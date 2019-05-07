У Лизы в голове росла опухоль, а доктора лечили гланды

Мама Лизы до сих пор с содроганием вспоминает, как все начиналось: «Моя дочь оглохла, болезнь чуть не сделала ее «кривой», ведь опухоль проросла в лицевой нерв, а ее лечили от отита и фарингита! Она могла погибнуть!»

Увы, это правда. У Лизы холестеатома - доброкачественная опухоль. Но так как формируется она в мозгу, последствия ее непредсказуемы и могут быть очень страшными. Первыми страдают уши больного, потом парализует лицевой нерв, потом возможен и абсцесс головного мозга, и менингит.

Все это в полной мере грозило Лизе, а доктора продолжали лечить ее методом «научного тыка». Сначала «диагностировали» отит, потом удалили аденоиды. Хотели шунтировать барабанную полость. К тому моменту, как поставили, наконец, правильный диагноз, правое ухо девочки полностью оглохло.

- Увы, слух вернуть уже не удастся, – развели руками доктора. – Вырезать опухоль целиком тоже вряд ли получится. Мы, конечно, прооперируем основную часть, но остатки будут разрастаться снова и снова, и операции придется повторять.

Впереди у Лизы еще один этап лечения - восстановление слуха! Вот только денег на него совсем не осталось

После этих слов родители кинулись изучать международный опыт. И нашли клинику Global Hearing в США. Местные специалисты давно и успешно справляются с удалением холестеатомы. Мало того, они и слух восстанавливают полностью. Тут дело и в более серьезном техническом оснащении, и в уровне подготовки докторов. Можно ли винить родителей, что они вывернули все карманы и залезли в долги, но увезли дочку лечиться подальше от специалистов лечивших ребенка с опухолью в голове от «отита».

Первая операция прошла более чем удачно. Опухоль удалили. У Лизы прекратились, наконец, мучившие ее головные боли и она даже смогла вернуться в школу. Снова стала запоминать информацию – из-за опухоли с этим были уже проблемы - и даже «догнала» школьную программу!

Впереди еще один – завершающий этап лечения. Восстановление слуха! Вот только денег на него совсем не осталось…

- Мы готовы отдать все, что угодно! – чуть не плачет мама. – Но уже просто ничего не осталось. Моя девочка может стать совершенно здоровой, если найдутся недостающие 600 000 рублей. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

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