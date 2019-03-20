Анастасия Волочкова: Собчак щупала мою грудь, чтобы убедиться в ее натуральности

Уже сложно сказать, почему на самом деле разругались две блондинки. В одном из телешоу Собчак назвала Волочкову близкой подругой, которая увела у нее возлюбленного - бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Но балерина клянется, что никогда с Собчак не дружила и не покушалась на ее мужчин...

«Попросила соблазнить оператора»

И вот наконец после серии взаимных упреков Ксения позвонила Анастасии и предложила зарыть топор войны. А для этого сняться в новом шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!».

- Я согласилась, хотя прекрасно понимала, что ей нужны от меня только рейтинги для ее шоу, - делится с «КП» впечатлениями от съемок Анастасия Волочкова. - Ксюша приехала ко мне домой с букетом белых роз.

Сначала попросила показать холодильник. Увидела там сладости и начала язвить: мол, балерина ест запрещенку. Я ей объяснила, что это холодильник Ариши и моего любимого мужчины. Отвела ее к другому холодильнику, где лежали салатные листья, острый перец и другие ингредиенты для моего любимого тайского супчика том-ям. Но это ее не заинтересовало.

После беседы и бани Ксения помочила ноги в ледяной купели, но повторить шпагат Волочковой не решилась. Фото: Личный архив

Ее зависть я почувствовала с порога. Первое, что она сказала: «Да, неплохо ты живешь. Хоромы себе отстроила». А когда мы зашли в спальню, бросила: «А плед-то у тебя дешевый!» А я говорю: «Да, дешевый. Он стоит 3000 рублей. Но он такой уютный. Нам с любимым тут очень комфортно!»

Потом она попросила меня соблазнить в спальне оператора, имя которого она не удосужилась запомнить, хотя это человек из ее команды. «Давай начинай мастер-класс по обольщению мужчины. Показывай свои «вертолеты», шпагаты в постели», - командовала Собчак, забывая, что находится в гостях. «Ксюша, у меня уже полгода есть любимый человек. Он не поймет, если увидит меня на коленях твоего оператора. Никаких секретов обольщения у меня нет».

Когда я по ее просьбе сделала на кровати переворотик в шпагате, Собчак заявила: «Настя, теперь я понимаю всех возбужденных мужчин!»

Она пыталась повторить мой шпагат, но не смогла. Ксюша попробовала надеть балетную пачку, но не сумела ее застегнуть. Она на ней не сходилась. Потом говорит: «Давай ты будешь Цискаридзе, а я - Анастасия Волочкова. Попробуй меня поднять, возьми на ручки, я не тяжелая!» Я попыталась поднять ее, но не получилось.

Собчак приехала со своей балетной пачкой и попросила научить ее движениям из «Лебединого озера». Фото: Личный архив

«У нас секс пять раз в день!»

Раскритиковала Ксения и гардероб хозяйки. Обозвав ее одежду «занавесками», попыталась переодеть.

- Ксюша сказала, что ее всегда бесило, как я накрашена, какие у меня брови. В итоге она мне выбрала какой-то антисекс - мешковатые джинсы, - рассказывает Анастасия Волочкова. - Пока я переодевалась, моя домработница сообщила, что Ксюша пошла со съемочной группой в спальню. Видимо, искала моего любимого, которого, к счастью, не было дома.

- Я нашла следы пребывания мужчины! - торжествующе сказала она мне потом.

Оказалось, обнаружила топор, который забыл мой помощник Рустам, скалывая лед на балконе. Ксения пыталась меня спровоцировать: «Все ясно, мужчины тут нет. У тебя в спальне одни лягушки». А я действительно лягушек коллекционирую фарфоровых. И я была вынуждена показать ей фотографию своего возлюбленного в телефоне. «У нас все прекрасно. Ксюш, у нас секс четыре-пять раз в день», - сказала я Собчак. Она удивилась: «Такое разве возможно?» Потом спросила: «Он дагестанец?»

Какой дагестанец? Этот человек в Европе всю жизнь прожил. У него просто восточная внешность. На что она говорит: «Расскажи про своих мужиков». «А ты со своим Виторганом разошлась? Или это пиар?» - спросила я.

На этот вопрос Ксения не ответила.

Бюст вырос в 25 лет

- Когда я переодевалась в выбранную ею одежду, она мне сказала: «Не надо было сиськи накачивать до четвертого размера!» А потом на глазах у всей команды щупала мою грудь. Ей все-таки пришлось признать, что она настоящая: «Как это возможно? У тебя такой груди раньше не было!»

Я ей объяснила, что грудь начала расти, когда мне исполнилось 25 лет, когда у меня начался период активной сексуальной жизни. Я тогда уже жила с Сулейманом Керимовым (российский предприниматель и политик. - Ред.). На что она сказала: «Это все равно что мужчина бы сказал, что у него вырос член!»

Пришлось ей все продемонстрировать. Я показала ей грудь в русской бане. Она обалдела.

Дальше Ксюша стала мне говорить о том, что я сейчас «на дне». Я на это ей ответила: «На дне, Ксюша, это ты. Я выступаю с концертами, записываю песни, снимаю клипы, пишу книгу, участвую в съемках фильмов. А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет. Тебя позвали недавно на Первый канал, чтобы ты обсудила своего Виторгана и его драку с Богомоловым. Но ты полпрограммы почему-то посвятила мне, сочиняя, будто ты показала Волочковой Москву! Хотя это я по просьбе твоей мамы отдавала тебе свои пригласительные на мероприятия. А ты сидела на моих спектаклях, когда я уже была примой Большого!» Она еще припомнила, что якобы познакомила меня с Сережей Полонским (эксцентричный предприниматель, прославившийся фразой «У кого нет миллиарда, могут идти в ж…!». - Ред.). И снова ложь! Полонский сам со мной познакомился, когда, будучи моим поклонником, прислал мне в номер паровоз из цветов - полтора метра на метр высотой.

Ксения Собчак.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Спрятала в бане камеру и микрофон»

По словам Анастасии Волочковой, главный сюрприз ожидал ее в бане, когда после интервью Собчак предложила уединиться и без камер поговорить наедине о своем, о девичьем.

- Мы сидим разговариваем про Игоря Вдовина, моего бывшего мужа. Она сама завела тему про то, что Игорь всем рассказывает: якобы он мне выплачивает ежемесячно на дочь по 50 тысяч долларов. Я сказала, что это неправда. Рассказала, что написала на Вдовина заявление в прокуратуру, потому что у него долг большой передо мной. И в этот самый момент вдруг слышу какой-то стук. Оказалось, упала маленькая камера, которая была подвешена на светильник в бане. Ее люди специально ее там поставили. И потом я обнаружила на стене бани возле двери маленький почти незаметный микрофончик, он был прилеплен кусочками скотча. Представляете, я пустила ее к себе домой, а она пришла ко мне со скрытыми камерами! Мне было стыдно за Ксюшу, но я сделала вид, что ничего не заметила.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Я потеряла ребенка от Керимова»

- Ксюша принялась выспрашивать про Сулеймана, - продолжает Анастасия. - Мол, почему мы с ним расстались. Мне этой темы касаться не хотелось. Но она докопалась... Я, когда с ним жила, ни на одного мужчину не смотрела. И у него не было повода ревновать. Но он ревновал. Последней каплей был ребенок... Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной. Когда я забеременела, он мне сказал: «Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте». Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш.

И я сама завершила этот роман.

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