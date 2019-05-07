2019-05-07T19:18:33+03:00
Общество

«Сроки реализации проекта впечатляют»: Эксперты комментируют запуск Единой карты петербуржца

В феврале врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал проект, а в мае он уже запущен
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Северной столице сегодня официально стартовал проект «Единая карта петербуржца». О его запуске на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

- Мы запускаем новый проект «Единая карта петербуржца», - рассказал Елин. - Ключевое слово - это петербуржцы. Мы даем им инструмент в виде карты для получения целого ряда услуг. Мы хотим идти в ногу со временем, оказывать услуги каждой группе населения, персонифицировать, чтобы услуги были удобными, недорогими и доступными. Также мы хотим, чтобы услуга имела возможность расширения.

Одно из таких расширений - мобильная версия карты. Ее разработают для горожан, которые предпочитают пользоваться смартфонами.

Четыре ключевых приложения «Единой карты петербуржца»: платежное, транспортное, идентификационное, а также электронную подпись. На эту именную электронную карту петербуржцы смогут записывать любой городской проездной билет - ездить на городском общественном транспорте и пригородных электропоездах. Также с ее помощью можно расплачиваться в магазинах (при это пользуясь скидками и программами лояльности партнеров проекта), посещать музеи и театры. Карта выпускается на базе национальной платежной системы «Мир».

Известно, что аналогичная карта существует в Москве. Однако в столице ее выдают только льготникам. В то время как «Единой картой петербуржца» смогут пользоваться все желающие горожане - ее можно будет заказать в банке.

Также важно, что в отличие от всевозможных банковских карт «Единая карта петербуржца» выдается бесплатно и ее обслуживание владельцу ничего не стоит.

Стоит напомнить, что будущую электронную карту временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал всего лишь в феврале нынешнего года. Не прошло и трех месяцев - и проект запущен. На такую оперативность обращают внимание многие эксперты.

- Сроки реализации проекта впечатляют, - говорит политолог Виктор Потуремский. - От заявления до целевого воплощения прошел минимум времени. При этом я отмечу, что Александр Беглов пока еще находится в статусе врио. Запуск электронной карты - это глобальный проект, это прежде всего цифровая трансформация всех исполнительных органов региона. Так что «Единая карта петербуржца» - это очень серьезная работа и серьезный успех Александра Беглова и его команды. За проектом стоят здоровые амбиции руководителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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