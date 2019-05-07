Игорь Прокопенко в опасности: карьере телезвезды угрожает закон о фейковых новостях

Блог «Зеленый кот» Виталия Егорова широко известен среди любителей космонавтики и астрономии. Виталия возмутил сюжет в выпуске новостей на канале РЕН ТВ, который вышел в эфир 30 марта. Тогда ведущий программы «24» Илья Корякин рассказал о том, что к нашей планете на огромной новости движется гигантский астероид 2007FT3 длиной 340 м. «Столкновение, уверяют астрономы, неизбежно, и произойдет 3 октября, последствия будут разрушительными», - рассказал Корякин. Ведущий добавил, что ученые ищут способ избежать столкновения, а их выводы будут озвучены в конце мая. Сообщение для наглядности сопровождалось 3D-графикой с изображением метеорита.

«Это сообщение не соответствует действительности и является очевидным фейк-ньюс, - пояснил в своем обращении в Прокуратуру Москвы Виталий Егоров. - При этом такая новость способствует распространению панических настроений в обществе, что может иметь социальные последствия. Просьба принять меры в соответствии с российским законодательством». Свое обращение блогер отправил через интернет-приемную на сайте компании, ответ рассчитывает получить в «установленные законом сроки».

- С РЕН ТВ никто на связь не выходил, - рассказал Егоров «КП».

Радиостанции «Говорит Москва» ведущий Илья Корякин сообщил, что «все информацию взяли с сайта NASA».

- Он не соврал, он просто не знал, - оправдывает ведущего Егоров. - А вот ему кто-то соврал, сказав, что это информация есть на сайте NASA.

На сайте Европейского космического агентства указано, что в 2019 году астероид 2007FT3 ближе всего к Земле был 30 марта — на расстоянии 0.0518895 космических единиц, что равно 7 762 558,7 км.

- Подобные заявления обычно позиционируются как мнение, взгляд каких-то экспертов. А это сообщение привлекло мое внимание своей категоричностью: «летит, упадет!» - объясняет Егоров. - Мне показалось, что это довольно удачный повод воспользоваться новыми возможностями, которые нам дает законодательство Российской Федерации.

«Законом о фейковых новостях» прозвали Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15.3 ФЗ «Об информации, об информационных технологиях и о защите и информации». Этот нормативный акт, подписанный президентом 18 марта, подразумевает административную ответственность за распространение недостоверных новостей. Сайты, их содержащие, подлежат блокировке. Вероятно, поэтому РЕН ТВ удалил сюжет с сайта и со своего youtube-канала — действие «закона о фейках» распространяется именно на сетевые издания. Однако сюжет доступен на других аккаунтах Youtube.

Возможно, «методом Егорова» воспользуются и другие любители науки — не обязательно астрономии и космонавтики. Если «закон о фейках» и правда заработает на полную катушку, проблемы будут у другого ведущего того же канала — легендарного Игоря Прокопенко, сделавшего карьеру на самых немыслимых псевдонаучных измышлениях и завоевавшего преданность миллионов телезрителей с некритичным сознанием. Так, в одной из своей программ Прокопенко на полном серьезе рассказывал о теории плоской Земли.