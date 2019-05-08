Как защитить Победу от внуков победителей: почему герои Великой Отечественной перестают быть кумирами

Социологи и преподаватели все чаще отмечают печальные факты - Герои Великой Отечественной войны перестают быть кумирами пацанов и девчат. Доходит до того, что юные балбесы оскверняют братские могилы и памятники. Почему это происходит? Об этом военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ побеседовал с педагогом Дмитрием ЗАНКОВЫМ.

ДЛЯ НИХ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ - СУМАСШЕДШАЯ?

- Дмитрий Сергеич, вы - преподаете в вузе и можете судить - что знает наша молодежь о героях войны, об их подвигах. Например, о Зое Космодемьянской, об Александре Матросове, о Николае Гастелло...

- Однажды я дал студентам задание подготовить рефераты о Зое Космодемьянской. Имя для молодёжи, оказывается, абсолютно незнакомое. Мои студенты принесли мне рефераты, скаченные из Интернета. В текстах говорилось, что Зоя Космодемьянская была сумасшедшей, с детства страдавшей приступами шизофрении. Про зверства фашистов на нашей земле упоминалось вскользь. Зато немало внимания уделялось описанию того, какой плохой был Сталин. Поступок Зои назвали аморальным по отношению к русским колхозникам, которые из-за партизанки лишились своего жилья. Особо смаковалось, что именно русские и требовали от немцев жестокого наказания девушки, оскорбляли и избивали её.

- Откуда берутся первоистоки вот такого искаженного представления о героях войны?

- Многие родители прилагают все усилия, чтобы сохранить у детей память о войне. Но у них зачастую просто физической возможности нет проследить, что читает подросток в Интернете. А там фейков хватает и про Космодемьянскую, и про других героев. Из-за главенства Интернета, соцсетей в жизни студентов и школьников для них преподаватель больше не есть абсолютная истина. И это нужно учитывать, нужно учителям работать не только с подростками, но и с этими соцсетями. Где-то их опровергать, а где-то - и использовать.

Перед казнью Зои Космодемьянской. Фото ТАСС

КТО ЖАРИТ СОСИСКИ НА ВЕЧНОМ ОГНЕ?

- То и дело появляются сообщения об омерзительных поступках: голая девушка снялась на фоне памятника - танка Т-34, юные идиоты жарят сосиски на Вечном огне. Куда исчезла культура отношения к священному?

- Знаете, дети, подростки, они отличаются повышенной чувствительностью к лицемерию, лжи. И они всегда готовы против этого бунтовать. Порой, конечно, в какой-то очень неумной, откровенно циничной форме. Вот этими дурацкими выходками подростки, на самом деле, задают взрослым вопрос: «Вот вы говорите, что ветераны войны - герои, что нам нужно брать с них пример. Но почему тогда многие из них живут сегодня совсем не благополучно? Почему те, кто учит нас патриотизму, сами далеко не всегда могут быть примером»?

Эти дети они в массе своей совсем не враги, не негодяи. Если уж искать врагов, такой вот обобщённый образ, то это скорее взрослые дяди и тёти, которые будут писать статьи о том, что праздновать День Победы неприлично, что полагается исключительно скорбеть. Что мы зря устраиваем парады на Красной площади, что наши солдаты были насильниками или мародёрами. Этому у нас учили детей все 90-е годы.

- Это продолжилось и потом, когда выпустили фильмы «Сволочи» и «Штрафбат». Пишут книги про миллионы изнасилованных немок. Создают в прессе опросы: «А, может, стоило сдать Ленинград Гитлеру?»

- Нужно понимать, что мы живём в эпоху информационных войн. Задача всех подобных «исторических открытий» в том, чтобы убедить молодёжь - её предки были негодяями, за действия которых нужно каяться. А желательно ещё и платить.

