2019-05-05T19:00:30+03:00
В мире

«Джеймс, это даже не смешно»: Рогозин ответил бывшему главкому НАТО на призыв о новых санкциях

Глава Роскосмоса посоветовал давнему знакомому покончить с русофобией
Ася ХОВАНСКАЯ
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В посткриптуме Рогозин пожелал всего лучшего Лоре - видимо, супруге СтавридисаВ посткриптуме Рогозин пожелал всего лучшего Лоре - видимо, супруге СтавридисаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дмитрий Рогозин, будучи постпредом России при НАТО, знал тогдашнего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса лично и не мог сейчас пройти мимо его нынешней одиозной статьи в журнале Time.

- Джеймс, это даже не смешно. Ты однажды сказал мне, что начал понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено, - написал глава Роскосмоса в Твиттере на английском языке. - Мой дружеский совет тебе: пора прекратить разжигать русофобию и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях. Посмотри, как сохраняются и развиваются отношения NASA и Роскосмоса в трудных политических условиях. Партнерство США и России важно для мира. Ты - талантливый военачальник и умный человек. У тебя и американского политического класса все еще есть шанс сделать мир лучше.

В посткриптуме Рогозин пожелал всего лучшего Лоре - видимо, супруге Ставридиса.

Напомним, Джеймс Ставридис предложил среди прочего ограничить въезд в США россиянам с любой целью поездки для предотвращения вмешательства в выборы уже 2020 года.

- Без вопросов, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы - и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо нескольких символических жестов. Главный вопрос сейчас должен быть таким: как нам предотвратить это в 2020 году? США не должны ограничиваться тем, что мешает только российскому бизнесу. Им следует рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортивных команд, международных оркестров, академических институтов, дипломатических делегаций и даже ввести санкции против ключевых лидеров России, включая Путина. Американцы могут поддерживать и открыто, и тайно индивидуальных лиц и группы в России, которые борются за демократию. Мы можем наложить визовые ограничения в более широком спектре на россиян, которые хотят приехать в США с любой целью. Или мы можем снизить нашу готовность сотрудничать в глобальных российских инициативах - от восстановления Сирии до поддержки цен на нефть,- призвал бывший главком НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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