Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У машин Скорой не было проблем с доступом к горящему в Шереметьево самолету

- Четверо пострадавших доставлены в Институт хирургии им. Вишневского. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один — в состоянии между тяжелым и средней тяжести, тоже в реанимации. И еще один пациент в состоянии средней тяжести в обычном отделении, - рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая находится сейчас в аэропорту Шереметьево.

Большинство пассажиров и членов экипажа получили термоингаляционные травмы (то есть ожоги из-за вдыхания горячего воздуха) и отравления продуктами горения, пояснила министр. Кроме того, у пострадавших множественные травмы туловища, рук и ног. Одна пациентка находится в НИИ им. Вишневского с ожогами пламенем площадью 15 — 18% поверхности тела. И тоже с множественными травмами.

- Делается все необходимое, - заверила Скворцова. - Руководитель нашего ведущего ожогового центра профессор Алексеев сейчас находится на рабочем месте (час ночи 6 мая. - Ред.), все время со мной на связи.

- Еще одна пациентка в НИИ им. Склифосовского. Ее состояние между среднетяжелым и тяжелым. Тоже термоингаляционная травма. Ожоги пламенем, примерно 15% тела, прежде всего спина и руки. Ожоги, к счастью, не тяжелые, первой — второй степени. Прогноз благоприятный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706961" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова рассказала о работе медиков на месте ЧП в Шереметьево.Алиса ТИТКО

И еще один пациент госпитализирован с подозрением на острый инфаркт. Сейчас проводится его обследование. На кардиограмме грубых нарушений нет. Но это не всегда показательно. Поэтому проводятся дополнительные тесты, чтобы посмотреть, насколько задействован миокард (сердечная мышца. - Ред.).

Кроме того, за помощью обращались еще 14 пострадавших. Один из них мальчик 16 лет. У всех — разнообразные болезненные реакции на стресс, сообщила Скворцова.

По ее словам, также идет работа с семьями пострадавших. Им помогают 30 психологов МЧС и команда психологов-психиатров Института им. Сербского. Основная часть психологов находится в Шереметьево, где нуждаются в помощи около 20 родственников. И 8 — 10 психологов — в Мурманске.

- Сколько всего пострадавших? - спросили у министра.

- Я могу сказать только о живых людях, с которыми мы работаем. Это 33 пассажира и четверо членов экипажа.

- Говорят, что у машин скорой помощи были затруднения с доступом к самолету.

- Машины скорой помощи приехали быстро, их было 24 на месте. В основном это были машины из службы скорой московской области. Кроме того, приехали бригады медицины катастроф Москвы. Также было два борта санавиации, два вертолета. Они тоже сразу стояли на месте. Так что медицинские службы сработали мгновенно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР: Жертвой авиакатастрофы в Шереметьево стал 41 человек

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, стал 41 человек, сообщили в Следственном комитете России (подробности)