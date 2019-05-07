В России появится бессрочный вид на жительство

Во вторник на заседании правительства рассматривали законопроекты, упрощающие для иностранцев получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство в России. Разговоры о том, что нужно упрощать правила нахождения в России наших бывших соотечественников и без всяких проволочек давать им как минимум вид на жительство, велись уже давно. Тем не менее, люди годами обивали пороги наших миграционных служб, а потом ни с чем уезжали восвояси.

Итак, что же изменится после принятия законопроектов.

1. Срок рассмотрения заявлений на временное проживание сократится с 6 до 4 месяцев.

2. Предлагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине.

3. Расширяется круг лиц, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

- Это люди, которые родились на территории РСФСР и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственники по прямой линии, - сообщил премьер Дмитрий Медведев.

Вид на жительство также смогут получить рожденные в России дети, усыновленные иностранцами, высококвалифицированные специалисты и целый ряд других категорий.

4. Вводится бессрочный вид на жительство. Сейчас срок составляет 5 лет. По его истечении документ необходимо продлевать.

Исключение составят случаи выдачи вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Иностранцы, получившие бессрочный вид на жительство, будут обязаны подать уведомление о подтверждении своего проживания в России в территориальный орган МВД по месту жительства.

Бессрочный вид на жительство может быть аннулирован в том случае, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в России.