2019-05-07T18:19:30+03:00
Спорт

Игры сборной России прокомментирует Игорь Ларионов

Прославленный хоккеист будет экспертом на Первом канале
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игорь Ларионов. Фото: Станислав Красильников/ТАССИгорь Ларионов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Четыре игры сборной России с норвежцами, чехами, швейцарцами и шведами на групповом этапе в прямом эфире покажет Первый канал. Комментировать их будут Александр Кузмак, Андрей Юртаев и эксперт Игорь Ларионов. Также матчи нашей команды будет показывать и Матч-ТВ. Следите за телепрограммой.

Расписание матчей сборной России

(время московское)

10 мая. 17.15. Россия – Норвегия. Первый канал

12 мая. 13.15. Россия – Австрия. Матч ТВ

13 мая. 17.15. Россия – Чехия. Первый канал

15 мая. 21.15. Россия – Италия. Матч ТВ

18 мая. 13.15. Латвия – Россия. Матч ТВ

19 мая. 21.15. Швейцария – Россия. Первый канал

21 мая. 21.15. Швеция – Россия

Игры плей-офф с участием сборной России покажет Первый канал.

Четвертьфиналы пройдут 23 мая, полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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