Как Польша «заняла» часть Чехословакии, поучаствовав в Мюнхенском разделе этой страны вместе с Гитлером

(Часть первая)

«Прогрессивная» общественность – и наша, и зарубежная – ожидаемо возбуждается накануне нескольких дней в году. Первая дата – День Победы, потом 22 июня, день рождения и смерти Ленина, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Иногда к ним прибавляются юбилейные даты по случаю каких-либо событий. Например, юбилей прорыва блокады Ленинграда, освобождения Киева, подписания договора Молотова – Риббентропа (в этом году, кстати, 23 августа будет 80-летие его заключения). И т.д. В нынешнем 2019-м мировая общественность намерена провести торжественные памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны.

ОБЩИЙ СЕКРЕТ НЕМАЛЕНЬКОЙ ТАКОЙ КОМПАНИИ

Польша, как страна – хозяин и распорядительница зазвала к себе в гости на данное мероприятие лидеров стран-участниц Второй Мировой. Кроме президента России. Он, правда, вроде, и не собирался. Но выглядит парадоксально – канцлера Германии, развязавшей эту трагедию, пусть сегодняшняя Германия – совсем и никакой не рейх, позвали, а главу государства - преемника страны, вынесшей основные тяготы, освободившей Европу (и ту же Польшу) и задушившей нацистскую гадину – нет. Объяснения по этому поводу прозвучали неубедительные. Мол, мы зовем только тех, кто разделяет наши ценности, кто с нами в одном безвизовом пространстве и межгосударственной коалиции. Самые откровенные польские политики осмелились заявить, что для Польши СССР тоже агрессор, а не освободитель. Но канцлера Германии при этом позвали.

А вы знаете, на самом деле правильно ведь сделали. Потому что на этом сборище будут присутствовать, в большинстве своем представители тех стран, что эту войну развязали в реальности. США и Великобритания, приведшие Гитлера к власти. Франции, сдавшейся и предоставившей Третьему Рейху свои оборонные и прочие заводы в пользование. Да той же Польши, кстати говоря, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе и не невинной овечкой, брошенной на съедение злым волкам, а тем еще хищником. Когда Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», он знал, что говорил.

Говоря о пакте Молотова – Риббентропа, наши европейские друзья предпочитают умалчивать о Польско-Германском договоре, получившем название «пакт Пилсудского – Гитлера». Который был заключен за пять с лишним лет до того, 26 января 1934 года, всего спустя год после прихода Гитлера к власти в Германии 30 января 1933-го. Впрочем, аналогичные пакты и декларации с Гитлером тогда подписывали почти все: И Великобритания, и Франция тоже среди таких подписантов. ССССР сделал это последним. А, вспоминая раздел Германией Чехословакии в 1938-м, европейские же историки стыдливо упоминают, что, дескать, под шумок и Польша заняла Тешенскую область. Просто, мол, заняла, предпочитая не упоминать, что Варшава предъявила Праге ультиматум, угрожая войной. И Чехословакия предпочла сдаться. Тем более, что Польша отказалась пропускать Красную армию, которая могла бы прийти на помощь чехословакам. Поскольку помощь чехам – самое последнее, что Варшава могла бы тогда допустить.

Немецкие войска входят в ЧехословакиюФото: EAST NEWS

МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА? КАК БЫ НЕ ТАК

В прекрасной книге Станислава Морозова «Варшавская мелодия» для Москвы и Праги» собраны документа из личного архива И. В. Сталина, Службы внешней разведки РФ, 2-го отдела Главного штаба Войска Польского и др. Только документы, донесения, письма. Там нет беллетристики и вымысла, но читается она не хуже крутого детектива.

Вспомним – последний ультиматум, который Прага была вынуждена принять, Варшава выставила как раз в день подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938-го. Тем интереснее узнать, что, как минимум, за неделю до того, Польша засылала на территорию Чехословакии диверсантов, в том числе и из местной, из Тешенской области, молодежи, которой была поставлена задача организовать на чешской стороне террор. Руководство «восстанием польских патриотов» было поручено не какому-то гражданскому активисту. Этими спецоперациями командовали кадровые польские военные – майор 2-го отдела польского Главного штаба (военная разведка) Феликс Аркенштейн, назначенный командовать «восстанием» и подполковник Людвик Зых, начальник штаба Главного командования Стражи граничной, взявший себе псевдоним «Дух» для командования добровольческим польским легионом «Заользье». Командовать боевыми отрядами на территории Чехословакии, в самом Заользье (Тешенской области) назначили также польского офицера, капитана Войчеха Липиньского. Впрочем, для проведения операции были привлечены и самые высокопоставленные военные руководители, вплоть до начальника Главного штаба Польши Садковского.

