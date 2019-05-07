«В память о друге»: Пугачева помогает стать звездой дочери Немцова

В конце 90-х, поздравляя Аллу Пугачеву с днем рождения, ныне покойный Борис Немцов заявил:

«Алла Борисовна, самое время признаться вам в любви. Но к сожалению, вы любите Филиппа».

- Между прочим, Филипп (в те годы певица была женой Киркорова - Ред.) должен быть тебе благодарен. Ты в молодости был на него очень похож, - кокетничала с политиком эстрадная звезда.

- Помню, на одном из концертов в Сочи Пугачева вывела меня на сцену и говорит мужу: «Филипп, ты понимаешь, почему я сплю с тобой? Потому что ты мне отдаленно напоминаешь Немцова», - шутил на празднике АБ Борис Немцов.

Незадолго до своей гибели Немцов поделился с подписчиками своего Фейсбука семейной новостью. Политик рассказал, что его младшая дочь Соня (ее мама – экс-секретарь политика Ирина Королева) поступила в школу талантов Аллы Пугачевой.

- Моя дочь очень хорошо поет, у нее прекрасный голос. В школе Аллы Борисовны был кастинг, и она его прошла, - делился с подписчиками Немцов.

Крайняя справа дочь политика Бориса Немцова СоняФото: Евгения ГУСЕВА

Подтвердила слова старого друга и Алла Борисовна.

- Когда Соня Немцова пришла на прослушивание, я не знала, что она дочка Бори, - призналась певица. - Ах, какая девочка у него очаровательная. Очень хорошая.

Как уже рассказывала «КП», за обучение в школе Пугачевой родители ежемесячно платили по тридцать шесть тысяч рублей. После смерти Немцова певица решила поддержать его семью и в память о друге перевела Соню на бесплатное обучение.

В прошлом году Алла Борисовна раздала ученикам дипломы и закрыла свою школу. Слишком высокая стоимость аренды офиса в центре Москвы не позволила звезде оставить за собой этот проект.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707388" frameborder="0"></iframe> Михаил Гребенщиков выложил в Инстаграме уникальное видео с Примадонной.

Дети из малообеспеченных семей занимались у Пугачевой бесплатно, певица едва набирала на зарплату учителям. А в последние месяцы из-за финансовых трудностей школы АБ и вовсе пришлось взять оплату аренды офиса на себя.

Проект закрыт, но на просторах соцсетей то и дело с подачи «фабриканта» и преподавателя школы Пугачевой Михаила Гребенщикова появляются редкие кадры уроков Примадонны. Так, музыкант выложил в Сеть редкое видео урока певицы. На уникальных кадрах Алла Борисовна дает уроки вокала дочери Бориса Немцова Соне. Судя по вокальным данным девочки, в будущем младшая дочь покойного политика вполне может стать звездой эстрады.