Для этого используется порой самая грубая ложь. Вот вы вспомнили пример с блокадой Ленинграда. В своё время опрос - стоило ли сдать город немцам - вызвал большой скандал. При этом ведь сам опрос был составлен так, что от людей требовалось принять за правду абсолютно фантастическое допущение. Предполагалось, что если бы Ленинград сдали, то это автоматически означало бы сохранение жизней тех людей, которые умерли от голода. Но, простите, ведь мы знаем о планах фашистов, не собиравшихся спасать жизни ленинградцев. Наоборот - число жертв среди населения Ленинграда, если бы город сдали врагу, было бы больше, а не меньше. Немцы явно никого не намеревались кормить.

Так в интернете уже высмеяли регулярные стенания по поводу того, что «русские прививают молодежи милитаризм»

- Случается и обратное: георгиевской ленточкой некоторые пацаны и девчата зашнуровывают кроссовки или же используют как пояс на джинсах...

- Это пример того, что официальный вроде бы символ стал по-настоящему народным. И это замечательно. И, конечно, сразу же против этого тоже началась информационная кампания. Причём порой весьма хитрая. Вроде как люди за ленточку. Но носить её должны только ветераны или только самые достойные. Или носить по определённым правилам.

К чему это приводит? А к тому, что нас учат – вот тебе что-то не нравится в стране - кричи об этом во весь голос, обвиняй всех и вся. А вот любить Родину нужно только молча, так, чтобы никто об этом не догадался. И это неправильно. Возьмите тех же американцев. Там вид государственного флага на джинсах никого не смущает, потому, что люди знают – это не стремление поглумиться, это проявление как раз симпатии к своей стране.

ВМЕСТО ИТОГА

Смогут ли эти детки отстоять страну

Виктор БАРАНЕЦ

Вот какая штука получается. Учитель убеждает подростков, что Зоя Космодемьянская - героиня. А Интернет твердит - шизофреничка и террористка, поскольку жгла избы сельчан. Учитель доказывает, что летчик Николай Гастелло совершил подвиг, направив свой горящий самолет на колонну немцев. А Интернет говорит - по собственной глупости упал на гитлеровцев. Учитель восхищенно рассказывает о подвиге Александра Матросова, закрывшего своей грудью немецкий дзот. А Интернет издевается - «просто споткнулся перед фашистским пулеметом и упал на него».

И вот так - по всему строю героев, которые в советское время были кумирами молодежи, а сейчас выставлены анекдотическим посмешищем. Позолота ржавеет. Образцы для подражания превращается в размокшую картонную куклу. И что же со всем этим делать? Трудно ответить. Мы разрушило мощную советскую пропагандистскую машину, а новую так и не создали. На кого юной поросли равняться? Кого ставить в пример?

Солдат, закрывший грудью фашистский пулемет, - это где-то давно-давно. А юный оболтус, кружащий на папкином Майбахе под окнами института, - это прямо сейчас. Российский офицер спецназа, вызвавший в Сирии огонь на себя, - это далеко-далеко. А бездельник, танцующий на сугробе дядиных пятитысячных купюр, - вот он, под окнами, на экране айфона.

Нам на смену идет молодежь, путающая дешевое бутылочное стекло с бриллиантами. Сможет ли она отстоять страну?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Герои - тоже люди

Владимир ВОРСОБИН

Как все-таки неистребимо искушение — обругать молодежь.

И как понятна эта слабость: желание взрослых свалить на детей свои комплексы и ошибки.

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, у нее дурные манеры, она презирает авторитеты, жадно глотает пищу, изводит учителей,» - писал больше 2 тысяч лет назад мудрый Сократ.

«Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет в руки бразды правления. Ибо она невыносима, невыдержанна, просто ужасна,» - говорил древнегреческий поэт Гесиод.

«Нам на смену идет молодежь, путающая дешевое бутылочное стекло с брильянтами» - продолжает традицию полковник Виктор Баранец.

И, конечно, вносит предложение: внести идеологию в образование.

