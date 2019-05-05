"Людей спасло то, что пилоты развернули самолет в сторону от горевшего керосина". Эксперты комментируют ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево" произошло ЧП с самолетом, который из Москвы направлялся в Мурманск. Спустя полчаса после взлета самолет марки "Сухой Суперджет" вернулся обратно. А при посадке - самолет загорелся. Эксперты в интервью Радио "Комсомольская правда" рассуждают о том, что же могло произойти.

Независимый технический авиаэксперт Юрий Антипов: "Порадовало, что экипаж поступил очень грамотно"

- Попадание молнии в самолет не вызывает таких катастрофических последствий. Попадание молнии в самолет достаточно часто происходит. Гроза опасна, когда самолет находится на земле. И для разряда молнии резина на шасси не является препятствием. И тогда самолет действительно прожигается насквозь большим током. Но когда самолет в воздухе, удар молнии ему не грозит. Потому что самолет находится в изолированном воздушном пространстве.

Первая информация была такая, что возгорание началось еще в полете, поэтому пилоты запросили экстренную посадку. Но мы видим на видео, что выбег самолет по ВПП осуществляется без всякого нахождения вдоль ВПП и до места остановки самолета экстренных служб. Возникает диссонанс. Если самолет загорелся наверху, они просто обязаны быть на ВПП. Мы помним фильм «Экипаж» с Георгием Жженовым в главной роли, где в момент посадки все выстроились вдоль ВПП и тут же приступили к спасению самолета и пассажиров. Здесь этого нет. Для меня остается вопрос – когда самолет загорелся?

Было ли возгорание в салоне? Когда мы видим, что самолет уже остановился, открываются двери переднего салона слева и справа, люди начинают выкатываться по надувным трапам, мы не видим в этот момент из открытых дверей дыма. Это говорит о том, что внутри салона еще не было пожара. То есть самолет загорелся снаружи. Что говорит о том, что, возможно, самолет загорелся после жесткой посадки. Когда был удар крыльями, двигателями о ВПП.

Что очень порадовало? То, что весь экипаж, который находится за кабиной пилотов, поступил очень грамотно. Оперативно открыли двери, выпустили трапы. Эвакуация всех пассажиров произошла фактически без жертв. Они молодцы.

Игорь Зырянов, эксперт гражданской авиации: "Прямое попадание молнии не несет угрозы безопасности полета"

- Произошло авиапроисшествие в самой серьезной и безошибочной отрасли в мире, самой безопасной отрасли в мире, какой является гражданская авиация. Сегодня последний выходной день. Очень интенсивный вечерний прилет. Нагрузка на одну полосу возрастет. Я думаю, что борты могут спокойно перенаправить на другие аэропорты Москвы. Думаю, служба справится с этой задачей.

- К какой версии склоняетесь?

- Ответ даст комиссия. Все современные самолеты защищены от удара молнии. Даже прямое попадание молнии в самолет не несет угрозы безопасности полета. Загоревшиеся двигатели никак не повлияют на пожар в хвосте. Я склоняюсь к версии, что это пожар в туалете из-за не затушенного бычка. Ну, какой-то бытовой огонь. Какие бы предположения мы сейчас ни строили, истина, как и во всех авиапроисшествиях, окажется очень простой и банальной.

- Как развиваются события в момент, когда пилот понимает, что случилось чрезвычайное происшествие, принимает решение повернуть в аэропорт отбытия?

- Если это произошло сразу после взлета, идет немедленная команда на землю диспетчеру о ситуации SOS на борту, запрашивается посадка с обратным курсом. Самолет разворачивается и садится тут же на полосу, капитан в салон не выходит, дает команду стюардессам, чтобы они руководили пассажирами. Те показывают пассажирам, как нужно пригнуться. И самолет садится.

Вадим Лукашевич, бывший конструктор ОКБ "Сухой", авиаэксперт: "Самолет развернуло в сторону от горевшего керосина"

- После взлета в самолет попала молния, отказала вся автоматика. Сажать самолет без автоматики очень сложно. Летчики – герои. Потому что люди на такие ситуации тренируются, но это бывает крайне редко. Летчики поступили очень правильно. Ручной режим посадки обеспечил эту жесткость. Очевидцы говорят, что самолет два или три раза скозлил. Был очень сильный удар о бетонку. И то ли подломились шасси, то ли они просто пробили топливные баки. Возникла большая течь топлива. Он попадает на раскаленный двигатель. И уже пожар возник при пробеге.

Людям повезло, что машина в процессе пробега стала цеплять левым двигателем за бетонку, машину развернуло влево. Это спасло в том смысле, что машина была развернута и ушла от горящего разлившегося керосина по полосе. Эвакуация стала возможна, потому что иначе бы трапы, которые из носовых дверей были открыты в обе стороны, просто легли на это горящее топливо.

Попадание молнии в самолет – это не то чтобы нормально, но это штатная ситуация. Обычно современные самолеты от этого защищены. То, что вырубилась вся автоматика, это неправильно. Современные самолет без автоматики посадить достаточно сложно. Поэтому, очевидно, была такая жесткая посадка. Удары о бетонку с отскакиванием, удар стойки шасси, который пробил кессон крыла, топливный бак, топливо начало вытекать. Видно, что оно вытекает справа и слева. Все это было подожжено, потому что тут же работают двигатели. Самолет фактически сел на лужу керосина.

Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации: "Сказалась метеорологическая обстановка"

- Я был там до происшествия. Я наблюдал эту погоду и условия, когда достаточно много бортов заходило на посадку, торопились. Потому что фронтальная зона метеорологического фронта проходила в районе аэропорта. И это напрягало все службы. Я оказался в аэропорту случайно.

Думаю, что сказалась метеорологическая обстановка. При прохождении фронтов в период весны-лета характерны большие электростатические разряды. Когда воздушное судно находится в полете, оно тоже заряжается, получает электростатическое электричество. Есть специальные токосъемники на консолях крыла, на стабилизаторе, на киле, на фюзеляже, которые отводят электричество, снимают с поверхности самолета. Не исключено, что его бывает столько много, что не успевает это уходить. Или отказывает какой-то из токосъемников. Тогда да, может произойти большой разряд и возгорание в системе кабельной связи, допустим.