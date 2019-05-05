«Синдром ведра с болтами»: что не так с нашим «Суперджетом», разбираемся без истерики

Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (его было много, поскольку он недавно вылетел). Версий может быть десятки, но вывод многие комментаторы делают однозначный - мол, опять наши ничего не умеют делать. Вот и хваленый «суперджет» сломался в воздухе. Давайте разберемся без лишней истерики.

ЕДИНСТВЕННАЯ КАТАСТРОФА БЫЛА СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД

Во-первых, единственная до сего дня катастрофа с участием нового российского авиалайнера произошла семь лет назад - в мае 2012 года. Тогда «Сухой» активно привлекал покупателей на свою новинку и выполнял демонстрационный полет в Индонезии. На борту было 45 человек: в основном журналисты и бортпроводники местной авиакомпании, которая планировала закупать самолеты у России. Лайнер врезался в склон горы на высоте полтора километра в труднодоступной местности. Расследование так и не сделало очевидных выводов, кто был виноват: то ли диспетчеры, то ли пилоты - «стечение некритичных по отдельности обстоятельств». То есть, проблем с технической частью не было - только человеческий фактор.

Сразу же после аварии многие стали ставить крест на надежде отечественного авиастроения. Мол, строили-строили, а теперь можно забыть о том, что наш авиапром возродится. Тем не менее на продажах самолета этот факт не отразился. Как объясняли эксперты, авиакомпании не реагируют на истерики обывателей, а смотрят исключительно на технические характеристики: эргономичность, экономичность, простота в обслуживании и т.д. На сегодняшний день портфель заказов составляет более 400 штук. Заказчикам поставлено полторы сотни самолетов. Но полномасштабному развитию мешают «детские болезни»...

Даже если нынешняя авария как-то связана с технической неисправностью, это может быть не только по вине производителяФото: ТАСС

"ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» НОВЫХ САМОЛЕТОВ

Во-вторых, как бы нам ни хотелось, создать заново разрушенную в 90-е годы авиастроительную промышленность очень сложно. Поэтому ждать от нашего лайнера того, что он тут же завоюет мир и станет лучшим самолетом в мире, крайне наивно. Тем более такая сложная техника, как самолет, тем более новый, не может работать без сбоев. При создании любого нового лайнера выявляются «детские болезни». Их постепенно лечат. Даже если что-то подобное стало причиной того, что лайнер вернулся в Шереметьево, это не говорит о том, что наш авиапром бесперспективен и беспомощен. Вспомните недавние трагедии с Boeing. Да, жертвы и репутационные потери для авиагиганта огромные, но никто после этого не делал выводы, что американская авиастроительная отрасль ни на что не способна.

- Нынешняя авария вряд ли имеет отношение к технической части, - говорит источник КП в авиастроительной отрасли. - Но пока достоверной информации нет. Мы знаем только, что самолет вылетел. Бывает, датчик срабатывает: проверить какую-то систему. Командир судна принимает решение вернуться. Это стандартная ситуация. Причем для всех самолетов и всех авиакомпаний.

Тем не менее проблем с Sukhoi Superjet 100 действительно хватает. Например, «Аэрофлот» год назад жаловался на то, что мелких инцидентов с российским лайнером происходит столько же, сколько со всеми остальными лайнерами, находящимися в эксплуатации. И если другие самолеты, по мнению авиакомпании, обладают высокой степенью безопасности, то у «Сухого» степень безопасности средняя.

ВАЖНО, КАК ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ

И в-третьих, даже если нынешняя авария как-то связана с технической неисправностью, это может быть не только по вине производителя. Как только лайнер уходит с конвейера, то за его рабочее состояние отвечает авиакомпания-эксплуатант. И тут многое зависит от того, как используется машина, и от того, как ею управляет пилот.

- Простой пример. Если у вас «Мерседес» попал в аварию на МКАДе, кто в этом виноват? Тут очень много нюансов. Был водитель трезвый или пьяный, поменял ли он вовремя тормозные колодки или нет. Мы же не будем в любом инциденте с «Мерседесами» винить концерн Daimler Benz. Так и в этом случае, - считает источник «КП».

В компании «Гражданские самолеты Сухого» корреспонденту «КП» комментировать ситуацию в Шереметьево не стали. Ответили лишь, что плотно работают с «Аэрофлотом» и выясняют детали произошедшего.