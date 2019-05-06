Эксперт о рассказе командира «Суперджета», сгоревшего в Шереметьево: «Грубая посадка, и как результат – возгорание на земле»

По последним данным Следственного комитета РФ, 41 человек погиб во время аварийной посадки лайнера «Сухой суперджет-100» в аэропорту Шереметьево. Напомним, «Сухой суперджет» вылетел из Шереметьево около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек.

Командир «Суперджета» Денис Евдокимов рассказал, что произошло:

«Взлет был в 18.02. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета в минимальный режим – режим прямого управления. И не через компьютер, как обычно, а напрямую. Аварийный режим управления. Удалось восстановить связь через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременная и прерывистая. После включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала. И нужно было снова подключать. Диспетчеры нам оказали помощь. Они нам задавали курс для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки, обычная. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. И сначала второй пилот вышел из кабины, потом я.

Сразу я на улицу не смотрел – есть пожарные, нет. Машина пожарных уже была. В воздухе у нас не было пожара. Пожар начался после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Баки полные. Да, есть процедура у нас – оперативный сборник экипажа, возврат на аэродром вылета. И есть процедура – посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом, приняли решение о посадке. Первая – это там, где пишется сообщение об отказах, выполнена процедура. И для выполнения посадки – процедура посадки с превышением посадочной массы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706963" frameborder="0"></iframe> Рассказ командира «Суперджета» Дениса Евдокимова.Командир сгоревшего «Суперджета» Денис Евдокимов рассказал, что произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года

Эксперт Андрей Литвинов, пилот 1 класса, командир экипажа А-320, отличник "Аэрофлота", прокомментировал действия экипажа.

- Он объясняет все логично. Взлетели, потеряли связь в результате попадания молнии. Какие-то у них отказы произошли. Они приняли решение возвращаться на аэродром вылета в Шереметьево. А дальше он подтверждает ранее сказанные предположения, что самолет загорелся не в воздухе, а загорелся после приземления. То есть в результате удара о землю. Так как они садились с превышением посадочной массы, самолет взлетел, заправленный полностью, естественно, расхода топлива не было, и через 25 минут произвел посадку, естественно, у нас есть такая процедура, мы ее отрабатываем и всегда обсуждаем это перед взлетом, процедура посадки с превышением посадочной массы. В данном случае грубая посадка, и как результат – возгорание на земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР: Жертвой авиакатастрофы в Шереметьево стал 41 человек

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, стал 41 человек, сообщили в Следственном комитете России. Представитель СКР добавил, что выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа (подробности)