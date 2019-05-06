«Я могла погибнуть в этом самолете»: жительница Мурманска сдала билет на сгоревший в Шереметьево лайнер

Жительница Мурманска Алена Медведева вместе с дочкой и родителями следит за новостями о трагедии с самолетом «Москва - Мурманск», который сгорел в аэропорту «Шереметьево». Молодая женщина должна была лететь именно этим рейсом. У нее даже сохранился электронный билет. Всего за двое суток до случившегося планы изменились. Что это, судьба или везение, пока Алена, кажется, и сама не понимает. «Комсомолке» удалось пообщаться с единственной пассажиркой обменявшей билет на этот рейс.

- На майские праздники я прилетела в Белгород к родителям с пересадкой в Москве. Привезла к ним на летние каникулы свою дочку. На несколько дней осталась погостить у мамы с папой, а 5 мая должна была лететь в Мурманск тем самым рейсом. Но за несколько дней до вылета мне позвонил начальник и разрешил взять несколько дней в счет очередного отпуска. Я как-то сразу без раздумий согласилась и 3 мая обменяла билет на другую дату. Теперь вылетаю из Москвы 9 мая.

- Нет страха перед полетом?

- Признаюсь, что очень волнуюсь. После всего этого мне страшно будет подняться по трапу. Я сейчас смотрю эти жуткие кадры. Сначала говорили об одном погибшем, теперь 41 человек. И в этом списке могла быть и я.

- На борту самолета были Ваши друзья или знакомые?

- Да. К счастью, они все живы. Я сама помощник депутата и многих в Мурманской области знаю. В списке пассажиров был, знакомый мне мэр Североморска Владимир Евменьков. Он надышался угарным газом, но госпитализация не потребовалась.

По последним данным Следственного комитета РФ, 41 человек погиб во время аварийной посадки лайнераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы узнали о случившемся?

- Мы с дочкой в этот день ходили в белгородский зоопарк. Когда вернулись, родители уже все знали и рассказали мне. Они сразу поняли, что речь идет именно и моем рейсе. Мы все просто шокированы случившимся. Сегодня ночью точно вся семья не уснет. А 5 мая- это теперь мой второй день рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

По последним данным Следственного комитета РФ, 41 человек погиб во время аварийной посадки лайнера «Сухой Суперджет-100» в аэропорту Шереметьево. Напомним, «Сухой суперджет» вылетел из Шереметьево около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек — 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР: Жертвой авиакатастрофы в Шереметьево стал 41 человек

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, стал 41 человек, сообщили в Следственном комитете России (подробности)