь. Фото: Инстаграм.

Впрочем, сама певица не раз рассказывала в интервью, что они с мужем предпочитают давать друг другу в браке определенную свободу. Именно так им с Александром удалось преодолеть кризис и сохранить семью - три года назад они едва не развелись.

- Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево, - как-то рассказала Наталья. Возможно, этот пикантный снимок – как раз один из тех сюрпризов, которыми артистка подстегивает воображение мужа и освежает их отношения.

chistyakova_ionova Ну что?! Врываемся в май?!

Что касается Максима Виторгана, то ему теперь можно все. После того, как Ксения Собчак объявила об их разрыве, Виторган числится в завидных холостяках и может позволить себе любые шалости. А вот с Ростиславом Хаитом не все так однозначно. Несмотря на то, что 47-летний актер официально не женат, у него есть подруга. Звезда фильма «О чем говорят мужчины» уже давно счастлив с очаровательной блондинкой Ольгой Рыжковой. И хотя Ростислав предпочитает не светит свою спутницу на публике, их отношения давно напоминают стабильную семейную жизнь. Так что поцелуй в грудь Глюк'oZы может дорого обойтись брутальному артисту.