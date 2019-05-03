Максим Топилин: В приоритете - повышение производительности труда, рост зарплаты, защита трудовых прав

«В свете задач, поставленных Президентом Российской Федерации, в приоритете Минтруда России находятся вопросы повышения производительности труда, достижения эффективной занятости и безопасных условий труда, устойчивого роста заработной платы, защиты трудовых прав работников», - говорится в обращении главы Минтруда Максима Топилина, опубликованном на сайте ведомства по случаю первомайских праздников - .

«С этого года в зону особого внимания мы также поставили вопросы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных категорий работников, - продолжает министр. - Так, в рамках национального проекта «Демография» началось обучение граждан предпенсионного возраста для повышения их квалификации и конкурентоспособности на рынке труда. По национальному проекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» проходят переобучение и повышение квалификации работники предприятий, проводящих модернизацию и импортозамещение производства. Со следующего года обновить свои компетенции или получить новую профессию смогут женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Такое обучение станет дополнительной гарантией их успешной трудовой деятельности и карьеры».

Обращение предваряется поздравлением россиян с «праздником Весны и Труда».