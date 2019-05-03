72-летнего Элтона Джона с мужем от рождения детей останавливает только возраст

Элтон Джон хотел бы иметь больше детей со своим мужем Дэвидом Фернишем. Однако поп-исполнитель признает, что это невозможно.

Элтон Джон сокрушается, что больше не может иметь детей. По словам 72-летнего певца, это единственный недостаток его возраста. "Я хочу сказать, что мы слишком стары, чтобы иметь больше детей. Если бы мы были на 20 лет, на 15 лет моложе, вероятно, мы бы завели еще одного... Но в нынешней ситуации мы этого себе позволить не можем", - посетовал музыкант.

eltonjohn В 2010 году у Элтона и Дэвида появился первенец. Его выносила суррогатная мать. А через три года эта же женщина родила им второго сына

Он не скрывает, что счастлив быть отцом. "Быть папой - это просто фантастика. Десять лет назад если бы кто-то сказал мне об этом, я бы решил, что он сумасшедший. Мои мальчики такие настоящие, спортивные. Они абсолютно нормальные дети", - не нарадуется Элтон Джон.

eltonjohn Элтон Джон хочет больше времени уделять семье и воспитанию мальчиков

Певец сообщил, что его сыновья очень популярны в школе. "Они рассказали мне: «Сегодня в классе появилась новая девочка, и она нам действительно нравится». А я сказал им: «Это здорово!»", - не без гордости заявил исполнитель.

Легендарный певец в настоящее время находится в середине своего прощального концертного тура Farewell Yellow Brick Road. Но Элтон не сожалеет, что ему придется уйти на покой после десятков лет на сцене. Он утверждает, что хочет больше времени уделять семье и воспитанию мальчиков. "Я захотел сойти с этого пути два года назад. Я решил, что не хочу скучать по тому, как растут мои дети". - цитирует его Daily Mail.

eltonjohn Элтон Джон заключил брак со своим возлюбленным Дэвидом Фернишем после девяти лет отношений

Напомним, Элтон Джон заключил брак со своим возлюбленным Дэвидом Фернишем 21 декабря 2014 года после девяти лет отношений. Пара воспитывает двоих сыновей. В 2010 году у Элтона и Дэвида появился сын Закари - его выносила суррогатная мать. А через три года эта же женщина родила им второго сына - Элайджу.