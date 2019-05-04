2019-05-04T21:01:47+03:00
Спорт

Питерский "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу, находясь в полете

Это произошло после того, как три очка в Туле потерял московский "Локомотив"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" - новый чемпион России по футболу."Зенит" - новый чемпион России по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 4 мая, в очередном сезоне чемпионата России по футболу была поставлена точка. Питерский "Зенит" досрочно, ровно за три тура до окончания сезона, победил в Премьер-Лиге. Сами питерцы субботним днем сыграли вничью 1:1 в Грозном с "Ахматом", уйдя от поражения в конце матча. И после поединка отправились сразу же в аэропорт, сев на чартерный рейс до Санкт-Петербурга.

В 19:30 в Туле начали играть тульский "Арсенал" и московский "Локомотив". Столичные железнодорожники к финишу сезона оказались единственными преследователями "Зенита", который практически весь сезон лидировал в турнирной таблице Премьер-Лиге. В случае поражения в Туле "Локомотив" досрочно проигрывал бы гонку за чемпионство в этом сезоне. Потому что разрыв в 9 очков и все дополнительные показатели не могли быть ликвидированы до финиша сезона.

На 24-й минуте матча в Туле хозяева поля открыли счет в матче - гол в ворота "Локо" забил Бакаев. Ну а за три минуты до конца первого тайма игры "Арсенал" - "Локомотив" в воздух поднялся чартерный рейс "Зенита" до Санкт-Петербурга - ровно в 20:12 по московскому времени.

Во втором тайме матча "Арсенал" - "Локомотив" была поставлена точка в сезоне. Лука Джорджевич, который довольно долго пытался заиграть в "Зените", забил второй гол в ворота москвичей. В то время, когда его "родной" клуб разгонялся по пути до Санкт-Петербурга.

Самолет с футболистами "Зенита" продолжал свой путь до домашнего аэропорта Пулково, а в Туле все шло к нужному исходу поединка.

20:55 по московскому времени. "Зенит" продолжает лететь в Санкт-Петербург из Грозного, но приземлится в аэропорту "Пулково" уже в ранге нового чемпиона России.

"Зенит" последний раз становился чемпионом России четыре года назад - в сезоне 2014/2015 годов. И теперь - пятое чемпионство "сине-бело-голубых". Уже под началом нового главного тренера - Сергея Семака.

Что примечательно, "Зенит" в момент обретения пятого титула чемпиона России по футболу пролетал на своем самолете над Ростовской областью - недалеко от города Волгодонска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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