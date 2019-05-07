Пять известных ученых, которые верили в инопланетян

Джерри Эйман, в 1977 зафиксировавший необычный сигнал из космоса, на распечатке данных сделал эмоциональную пометку «Wow!», благодаря чему это явление и получило свое имя. Больше wow-сигнал зафиксировать не удалось, зато с тех пор разговоры об инопланетных цивилизациях не обходятся без его упоминания. Мы расскажем еще о 5 исследователях, которые верили, что жизнь на других планетах существует и пытались это доказать.

Гульельмо Маркони

Радиотехник и предприниматель из Италии, который наряду с русским ученым А.С. Поповым является одним из первых изобретателей радио, был убежден, что инопланетные цивилизации не только существуют, но и готовы выйти на контакт с человечеством.

Гульельмо Маркони.Фото: Википедия

Еще в самом начале своих исследований Маркони заверял, что с помощью радиосигналов собирается связаться с инопланетянами, какими бы они ни были. А в 20-х годах прошлого века ученый поразил всех заявлением, что ему на самом деле удалось принять сигнал с Марса! Обсуждения так называемой Красной планеты действительно были популярны в то время – многие считали, что раз Марс старее Земли, то и цивилизация там более развитая. Но, несмотря на это, общественность не поверила в фиксацию сигнала Маркони. О его якобы успехе выходили саркастичные статьи в СМИ, а одним из главных скептиков в этом вопросе стал Никола Тесла, который также пытался связаться с другими планетами.

Никола Тесла

Сербский изобретатель в области электротехники и радиотехники заявлял, что уловил сигнал из космоса: их источником был Марс, а произошло это событие на 20 лет раньше, чем неподтвержденный успех Гульельмо Маркони. В отличие от коллеги из Италии, Тесла фиксировал повторяющиеся сигналы регулярно и был уверен, что получает послания от людей, живущих на Марсе. Повторяемость сигналов ученому из Сербии не помогла: он не смог доказать их достоверность. Впрочем, некоторые исследователи ему поверили, внеся лишь одну поправку – они посчитали, что Тесла вышел на связь с Юпитером.

Никола Тесла.

В 1976 на аукционе американский писатель и биограф Тим Шварц приобрел дневник Николы Теслы, из которого стало известно, что сербский ученый изобрел уникальную радиоантенну, которая позволяла ему подслушивать диалоги представителей разных инопланетных цивилизаций. Однако, позже дневник у Шварца был изъят спецслужбами, и данные о внеземных исследованиях Теслы больше не обнародовались.

Стивен Хокинг

Хокинг – физик-теоретик и космолог из Англии – верил не только в существование инопланетян, но и в их потенциальную опасность. Даже если обитатели других планет отправят сигнал землянам – по мнению Хокинга отвечать на него не следует. Ученый объяснял такую осторожную позицию тем, что жители Земли не знакомы с характером соседей по Вселенной – не исключено, что такое незнание спровоцирует конфликт. Более того, инопланетяне могут заразить землян болезнями, от которых у нас нет лекарств и которым наш иммунитет противостоять не сможет.

Стивен Хокинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, такие убеждения не помешали Хокингу в 2015 году принять предложение от российского олигарха Юрия Мильнера и присоединится к проекту Breakthrough Listen. Программа, на которую было выделено 100 миллионов долларов, посвящена радиопрослушиванию более миллиона звезд с целью поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Спустя два года после старта, команда проекта даже опубликовала промежуточные результаты – им удалось зафиксировать 11 необычных сигналов, но вероятность их связи с инопланетными цивилизациями крайне мала. Деятельность организации продолжилась и после смерти Стивена Хокинга (исследователь скончался 14 марта 2018 года).

Михаил Васин и Александр Щербаков

Несмотря на отсутствие прямых доказательств существования инопланетян, гипотезы ранее упомянутых исследователей все-таки находили своих сторонников. А вот теория Михаила Васина и Александра Щербакова – членов академии наук СССР – показалась абсурдной даже тем, кто не относит себя к числу специалистов. Ученые заявили, что Луна – искусственно созданный объект. Более того, они предположили, что под внешним «броневым» слоем находится то ли заполненная механизмами, то ли обитаемая полость. По мнению Васина и Щербакова, Луну создали инопланетные существа, после чего так называемый спутник был доставлен на орбиту Земли. Главный аргумент ученых заключался в том, что кратеры Луны с учетом их диаметра являются недостаточно глубокими. Полностью свои предположения исследователи изложили в работе «Луна – творение разума», благодаря которой Васин и Щербаков приобрели популярность, но не единомышленников.