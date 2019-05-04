Трубу предложили поделить на троих

Как бы ни бодрились на Украине, какие бы мечты ни оглашали о своей уже одержанной и грядущей перемоге в только в украинских мозгах существующей войне с Россией, реальность прорывается и в их воображаемый мир. И тогда перед Киевом встает один из главных вопросов, ответ на который надо будет дать уже всего лишь через полгода с хвостиком. Что делать, когда закончится транзит российского газа в Европу?

Во-первых, Украине надо будет откуда-то брать газ для себя. Праздник, когда можно забирать газ из трубы, а потом представлять этот как реверсные поставки якобы из Европы, закончатся. Даже американский СПГ они не смогут получить, поскольку на Незалежной просто нет береговой инфраструктуры для приема сжиженного газа с танкеров-газовозов. Во-вторых, исчезнут те 3 млрд. долларов, которые поступали в госказну от транзита. И, наконец, в-третьих, на содержание украинской газотранспортной системы все равно придется тратить немалые деньги, чтобы поддерживать ее хотя бы в законсервированном состоянии, не говоря уже о рабочем. И откуда, спрашивается, брать на это деньги.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, который, с большой вероятностью, вскоре оставит свой руководящий пост, не устает повторять, что Украине поможет Европа, и у российского «Газпрома» нет ни времени, ни места для маневра, а потому он будет вынужден пойти на условия, выставленные Киевом. Кроме того, по его мнению, «Газпром» вскоре выплатит Украине кучу денег, и вот тогда на Незалежной запануют. Денег, правда, нет и в реальности не предвидится, но Коболева это мало волнует, потому что свою премию (8 млн долларов) от еще не полученных денег, он уже перевел своей маме в США.

Более трезвомыслящие люди пытаются найти иные пути разрешения конфликтной ситуации. Так, например, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо для сохранения статуса страны-транзитера создать трехсторонний газовый консорциум для управления украинской ГТС.

Украинский политик Виктор Медведчук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для сохранения за Украиной статуса страны-транзитера и загрузки в полном объеме нашей ГТС следует создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием РФ как единственного поставщика и ЕС как конечного потребителя, - процитировала его заявление пресс-служба партии, лидером которой Медведчук является. Кроме того, он же заявил, что к рекордному повышению цен и тарифов на газ и росту задолженности населения за оплату коммунальных услуг привел непрофессионализм руководства НАК «Нафтогаз Украины».

Весьма трезвое заявление. Вот только неполное, поскольку ничего не сказано о роли антироссийской сути политики Киева в последние годы. И, мягко говоря, запоздалое лет эдак на 8-10. В ту пору Москва предлагала примерно такой вариант сотрудничества, но Киев уперся, желая стать единоличной «владычицей морскою». Украина все эти годы пыталась предъявить Москве ультиматумы и ставить ловушки, в которые сама же в итоге и попала. В нынешних условиях, когда вовсю работает «СП-1», достраиваются «СП-2» и «Турецкий поток», ГТС Украины не представляет для России никакого интереса. К тому же, Киев все годы постсоветской истории предпочитал лишь эксплуатировать «трубу», не вкладывая ничего ни в профилактику с ремонтом, ни, тем более, в модернизацию инфраструктуры. Для того, чтобы украинская ГТС могла и дальше работать надежно и бесперебойно, в нее на настоящем этапе надо вложить 8-9 млрд. долларов США. И в этом, кстати, еще один интерес Украины в том, чтобы найти нового оператора ГТС и инвестора в нее, поскольку у самого Киева денег на это нет не просто таких, а и никаких вовсе.

Именно поэтому в Киеве вряд ли согласятся даже на предложение Медведчука, которое вряд ли устроит Россию само по себе. Там вынашивают планы продать ГТС американцам. Стараясь не думать о том, что для США ГТС Украины представляет интерес лишь в неработающем состоянии.

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