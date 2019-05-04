Как сообщает газета DailyMail со ссылкой на исследование Ассоциации немецкого языка, за 2018 год имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных для новорожденных мальчиков в шести из шестнадцати земель ФРГ. В том числе в Берлине оно стало первым, сместив с пьедестала Эмиля и Луиса.

При этом по Германии в целом самым популярным оказалось имя Бен, а Мухаммед занял лишь 24 место — хотя, учитывая, что это слово имеет вариативное написание (Мехмед, Мухаммад и т.д.), подсчитать общее количество его носителей затруднительно.

— Данная ситуация показывает, что если продолжить политику бесконтрольной нелегальной миграции, развязанную нынешним правительством [канцлера ФРГ Ангелы Меркель], то коренные немцы станут меньшинством, а Берлин превратится во второй Багдад или Триполи, — говорит нам депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Именно поэтому наша партия выступает против ничем не ограниченной незаконной миграции.

В то же время, несмотря на непростую ситуацию с «новыми немцами», в столице ФРГ продолжаются масштабные улучшения городской среды — в ближайшие годы предполагается строительство пяти новых линий трамвая протяжённостью в десятки километров. Для сравнения, во многих постсоветских городах данный вид транспорта деградирует.

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