Дачи у моря: кто из телеведущих купил недвижимость за границей

Часто купить дачу за границей дешевле, чем на Рублевке. Рассказываем у кого из отечественных телеведущих есть дома у моря за границей.

Лариса Гузеева («Давай поженимся!»)

Лариса Гузеева с мужем и детьми отпуск проводит в Грузии, и в Болгарии. В Грузию семья телеведущей летает в гости. У Гузеевой есть взрослый 27-летний сын Георгий от первого брака с грузинским сценаристом Кахой Толордавой. К Кахе в гости и летает Лариса с сыном, вторым мужем Игорем Бухаровым и их дочкой 19-летней Лелей.

Большую часть отпуска семья звезды проводит в Болгарии – там у них семейная дача на Черном море. Кстати, Каха Толордава также прилетает сюда на отдых. Гузеева смогла сделать так, чтобы бывший и нынешний мужья дружили. Лариса Гузеева и ее муж президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров приобрели недвижимость в Болгарии еще до кризиса. И теперь морской отпуск проводят исключительно не побережье. Апартаменты площадью 165 кв. м находятся в курортном поселке Равда. Гузеева приобрела недвижимость в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» за 220 тыс. евро. Сейчас квартиры в комплексе стали дешевле – подобные апартаменты можно купить за 200 тыс. евро (14,6 млн.руб.).

Гузеева в своей болгарской гостиной. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

До моря – рукой подать, в комплексе есть бассейн, и вся необходимая инфраструктура. В апартаментах два санузла, три спальни, гостиная, кухня. Здесь же приобрели жилплощадь многие друзья Гузеевой. Чаще всего на пляж Лариса ходит с подругой Ларисой Удовиченко.

Внешний вид дома ГузеевойФото: "Экспресс-газета"

Владимир Соловьев («Вечер с Владимиром Соловьевым»)

Известный телеведущий объяснил покупку дома на побережье итальянского озера Комо в эфире программы своего коллеги по каналу Бориса Корчевникова. Владимир Соловьёв рассказал, что у него большая семья, поэтому вывозить всех на отдых на море, гораздо выгоднее, когда есть свой дом, чем платить из года в год за аренду.

«Это очень просто: у меня большая семья, когда я вывожу всех отдыхать, это человек 15. Я посчитал, что нам месяц в Греции обойдётся в такую сумму, что за два-три года отбивается, если ты тупо купишь. Когда я покупал, там цены были ниже, чем в Подмосковье на Рублёвке. Ну, у нас цены же специфические. Ты спокойно покупаешь, привозишь семью, и они находится там всё лето», – разъяснил Владимир Соловьев.

Сергей Соловьев. Фото: instagram.com/vrsoloviev

«Тут есть ещё такой момент: патриот-не патриот. Николай Васильевич Гоголь провёл существенную часть жизни в Риме и был патриотом. Лучший путеводитель по Риму написан Гоголем. Я не буду говорить о выдающихся деятелях культуры, чтобы не подумали, будто я сошёл с ума и сравниваю себя с ними. Патриотизм: это ведь не подписка о невыезде и не тупое чувство, когда ты говоришь: «Всё наше – лучшее». Это когда у тебя есть осознанное понимание, и ты можешь сравнить. И выбираешь всё равно Россию», – объяснял свои точку зрения Владимир Соловьёв.

И сейчас дом на озеро Комо стоит гораздо дешевле похожего в Подмосковье. Дом площадью 200 кв. м стоит 850 тыс. евро (62 млн. руб.). Дом такой же площадью на Рублевке стоит 150 млн. руб. Разница ощутима. Озеро Комо расположено в 40 км к северу от Милана. Здесь находится вилла Джорджа Клуни и других знаменитостей.

Сергей Светлаков («Слава Богу, ты пришел!»)

Светлаков с женой и детьми летние каникулы проводит в Латвии. Дом артист построил в районе Меллужи – дачный поселок Рижского взморья неподалеку от Юрмалы. Особнячок Светлакова расположен на улице Берзу (березовая), в некотором отдалении от моря, но в окружении деревьев, на берегу реки. В доме два этажа, есть спальни для детей, родителей артиста, камин, на втором этаже – выход на террасу. Дом оформлен в светлых тонах. В 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс Светлаков купил небольшой рыбацкий дом. Артист приезжает сюда на рыбалку.

Дом Сергея Светлакова под Юрмалой. Фото: архив "Комсомольская правда".

Сейчас похожий дом в районе Меллужи площадью 185 кв. м можно купить за 300 тыс. евро (21,9 млн. руб).

"Рыбацкий дом" артиста. Фото: архив "Комсомольская правда".

Татьяна Лазарева («Магия»)

Шоу «Магия», премьера которого состоится 3 мая, снимали восемь лет назад. Соведущая проекта Татьяна Лазарева последние несколько лет живет в Марбелье. Это курортный испанский город в провинции Малага с населением 140 тысяч человек. Лазарева в этом не дешевом местечке снимает дом, а ее дочь посещает испанскую школу. Сама телеведущая последнее время сотрудничает с «Клубом путешествий Михаила Кожухова» и у нее есть «авторские экскурсии». К примеру, «Марбелья. В гости к Татьяне Лазаревой».

Татьяна Лазарева наводит красоту у арендованного испанского дома. Фото: instagram.com/lazareva_tatka/

Дом площадью 100 кв. м в Марбелье стоит 350 тыс. евро (25,5 млн. руб). Аренда дома от двух тысяч рублей в сутки.

Юлия Ковальчук («Взвешенные люди»)

Музыканты и телеведущие Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков купили двухъярусные апартаменты на испанском побережье Средиземного моря. Их недвижимость находится на побережье Коста-Брава, в часе езды от Барселоны. «Здесь можно часами стоять на балконе и смотреть на море!» - делится эмоциями Ковальчук. Ей нравится, что здесь можно гулять и оставаться неузнанной. Соседи творческой пары – французы, каталонцы, англичане.

Юлия Ковальчук на своей испанской террасе. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Ковальчук прилетает сюда с дочкой, с мужем или с родителями. Апартаменты продавались с мебелью, а также с отделкой в каталонском стиле. Поэтому в помещении преобладают голубые и сиреневые тона. На втором этаже у семьи открытая терраса с видом на море, на ней установили беседку, диван, мангал, кресло-качели.

Апартаменты на побережье Коста-Брава с террасой площадью 70 кв. м стоят 210 тыс. евро (15 млн. руб).