2019-05-04T17:49:51+03:00
Происшествия

Участник исторической реконструкции погиб в Подмосковье из-за случайного выстрела

Проверку по этому факту проводит Следственный комитет
Игорь ПАВЛОВ
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29-летний Игорь Ищенко погиб во время реконструкции сражения Великой Отечественной войны29-летний Игорь Ищенко погиб во время реконструкции сражения Великой Отечественной войныФото: СОЦСЕТИ
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Несчастный случай произошёл в городе Ступино, где накануне проходила реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны (недалеко от Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря). Участники действа обыгрывали эпизод неудачного прорыва немецкой группы близ чешской деревни Сливице. Всего в реконструкции участвовало 500 человек. И так случилось, что один из них погиб по-настоящему.

29-летний Игорь Ищенко приехал в Подмосковье с пистолетом ТТ, который был разработан ещё до войны конструктором Токаревым (в 1930 году). Участник мероприятия был убеждён, что его орудие может стрелять только холостыми патронами. По крайней мере, так говорил приятель, у которого этот пистолет хранился.

В результате реконструктор нажал на курок и получил серьезное ранение головы. Приехавшие медики уже ничем не могли помочь.

В полиции Подмосковья этот факт подтвердили. От областного управления СК комментариев пока не поступало.

Тем временем друзья организовали в соцсетях сбор средств на похороны Игоря.

Вот как отзывается о погибшем один из них:

- Это был светлейший и чистейший человек из всех, кого я знаю. Спортсмен, ведущий здоровый образ жизни, реконструктор, надёжный и добрый друг.

Военно-исторический фестиваль, несмотря на трагическое происшествие, прошел строго по плану.

Друзья просят помочь семье Игоря. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья просят помочь семье Игоря.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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