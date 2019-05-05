Что нужно знать про новые правила идентификации в мессенджерах

Документ подписан еще 27 октября, 6 ноября он был опубликован, а спустя 180 дней вступил в законную силу.

По новым правилам, при регистрации в мессенджерах пользователь должен сообщить свое подлинное имя и номер телефона. Компания – владелец мессенджера – чтобы идентифицировать пользователя, отправляет запрос сотовому оператору. Тот в течение 20 минут высылает обратно подтверждение, что номер и абонент совпадают. Тогда регистрация считается пройденной и добро пожаловать писать сообщения и посылать фото.

Сотовый оператор тем временем собирает информацию о том, какими сервисами для передачи сообщений пользуется конкретный человек. И если абонент захочет сменить сотовую компанию или у него изменится номер телефона, оператор обязан известить мессенджеры, чтобы те потребовали перерегистрироваться на новый номер.

Задумывалось все это, как всегда с благой, казалось бы, целью – бороться с анонимностью в интернете. Мол, из-за безымянности в сети царит агрессия, процветают хамство, клевета, хейтерство, то и дело возникают новые способы мошенничества. Например, когда хакеры взламывают мессенджер и от имени пользователя начинают просить «в долг» у его списка контактов. Люди переводят аферистам крупные суммы денег на карту. А тех поминай как звали… В конце концов, вербовка и общение террористов также происходит посредством мессенджеров. И нужно этому как-то поставить заслон.

Однако еще в момент подготовки постановления оно вызвало массу споров. Сотовые операторы жаловались, что это потребует от них дополнительных трат (потом, правда, оказалось, что не потребует). Эксперты сомневались, что основные владельцы самых популярных сервисов обмена мгновенными сообщениями – иностранные компании – примут эти правила, поскольку для большей части из них конфиденциальность пользователей – важная часть маркетинга. Непонятно, как будет утрясаться вопрос с регистрацией мессенджеров на корпоративные номера связи. В конце концов, у нас в стране уже ходит множество купленных в подземных переходах и электричках «симок», на которых их владельцы уже поставили все нужные им мессенджеры.

- Сама по себе идентификация новых пользователей не представляется мне сложной, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. – Но есть другая проблема: операторы в свое время напродавали около 10 миллионов безымянных сим-карт, поскольку можно было спокойно на корпорацию зарегистрировать 100, 200, 300 штук безымянных, а потом уже куда они попали, никто не знает. Восстановить идентификацию этих вот безымянных карт - это серьезная работа: звонить, приглашать, записать паспортные данные. Это еще не завершено, потому что чисто организационно сложный процесс. Но без этого все остальное становится бессмысленным. Хотя сама идея идентификации – правильная, может быть, раньше надо было искоренять эту анонимную жизнь в сети.

К 5 мая представители «большой четверки» мобильных операторов сообщили «РИА Новости», что готовы исполнять требования закона. Компании, предоставляющие сервисы мгновенных сообщений - WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram - предпочли не комментировать новые правила. Отказ от выполнения закона грозит им крупными штрафами и перспективой блокировки на территории России.

Для тех, кто уже пользуется мессенджерами, ничего не изменится. Скорее всего, до тех пор, пока вы не решите поменять номер телефона или оператора мобильной связи. Тогда вас попросят идентифицировать себя и если данные аккаунта совпадут с данными оператора, все будет в порядке. Проблемы при установке мессенджера могут возникнуть у тех, кто пользуется сим-картой, купленной с рук по дешевке – они, как правило, зарегистрированы на подставные имена. Соответственно, фактические владельцы номеров не смогут пройти идентификацию. Мессенджеры обязаны будут отказать им в регистрации.