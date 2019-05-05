Зачем НАТО учит израильских военных освобождать российские деревни

Израильские солдаты, сражающиеся плечом к плечу с немецкими бойцами захватывают российскую деревню. Вот такой сценарий разыграли на этой неделе в баварских лесах. Маневры НАТО в Германии, где участвовали тысячи солдат из всех стран атлантического блока, на этот раз отличились участием батальона израильских парашютистов. Об этих маневрах многие писали, но в западной прессе сообщали уклончиво – мол, маневры они и есть маневры. Только израильтяне не постеснялись вывесить видеоролик, в котором говорится со всей прямотой, достойной лучшего применения: наши враги – русские, и наша цель – захват российских деревень. Наши друзья и боевые товарищи – бундесвер.

НАТО учит израильских военных освобождать российские деревни.

Правда, роль русских играли немецкие безработные, нанятые за сто евро в день. Роль российской армии играли латвийские части.

И в видеоролике, размещенном на Youtube, и в статье израильского корреспондента подчеркивается, как прекрасно экипированы израильские солдаты – лучше всех в НАТО. (Только ролик говорит о целях и врагах, а статья обходит этот острый угол.) Отмечают и дружбу, завязавшуюся между израильтянами и немцами.

Много гордости выказывают израильские бойцы, и они охотно вспоминают события Второй мировой войны. Вот, мол, тогда мы были слабыми, а сейчас мы стали сильными. О том, что тогда русские воевали, чтобы спасти евреев, а сейчас евреи тренируются, чтобы воевать против русских – никто не задумывается.