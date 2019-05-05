Российские туристы застряли в Монголии из-за угрозы заражения чумой

Как сообщает Роспотребнадзор, в западной монгольской провинции Баян-Улгий зарегистрированы два случая чумы со смертельным исходом. Заболевшие употребляли сырое мясо и внутренние органы сурка – а этот грызун один из самых частых носителей смертельно опасной инфекции. Местными органами здравоохранения Монголии принимаются необходимые меры, объявлен карантин.

Пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировала ситуацию:

- Сейчас в карантинном районе находится 17 туристов из России, они не могут покинуть Баян-Улгийский аймак. Никто не может ни заехать, ни выехать из него. С нашими туристами мы поддерживаем контакт, их жизни ничего не угрожает, но пока они не могут уехать.

Российское посольство оказывает нашим граждан всю необходимую помощь, и заболевших среди них нет.

Симптомы чумы

Чума – крайне опасное инфекционное заболевание, возникающее в природных очагах (один из которых и расположен в Монголии). В природных очагах возбудитель инфекции – чумная палочка – гнездится в грызунах: сурках, сусликах, песчанках, крысах, реже домовых мышах, зайцах, кошках и верблюдах. Переносят инфекцию чаще всего блохи.

Инкубационный период после заражения составляет от нескольких часов до 12 дней. Заболевшего мучает головная боль, высокая температура тела, лицо краснеет, как и белки глаз (Это описывали в древности как «глаза разъяренного быка», а сам вид больного отразился в выражениях – очумевший, очумелый: одутловатое красное лицо, безумный взгляд, неадекватность поведения из-за интоксикации). Позже на коже появляются бубоны – увеличенные лимфоузлы, которые похожи на мозольные пузыри. Болезнь очень легко передается, может привести к сепсису.

Лечится антибиотиками. Но даже при вовремя поставленном диагнозе и правильном лечении погибают до 10 процентов заболевших.

Из истории вопроса

В старину смертность от чумы достигала 95 процентов! Болезнь прокатывалась по миру пандемиями. Первая из зарегистрированных возникла в годы правления императора Юстиниана I и продлилась два века: с 541 до 750 года. По некоторым данным, от нее в Европе и на Востоке погибло свыше 125 миллионов человек, в том числе до 40 процентов населения Константинополя.

Вторая пандемия «черной смерти», как ее тогда называли, в XIV веке началась в пустыне Гоби, прокатилась по Европе, Северной Африке и Азии. От нее погибли не менее 60 миллионов человек. В некоторых регионах население сократилось на треть!

Третья пандемия случилась в 1855 году. Вспышка началась в Китае, и с торговыми судами болезнь быстро разнеслась по портовым городам всего мира.

Чума нашла свое отражение в Библии, во множестве художественных произведений. В том числе, например, «Декамероне» Боккаччо.

Профилактика

Вакцинирование и правильно примененные антибиотики в современном мире значительно повышают безопасность. Ни о пандемии, ни даже об эпидемии сейчас говорить не приходится. Ежегодно в мире регистрируется около 2,5 тысяч заболеваний чумой. Большинство из заболевших удается спасти.

В Монголии на данный момент речь идет о единичных случаях заболевания.

Но российский Роспотребнадзор на всякий случай усилил бдительность на приграничных территориях. В ведомстве сообщают, что профилактические прививки сделаны 90% населения, на переходных пунктах усилен санитарный контроль.

А Ростуризм просит учитывать возможную опасность заражения и карантина при планировании своих поездок в Монголию.