Бронирование в ресторанах предложили сделать платным

Очень может быть, что скоро бронирование столиков в ресторанах станет платным. Такую идею высказал глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Оказывается чуть ли не каждый третий из заказавших потом не приходит. В результате табличка «столик зарезервирован» приносит заведениям убытки — и с заказчика денег не получили, и потенциальные клиенты, наткнувшись на вывеску «Мест нет» проходят со своими деньгами мимо кассы.

Сторонники идеи приводят опыт Европы, где некоторые рестораны при резервировании блокируют фиксированную сумму на банковской карте клиента, и, если гость не приходит, заведение списывает средства.

"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого", - приводят СМИ слова Бухарова.

Для реализации идеи должен быть разработан специальный он-лайн сервис — как это делается с бронированием гостиниц.

Однако не все рестораторы готовы поддержать начинание.

- Да, те заведения, у которых практически 100-процентная заполняемость, несут убытки, если клиенты заказали столик и не приходят, - сказал "КП" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. - Но я в своих ресторанах вводить эту меру не буду. На мой взгляд, это противоречит принципам лояльности по отношению к клиенту. Кроме того, человек, что бы ни заказывал, ресторан или отель, если он видит опцию с невозвратной оплатой, его это отпугивает, и он выберет то место, где можно не платить. Ну и потом разные бывают ситуации у людей: заказал, но вдруг внезапно изменились планы, может, заболел человек. Что же, деньгами его наказывать?

По прикидкам Миронова, в ресторанах среднего уровня цена брони может составить 500-1000 рублей, а в топовых заведениях — до 3 тысяч.