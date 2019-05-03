10 “полезных” привычек, которые на самом деле вредят

1. Заменять завтрак смузи

Казалось бы, что может быть полезней смузи? Настоящий коктейль из витаминов, и минимум калорий - то, что надо, чтобы похудеть!

Однако если вы заменили свой обычный завтрак одним стаканом смузи – это не лучшая идея, говорят нутрициологи. Безусловно смузи сами по себе полезны. Но в них в основном содержатся фрукты и вода. И, несмотря на то, что фрукты приносят пользу, их потребление в большом количестве может повысить сахар в крови и, как следствие уровень инсулина. А это как раз может привести к набору веса. Если без фруктового напитка вместо нормального приема пищи не обойтись, старайтесь не пить больше одного стакана. И постарайтесь добавить к нему немного полезных жиров (арахисовое масло или масло авокадо), а также белков.

2. Исключать углеводы

Углеводы не вредны! Не нужно пытаться полностью исключить их из рациона. Стоит избегать употребление рафинированных углеводов – сахара, мучных изделий, но не цельнозерновых продуктов. Цельнозерновые продукты содержат большое количество клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Эти продукты стимулируют рост нормальной микрофлоры кишечника. Употребление клетчатки крайне важно не только для улучшения микрофлоры кишечника, но и поддержания нормального веса. Старайтесь употреблять в пищу здоровые виды цельных зерен, например, ячмень, коричневый рис или полбу, пасту из твердозерновой пшеницы. При этом порция должна быть не больше размера вашего кулака.

3. Избегать глютена

Страшилки по поводу вреда глютена - маркетинговый миф. Безглютеновые продукты стоят в разы дороже аналогичных с глютеном. Почему бы не заработать, считают ушлые дельцы, запуская в массы мифы, вынуждающие нас покупать товар подороже. Не нужно отказываться от глютена, если вам не был поставлен диагноз целиакии (непереносимость глютена). Кстати, тест на целиакию может оказаться не точным, если вы давно не употребляли глютенсодержащие продукты. Целиакия, кстати, достаточно редкое заболевание. И чаще диагностируется в детстве, потому что мимо ее симптомов не пройдешь.

Правило о том, что не нужно полностью исключать какой бы то ни было продукт, не получив медицинское заключение, распространяется на все пищевые продукты. Наше питание должно быть сбалансированным, чтобы приносило пользу. А если запрещать себе что-либо, можно навредить. Откажетесь полностью от жиров - пострадает репродуктивная система. Углеводов - активность мозга (например). Если подозреваете у себя непереносимость какого-либо из продуктов, обратитесь к врачу.

4. Перекусывать фруктовыми йогуртами

Рисунки фруктов на пластиковых стаканчиках йогурта выглядят так аппетитно, а реклама подает фруктовый йогурт как замечательный продукт для здорового питания. Но если разобраться, все выглядит не так красиво.

Нет, йогурт - полезный кисломолочный продукт. Фрукты сами по себе тоже полезны. Но готовые “фруктовые” йогурты на самом деле полны сахара - иначе кусочки фруктов в них не сохранишь. И в таком виде они представляют собой просто сладкую бомбу. Вместо пользы от перекуса вызовут повышенное выделение инсулина. Через короткое время после “перекуса” вас накроет волна волчьего голода! И вместо похудения получите, наоборот, лишние кило.

Что делать? Покупайте обычный йогурт без добавок и сахара и сами добавляйте в него ягоды, фрукты, корицу, ваниль и что вам угодно.

5. Выпивать чашку теплого чаю в завершении дня

Очень романтично выглядит: перед сном выпить чашку свежезаваренного чаю, подвести итоги дня и построить планы на будущее. Но, нутрициологи предупреждают: или чашка чая перед сном, или сон - выбирайте. Безусловно, чай содержит много противовоспалительных компонентов и антиоксидантов, защищающих от старения и болезней. Но в этом напитке содержится еще и кофеин, который мешает спокойному сну. Кофеин имеет сильный мочегонный эффект. Выпив чашку ароматного напитка перед сном, вы будете ворочаться и страдать от позывов отправиться в туалет. Поэтому перед сном желательно отдавать предпочтение травяным чаям, например, мятному (если у вас нет склонности к изжоге - мята гарантировано провоцирует ее).

6. Завершать интенсивную тренировку протеиновым напитком

Действительно, протеины способствуют росту мышечной массы. Но если вы тренируетесь после работы или поздно вечером, а затем планируете прием пищи, протеиновый напиток приведет к перееданию. Протеиновые добавки также не нужны после низкоинтенсивных нагрузок.

7. Выпивать за ужином бокал красного вина - для успокоения и ради антиоксидантов

В конце тяжелого дня многие предпочитают расслабиться, выпив бокал вина или коктейля. Но алкоголь нарушает цикл сна и бодрствования. Один бокал вина поможет вам скорей уснуть, но сон не будет глубоким. А значит, мозг и другие органы не смогут отдохнуть полноценно. А ведь именно в фазу глубокого сна происходит вымывание токсинов из мозга, иммунная система работает по поиску и уничтожению раковых клеток в теле. Так что хотя некоторые исследования сообщают о пользе небольших доз красного вина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, риски не должны превышать пользу. Тем более вряд ли вы извлечете больше пользы, выпив сразу 3 бокала вина.

8. Покупать продукты, содержащие надписи на этикетках “Без ГМО”, “Без холестерина”, “Из натуральных ингредиентов”

Надписи на упаковках продуктов «для похудения», «от всех болезней» и подобные - обычная уловка маркетинга и манипуляция покупателями. Единственным источником информации может быть перечень ингредиентов на упаковке. Хотите покупать здоровую пищу - обращать внимание на этот список. Убедитесь, что вам знакомы все перечисленные ингредиенты. Кстати, у по-настоящему здоровой пищи список ингредиентов обычно невелик.

9. Сидеть на жесткой диете, а для компенсации пить витамины

Не спешите заменять естественную пищу мультивитаминными комплексами. Натуральных питательных веществ пилюли не заменят. Они совершенно иначе усваиваются организмом! Более того, ученые только в начале открытия особых свойств фитонутриентов (питательных веществ растительного происхождения), которые придают овощам и фруктам полезные свойства – способность защищать от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Зато уже известно, что если эти питательные вещества выделять из растений, они просто теряют свои свойства. Принимая витамины вместо овощей и фруктов, вы лишитесь не только полезных питательных веществ, но и клетчатки, которая необходима для пищеварения.

10. Отсыпаться в выходные

Здоровый сон равно долголетие, молодость и красота. Это всем известно. Как и известно, что полностью высыпаться в современной жизни могут только счастливчики. Почему бы не компенсировать недосып в выходные, думаем мы, и отключаем в субботу и воскресенье будильник. Но увы, это не сделает нас здоровее. Дополнительные часы сна выбьют из привычного графика и нарушат циркадные ритмы. Тем более, что подсознательно, отключая будильник, мы тут же даем себе разрешение лечь попозже - завтра же не нужно рано вставать?

В результате всю следующую рабочую недели вы, выбитые из графика, будете чувствовать себя еще более утомленными. Поэтому важно вставать в одно и то же время даже во время выходных. Ну или максимум на час позже обычного.