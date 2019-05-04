Более 100 следователей и прокуроров были осуждены в России в 2018 году

Одна из главных претензий со стороны представителей оппозиции, системной и не очень, к российской власти – уровень коррупции в органах государственного управления и правоохранительных структурах. Хотя чиновники и правоохранители регулярно подвергаются задержаниям и арестам (последний случай, например, арест министра экономики Дагестана), обвинения в том, что это не разовые акции, а не системная работа, не утихают.

При этом, значительная часть такой работы проходит вне яркого света прожекторов общественности. И вот сейчас , с выходом статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ можно подвести некоторые итоги за прошлый год.

Итак, в 2018-м за уголовные преступления, в том числе, связанные и с коррупцией, были осуждены 104 следователя и прокурора. Из них за получение и дачу взятки – 25 человек, а за мошенничество – еще 15 сотрудников. Среди составов преступлений остальных осужденных в этой категории - служебный подлог, халатность, присвоение и растрата, нарушение правил дорожного движения, фальсификация доказательств. Уточним еще раз: речь идет не о простых полицейских, не об участковых и инспекторах дорожного движения, пробавляющихся мелким мздоимством на своих участках работы, а о правоохранительной элите – следовательский и прокурорский корпус.

Отдельная категория преступников, которые выделены в статистике Судебного департамента – это адвокаты, нотариусы и аудиторы. Из их числа попались на совершении преступлений и были осуждены более 100 человек. Причем, большая часть – 61 человек – были осуждены по статье 159 УК РФ (мошенничество). Впрочем, даче взяток эта категория также не чужда, как и нарушениям ПДД, повлекшим тяжкие последствия и уголовное преследование.

Самые законопослушные среди спецсубъектов – судьи и работники судов. Всего шесть осужденных за совершенные в прошлом году преступления можно назвать рекордным показателем. Но есть одно «но» - судья неприкосновенен, возбудить и расследовать уголовное в отношении судьи в нашей стране даже сложнее, чем посадить министра российского правительства. Так что, насколько статистика отражает реальность в этой части – тот еще вопрос.