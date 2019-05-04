2019-05-04T14:05:23+03:00
Общество

Более 100 следователей и прокуроров были осуждены в России в 2018 году

Среди осужденных за преступления меньше всего судей. Но говорит ли это о чистоте всего судейского корпуса?
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments4
В 2018-м за уголовные преступления, в том числе, связанные и с коррупцией, были осуждены 104 следователя и прокурора.В 2018-м за уголовные преступления, в том числе, связанные и с коррупцией, были осуждены 104 следователя и прокурора.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Одна из главных претензий со стороны представителей оппозиции, системной и не очень, к российской власти – уровень коррупции в органах государственного управления и правоохранительных структурах. Хотя чиновники и правоохранители регулярно подвергаются задержаниям и арестам (последний случай, например, арест министра экономики Дагестана), обвинения в том, что это не разовые акции, а не системная работа, не утихают.

При этом, значительная часть такой работы проходит вне яркого света прожекторов общественности. И вот сейчас , с выходом статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ можно подвести некоторые итоги за прошлый год.

Итак, в 2018-м за уголовные преступления, в том числе, связанные и с коррупцией, были осуждены 104 следователя и прокурора. Из них за получение и дачу взятки – 25 человек, а за мошенничество – еще 15 сотрудников. Среди составов преступлений остальных осужденных в этой категории - служебный подлог, халатность, присвоение и растрата, нарушение правил дорожного движения, фальсификация доказательств. Уточним еще раз: речь идет не о простых полицейских, не об участковых и инспекторах дорожного движения, пробавляющихся мелким мздоимством на своих участках работы, а о правоохранительной элите – следовательский и прокурорский корпус.

Отдельная категория преступников, которые выделены в статистике Судебного департамента – это адвокаты, нотариусы и аудиторы. Из их числа попались на совершении преступлений и были осуждены более 100 человек. Причем, большая часть – 61 человек – были осуждены по статье 159 УК РФ (мошенничество). Впрочем, даче взяток эта категория также не чужда, как и нарушениям ПДД, повлекшим тяжкие последствия и уголовное преследование.

Самые законопослушные среди спецсубъектов – судьи и работники судов. Всего шесть осужденных за совершенные в прошлом году преступления можно назвать рекордным показателем. Но есть одно «но» - судья неприкосновенен, возбудить и расследовать уголовное в отношении судьи в нашей стране даже сложнее, чем посадить министра российского правительства. Так что, насколько статистика отражает реальность в этой части – тот еще вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Скупал целыми деревнями: «Комсомолка» публикует полный список изъятого имущества экс-главы Серпуховского района
После начала прокурорской проверки Шестун пытался продать две базы отдыха в Подмосковье за 1,3 миллиарда рублей и 380 миллионов рублей, чтобы решить свою "проблему"
Новости 24
Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой
Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года
«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина
Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году
Мотопарад завершился в центре Москвы
Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом
Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы
Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1
Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским
Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха