Игры сборной России прокомментирует Игорь Ларионов
10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Четыре игры сборной России с норвежцами, чехами, швейцарцами и шведами на групповом этапе в прямом эфире покажет Первый канал. Комментировать их будут Александр Кузмак, Андрей Юртаев и эксперт Игорь Ларионов. Также матчи нашей команды будет показывать и Матч-ТВ. Следите за телепрограммой.
Расписание матчей сборной России
(время московское)
10 мая. 17.15. Россия – Норвегия. Первый канал
12 мая. 13.15. Россия – Австрия. Матч ТВ
13 мая. 17.15. Россия – Чехия. Первый канал
15 мая. 21.15. Россия – Италия. Матч ТВ
18 мая. 13.15. Латвия – Россия. Матч ТВ
19 мая. 21.15. Швейцария – Россия. Первый канал
21 мая. 21.15. Швеция – Россия
Игры плей-офф с участием сборной России покажет Первый канал.
Четвертьфиналы пройдут 23 мая, полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU