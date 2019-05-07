2019-05-07T12:37:33+03:00
Происшествия

В Балашихе мужчина прямо на улице шесть раз выстрелил в 30-летнего предпринимателя

Мужчина спасся бегством и получил легкое ранения ноги [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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30-летний предприниматель Дмитрий Саров из Балашихи стал жертвой нападения.30-летний предприниматель Дмитрий Саров из Балашихи стал жертвой нападения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Утром во вторник, 7 мая, в Подмосковной Балашихе неизвестный мужчина устроил стрельбу. Все произошло во дворе жилого дома, в нескольких метрах от детской площадки. Местный житель, 30-летний предприниматель Дмитрий Саров вышел из подъезда и почти сразу стал жертвой нападения. Его окликнул прохожий, в руках которого был пистолет. Через мгновения прозвучал первый выстрел. Но Дмитрий не растерялся и бросился бежать. Это его и спасло.

- Я был дома и слышал шесть хлопков. Видел как один мужчина бежит за другим. А потом во дворе появился автомобиль скорой помощи, - рассказал "КП" житель Балашихи Николай Моиссеев.

В подмосковной Балашихе утро в стиле Дикого Запада. Пострадавший местный бизнесмен. В него попали 7 пуль из пистолета Макарова..

Скорую пострадавшему мужчине вызвали очевидцы. С ранениями он был госпитализирован. А вот его обидчика пока поймать не удалось.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП" в пресс-службу УМВД РФ по Московской области.

В ближайшее время пострадавшего мужчину опросят сотрудники полиции. Как удалось выяснить "КП" он отделался легким ранением ноги. Из как ого именно оружия были произведены выстрелы, пока не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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