«Он живет на мои деньги, содержит баб»: Анастасия Волочкова рассказала, как отдала мужу свои миллионы

Источник в столичной полиции рассказал, что в минувший понедельник балерина Анастасия Волочкова написала заявление на своего бывшего мужа Игоря Вдовина.

Артистка обвиняет бизнесмена и отца своей дочери в афере. По словам Волочковой, Вдовин украл у нее 100 миллионов рублей. Мужчина пообещал, что не только вернет эти средства, но построит для жены квартиры в Астрахани, сделав ее собственником. Правда, ни денег, ни квартир, с ее слов, Анастасия так и не дождалась.

- Тема моих финансовых отношений с отцом моей дочери Игорем Вдовиным, с которым у нас не было штампа в паспорте, но была грандиозная свадьба, длится уже на протяжении 10 лет, - сказала в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова. - Я решила поставить точку. Уже невозможно терпеть эту несправедливость. До встречи со мной никто не знал этого человека. Но это ему не мешало пиариться на моем имени, лезть на обложки газет и журналов. Я на момент нашего знакомства с Игорем, как вы знаете, уже была прима-балериной, мне аплодировали лучшие залы мира. Вдовина ошибочно считали состоятельным человеком, потому что у людей после моего расставания с Сулейманом Керимовым, сложился образ, что Волочкова может жить только с олигархом. И я помогала Вдовину, поддерживая имидж. Я отдала ему все свои деньги.

Для любого человека в нашей стране 3 миллиона долларов — это большая сумма.

- В СМИ писали, что в вашем заявлении в полицию вы указали сумму в 100 миллионов рублей…

- 70 миллионов рублей десять лет назад — это два с половиной миллиона долларов сейчас. Нужно учитывать инфляцию. Доллар тогда стоил 25 рублей.

Плюс 500 тысяч долларов я отдала ему наличными из заработанных мною гонораров на гастролях и в шоу «Ледниковый период».

Я никогда не жила за счет мужчин. После двух месяцев нашего знакомства Игорь Вдовин занял у меня 600 тысяч долларов. Брал деньги на две недели, вернул через год. Потом взял у меня миллион долларов, умоляя ему помочь.

- Настя, меня могут посадить в тюрьму. Я уже на контроле у прокуратуры, - сказал мне Вдовин.

Я отдала ему миллион долларов. Эти деньги он тоже брал на две недели. И вернул их только через год. Мне, как женщине, живущей с таким человеком, было непросто. В голове была одна мысль: «Он вернет деньги или обманет?»

В 2007 году я сыграла с ним свадьбу, но не поставила штамп в паспорте, потому что понимала, что в случае развода будем делить мое имущество.

И за все время, что мы прожили с Игорем Вдовиным, у меня не появилось ничего совместного с ним: ни дома, ни квартиры, ни машины.

Мы жили в квартире, которую мне подарил Сулейман Керимов. Игорь даже не думал покупать нам новую. А как он мне машину подарил? Грандиозным способом. Продал «Мерседес», который мне был подарен Сулейманом Керимовым и подарил мне на 35 лет «Лексус». Только потом выяснилось, что эта машина куплена в кредит и оформлена на фирму Игоря Вдовина. Отличный подарок.

По словам артистки, отец ее дочери отказался возвращать долг. Фото: Артур Айвазян

- А он обещал что-то купить?

- Десять лет назад Вдовин занял у меня три миллиона долларов. Он обещал мне вернуть эти деньги через год с тридцатью процентами годовых. Он подчеркнул, что меня не обманет, поскольку является отцом моей дочери. В итоге эти деньги он мне не вернул до сих пор.

Он обещал купить нам дом. У меня даже расписка от него есть, которая доказывает, что он обманным способом выманил у меня деньги. И дом нам с дочкой не купил. Все думали, что Волочкова живет во дворце, а мы с дочкой жили в съемных домах. Я со своей стороны договаривалась каждый раз о скидках на аренду. Но у нас с дочкой не было гарантии, что Игорь заплатит в этом месяце за аренду дома или нас выкинут на помойку.

Я сначала верила в его расписки. В качестве второй подстраховки я по совету одного известного бизнесмена сказала Вдовину: «Раз ты вложил мои деньги в строительство дома в Астрахани, чтобы я не осталась у разбитого корыта, дай мне какую-нибудь бумажку, что ты действительно инвестировал средства. И он мне кинул ДДУ (договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома) на квартиры в Астрахани, которые он строил.

- Ваш бывший водитель Александр Скиртач, приговоренный к условному сроку за хищение ваших средств, говорил, что вы являетесь владелицей 22 квартир в Астрахани.

- Эти квартиры не построены и по сей день. Я Игорю объясняла: «Я не продавец квартир, мне не нужны они!» Мне нужен был дом, который он обещал мне построить. В итоге, как вы знаете, я купила себе и дочери дом своими силами, без помощи Вдовина.

Сейчас эквивалент этих квартир в Астрахани несопоставим даже с третью той суммы, которую я дала в долг Вдовину.

Я решила действовать официальным способом. Я хочу вернуть свои деньги.

Анастасия Волочкова написала заявление на своего бывшего мужа Игоря Вдовина. Фото: Артур Айвазян

Вдовин сейчас говорит, что он мне дает в месяц по 30 тысяч долларов. В расписке он действительно обещал, что будет перечислять нам с Аришей эту сумму на быт. В итоге это оказалось враньем. Он никогда не давал нам такие деньги.

Каждый месяц я вынуждена выпрашивать у него деньги на оплату коммунальных услуг за дом, офис, на зарплату обслуживающего персонала. Тут же вспоминается поговорка: «Когда человек берет деньги в долг, он берет чужие средства. А возвращать-то нужно свои!»

- А вы не пробовали с ним поговорить?

- Он считает, что ничего мне не должен. Он говорит, что я лью на него грязь, очерняя его репутацию. А это не грязь. Это правда. Значит, все должны думать, что я содержанка, а он олигарх, которого я раздела и деньгами его пользуюсь. Отлично устроился. Это я его содержала, а не он меня. Вдовин уверен, что покрыл долг, дав мне подачку в виде недостроенных квартир в Астрахани. Если он благородный человек, то он возьмет деньги у партнеров и рассчитается с матерью своего ребенка.

Несколько лет назад, как вы знаете, ограбили дом, который я арендовала. Преступники украли все мои драгоценности, деньги. И как только я написала в заявлении правоохранительным органам, что одним из подозреваемых является Игорь Вдовин, потому что он думал, что его расписки лежат в моей комнате, он испугался. И я его тогда простила. А сейчас не прощу. Я хочу вернуть свои деньги. Моей маме он вообще говорил, что не брал у меня деньги.

- А казалось, что у вас все хорошо.

- Он живет на мои деньги, содержит баб. Пусть, что хочет, то и делает, но не за мой счет. Сейчас ситуация дошла до абсурда. Не прошу чужого, пусть вернет мне мое, заработанное кровью, потом и мозолями. Я не отступлю, пока он не рассчитается.

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