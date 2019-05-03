2019-05-03T16:05:41+03:00
Звезды

Волочкова помирилась с матерью после долгих лет вражды

Балерина опубликовала семейное фото в своем Инстаграме [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Похоже, артистке удалось примириться со своей мамой. Фото: личный архив Анастасии ВолочковойПохоже, артистке удалось примириться со своей мамой. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
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Недавно в скандальном интервью Ксении Собчак балерина Анастасия Волочкова рассказала заклятой подруге, что несколько лет назад перестала общаться со своей мамой Тамарой Владимировной. По словам балерины, мать настраивала ее против всех мужчин, которые появлялись в ее жизни. Плюс ко всему Волочкова пожаловалась, что мать настроила против неё дочь.

Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: личный архив Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: личный архив Анастасии Волочковой

- В какой-то момент я сказала ей: «Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать», - поделилась с Собчак Волочкова. - Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. Она меня с Сулейманом (олигарх, бывший бойфренд Волочковой - Ред.) развела. Этого я не могу ей простить. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, не стала. У нее не сложилась карьера. Меня предали мать и бывший муж Игорь Вдовин, который до сих пор не отдал мне многомиллионный долг. Мать пользуется моей дочерью. Она зомбирует ее. Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения. Я ей сказала: «Собрала свои вещи и уехала!». Бабушка конечно настраивает Аришу. Говорит, что для меня только мужчины важны и все».

Однако, похоже, артистке удалось примириться со своей мамой.

Балерина выложила фото своей матери и дочери с трогательной подписью:

«Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома».

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Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада!!!!! Мои любимые! Жду дома. @ariadna_volochkova
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Как стало известно «КП», сейчас Волочковы проводят каникулы в родном Санкт-Петербурге.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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