Что ж, я - в прошлом школьный педагог, решительно «за». Дети должны знать — кто сражался за их будущее, и как умирали эти святые люди за страну, за нас всех. У меня только один учительский вопрос — как?

Дети сейчас живут в истерическом страхе перед ЕГЭ. С них требуют террабайты знаний по десяткам предметов, у них репетиторы, рефераты... Поэтому в свободное время они и бегут в инет-сети, где живут абсолютно свободной от этой учебы нудных взрослых. Они очень практичны. И их первый вопрос: «А зачем мне и это знать?»

Конечно, можно заставить.

Помню, как в советской школе нам вдалбливали политинформацию о неведомых никарагуанских сандинистах и успехах в молочной промышленности - и получилось неплохо: классу привили стойкое отвращение к демагогии и пропаганде.

Но я, кажется, догадываюсь — как донести до ребят весь трагизм и важность подвига Зои Космодемьянской и других героев.

Когда-то я своему бандитскому 6-му «б» рассказывал о Пушкине. Им было плевать и на меня, молодого учителя, и «на какого-то там хрестоматийного негра». Класс был готов забыть обо всем, что я скажу и после звонка пойти досыпать на математику. Но я начал не с «Капитанской дочки», не с «Дубровского», а с того, кем был Александр Сергеевич. А он был со страстями и чувствами! С дуэлями и донжуанским списком...

Класс слушал раскрыв рты, и незаметно для себя проглотил «Дубровского». Им стал интересен Пушкин как человек.

Уверен, что и о Космодемьянской, и о блокаде Ленинграда — надо говорить с молодыми честно. Без пропагандистского ража, от которого воняет на версту, а с желанием — найти правду. Используя все источники, даже сомнительные (в интернете они все равно найдут и перепроверят — не сомневайтесь). Спорьте, доказывайте — только это зажжет в душе ребенка интерес. И останется в памяти.

И еще — не обижайте детей. Уважайте. Хорошее у нас растет поколение. Лучше нас. Вот увидите...

ВОПРОС ДНЯ

А вы с кем поднимете фронтовые 100 грамм?

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

- Я 9 Мая с 8 утра буду в прямом эфире на Дворцовой площади, а потом - домой, к семье. Мы поднимем тост за павших.

Николай АНТОШКИН, генерал-полковник, Герой Советского Союза:

- Я в Большом театре в Бетховенском зале уже собирал около 80 Героев Советского Союза и России с семьями и лучших кадетов страны. Там и поздравил с Днем Победы их всех. 9 Мая пойдем на парад, а после парада хочу собраться с семьей - там и поднимем фронтовые 100 грамм.

Мария АРБАТОВА, писатель:

- Мне поднять эти 100 грамм не с кем. Мой папа, который прошел всю войну и дошел до Лейпцига, умер, когда мне было 11 лет, а мамы, которая копала противотанковые траншеи под Москвой, скоро два года как не стало. Потому мое ощущение этого праздника как Дня Победы и истории, которая соединяет нас всех, - оно ровным слоем распространяется на всю страну.

Сергей БАБУРИН, экс-вице-спикер Госдумы:

- Хочу поздравить последнего ныне живущего маршала Дмитрия Тимофеевича Язова. В этот день мои герои - фронтовики, которых все меньше. День Победы я буду праздновать в Белграде. С бывшими партизанами поднимем сливовицу за павших.

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Я горд, что общался с Героем Советского Союза генералом Крамаренко. Он воевал не только в Великую Отечественную, но и в корейскую войну и сбил немало американских самолетов. Вот с ним символические пусть не 100, но хотя бы 10 граммов я бы поднял.

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала Ватутина:

- Поздравлю всех победивших в ту войну, их мало, их надо беречь. 9 Мая меня пригласили на телеканал «Спас», у них будет включение из Киева - если удастся. И ждут моих комментариев. Как внука генерала армии Ватутина, освобождавшего Киев, чья популярность на Украине была такой, что нынешние ему бы в подметки не годились. Потом отмечу праздник в кругу близких.