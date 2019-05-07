Ученые объяснили, почему обезьянам нравятся картины в стиле Кандинского

Бессмысленная мазня - вот как широкая публика воспринимает картины художников-авангардистов. Тем не менее эта «мазня» стоит миллионы долларов. Например, картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» была продана в прошлом году на аукционе Christie’s за астрономическую сумму 85 миллионов 812 тысяч 500 долларов. Значит, в этом все же что-то есть?! И кажется, ученые нашли, что привлекает ценителей в этих странных образах.

В апреле прошлого года группа ученых Гарвардского университета проводила любопытный эксперимент. Они изучали, как мозг обрабатывает зрительные образы. Оказалось, что различные группы нейронов в зрительных отделах мозга реагируют на строго определенные раздражители: одни отвечают за цвет, другие за форму, четвертые за направление движения и т.д. Но каким образом клетки расшифровывают сигналы реального мира и складывают хаотичный поток информации в гармоничную картину? Чтобы понять это нейробиологи с помощью специальных устройств отслеживали у обезьян активность нейронов в области мозга, специализирующейся на распознавании лиц. На экране макакам показывали самые разные изображения, которые генерировал искусственный интеллект по имени XDREAM. Алгоритм обучали синтезировать картинки, используя 1,4 миллиона реальных фотографий, среди них были обезьяны, люди, собаки, различные предметы вроде бинокля, сковородки, садовой скамейки...

- Нас интересовало какие образы вызывают самую сильную реакцию мозга приматов? - говорит профессор Карлос Понте, ведущий автор исследования.

По началу обезьяны сильнее реагировали на естественные изображения, их в первую очередь интересовали люди, собаки и обезьяны-соплеменники. Но искусственный интеллект стремительно эволюционировал. Происходило это следующим образом: в каждой серии синтезированных изображений отбиралось 10 лучших (на них обезьяны обращали внимание больше всего) и на их основе генерировалось следующее поколение картинок. И так снова и снова. Этот процесс повторялся до 250 циклов. И вскоре ученые заметили, что синтетические образы последних образцов возбуждали целевые нейроны гораздо интенсивнее, чем любое естественное изображения. Но это были очень странные картины.

Иногда в них угадывались смутные черты объектов из реального мира: размытая физиономия обезьяны, очертания красного ошейника (его носила одна из макак) или искаженная белая медицинская маска лаборанта Дианы, которая кормила обезьян и ухаживала за ними.

Но чаще всего образы, будоражившие мозг приматов, напоминали лучшие работы Василия Кандинского - то есть образцы абстрактной «живописи», которые трудно рационально описать и классифицировать.

- Как ни странно, именно эти образы «мечтают» увидеть зрительные нейроны, - объясняет профессор Понте. - А значит, визуальный словарь мозга опирается на опыт, который лежит за пределами того, с чем сегодня сталкиваются живые существа. Я думаю, эти видения щекочут и клетки мозга человека, поскольку «творения» алгоритма XDREAM тревожат воображение людей. Все, кто видел эти картины находят в этом что-то жуткое и завораживающее.

Изображения сгенерированные искусственным интеллектом

Один из соавторов работы Маргарет Ливингстон отмечает, что визуальные нейроны видимо «падки» на гротеск и преувеличение. Так в предыдущем исследовании, которое проводила она и ее команда, выяснилось, что нейроны специализирующиеся на распознавании лиц, сильнее реагировали на карикатуры, чем на реальные лица людей. Вероятно этой особенностью объясняется такое большое количество мифических существ, обитающих в человеческой культуре.

- Я думаю, что гаргульи и химеры, которых мы видим на фасадах готических соборов, гномы и прочая нечисть - для всего этого существуют архетипы в нашем мозге, - считает профессор Ливингстон.

Возможно разгадка феномена художников-авангардистов в том, что их «мазня» не поддается осмыслению логическими структурами мозга, но задевает какие-то первобытные струны в зрительных зонах нашего серого вещества.