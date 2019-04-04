«Теща бывшей не бывает»: Максим Виторган показал, как загорает с Людмилой Нарусовой на пляже

Максим Виторган проводит майские праздники вместе с двухлетним сыном Платоном в Испании. Ради малыша актер и его бывшая жена Ксения Собчак зарыли топор войны и организовали совместный отдых. Звездное семейство поселилось на испанском курорте Марбелья в роскошном пятизвездочном отеле. Вместе с Максимом и Платоном на отдых улетела и мама Ксении Людмила Нарусова. Там же, в Марбелье Людмила Борисовна отметила день рождения: 2 мая ей исполнилось 68 лет. Бывший зять Максим Виторган нежно поздравил ее с праздником, еще раз доказав, что между ним и бывшей женой царят высокие отношения.

Максим опубликовал в Сториз селфи, которое он сделал вместе с Людмилой Борисовной на пляже. Виторган водрузил на голову бейсболку Нарусовой с надписью «Людмила» и запечатлел себя вместе с бывшей тещей. На снимке одетая в купальник именинница выглядывает из-за плеча зятя. Фотопоздравление в Инстаграме Максим сопроводил задорной подписью: «Теща бывшей не бывает!».

Максим Виторган сделал селфи с Людмилой Нарусовой на пляже. Фото: Инстаграм.

В отличие от экс-супруга Ксения предпочитает не афишировать, где она проводит майские праздники. Лишь однажды она поделилась в Инстаграме снимком Платона, сделанным на прогулке в Марбелье. А 2 мая, в день рождения Людмилы Нарусовой, опубликовала фото бокала с вином и коротко сообщила: «Отмечаем». Ксения тоже нежно поздравила маму в Инстаграме, написав, что она – самый близкий для нее человек:

- Я точно знаю, что любовь к жизни, витальность, сила характера, умение дружить и бескорыстно помогать людям, навык быть стойкой в любых обстоятельствах- все это если и есть во мне хоть немного- то именно от тебя. Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ, и говорить «оставь ребенка в покое», мы наверное не раз еще будем ругаться,но знай,это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая)! С днем рождения, мама!

Людмила Нарусова никогда не скрывала, что ей очень нравится муж Ксении: хотя Максим Виторган не так богат, как все предыдущие ухажеры Собчак, он единственный смог заставить Ксюшу свить семейное гнездышко и родить ребенка. Скорее всего, разрыв дочери с супругом не слишком по душе Людмиле Борисовне. И то, что Ксения после расставания сохранила с Максимом мир, не может не радовать ее маму.

mvitorgan Всем сиеста! #маймирлень

В интервью Ксения рассказывала, что старается выстроить с Максимом новые отношения, которые бы устроили обоих разводящихся супругов. В программе «Секрет на миллион» Собчак призналась: она мечтает, чтобы между ней и Максимом по-прежнему царила любовь, но теперь уже на новом уровне — как между родственниками.

- Надо найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей... Мы с Максимом не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения, - считает Ксения.