«Господин начальник Главного штаба.

Для вооружения и снаряжения Силезского легиона (тот самый легион «Заользье» - прим. авт.) предлагаю (из расчета на 3000 человек).

Вооружение:

3 тыс. винтовок - речь идет о необходимости поставить 2200 винтовок к уже имеющимся,

24 тяжелых пулемета,

120 легких пулеметов,

1,5 млн винтовочных патронов – по 50 на винтовку,

600 тыс. патронов для легких пулеметов – по 5 тыс. патронов на пулемет,

240 тыс. патронов для тяжелых пулеметов – по 10 тыс. патронов на пулемет,

100 тыс. бронебойных патронов

6 тыс. ручных наступательных гранат» и т.д.

Предусмотрено все, вплоть до амуниции, вилок, ложек, продовольственных норм питания, санитарного снаряжения (от батальонных комплектов до индивидуальных пакетов первой помощи, продовольственные пайки и даже интендантское снабжение.

А вот письмо начальника 2-го отдела Главного штаба Войска Польского Тадеуша Пелчиньского Силезскому воеводе Гражиньскому: «Довожу до Вашего сведения, что майор Феликс Анкерштейн из 2-го отдела Главного штаба по приказу господина начальника Главного штаба направляется на территорию Силезии с заданием подготовки и осуществления руководства боевой диверсионной операцией повстанцев в Тешенской и Заольжанской Силезии. Прошу Вас, господин Воевода, оказать майору Анкерштейну поддержку в его деятельности». 17 сентября 1938 г.

До заключения Мюнхенских соглашений – две недели. До начала активных действий польских диверсантов на территории Чехословакии остается 5 дней.

Варшава готовилась в случае необходимости к маленькой, но победоносной войне с ЧехословакиейФото: EAST NEWS

НАД ВСЕМ ЗАОЛЬЗЬЕМ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

Дело ставилось на широкую ногу. Варшава готовилась в случае необходимости к маленькой, но победоносной войне с Чехословакией. В «Оперативном рапорте» командование легиона «Заользье» докладывало: «Списочный состав легиона на настоящий момент насчитывает около 1000 человек, имеющих удовлетворительный боевой потенциал и высокий моральных дух. Сверх того имеется еще около 1500 менее обученных добровольцев. Приток добровольцев очень велик. В лагере Германице сейчас около 320 человек, прибывших с той стороны».

Командующий польской авиацией полковник Карпиньский даже издал секретный приказ 19 сентября 1938-го о круглосуточном скоростном воздушном сообщении между Варшавой и Бельском «в период проведения Заольжанской операции» силами двух авиационных полков, базирующихся в Варшаве и Кракове. Право на перелет имели предъявители секретных документов, выданных командованием польских ВВС. По всей видимости, речь идет о специальных курьерах.

Но сначала свое соло должны были исполнить польские диверсанты. Главным штабом были определены пароли и отклики для связи с польскими активистами на территории Чехословакии. Пароли, отзывы, перекрестные системы опознавания, каналы экстренной связи, псевдонимы командиров боевых групп и начальства в Варшаве и Бельске. Для радиостанции в Катовице определил время, в которые должны были выходить зашифрованные передачи для завербованных поляков по «ту сторону» границы. Опознаванием шифрованной передачи Польского радио для Заользья были «в первом предложении и первой по счету трансляции слово «Абракадабра», во второй по счету трансляции «карандаши Мефисто», в третьей по счету трансляции «промокательная бумага фирмы Овало». Причем, поскольку речь шла не о задании резиденту, то употреблялись всего два кода, направлявшие действия «повстанцев». Призыв к действиям демонстрационного характера обозначался как «№1», указание перейти к вооруженной борьбе с чехами - как «№2». Примерно так, как это было немногим ранее в Испании, когда сигналом к восстанию франкистов стала переданная по радио фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо».

24 сентября в 7 часов утра Польское радио передало: «Напоминаем прилежно учащейся школьной молодежи, что лучшими являются карандаши «Мефисто» - повторяю - карандаши «Мефисто» и, в особенности №2». Таким образом, помните, что следует постоянно использовать карандаши «Мефисто №2». Это была уже вторая трансляция, первая прошла накануне, вечером 23 сентября, сразу после оглашения итогов розыгрыша лотереи с главным призом в миллион злотых. Так что радиослушателей у своих приемников хватало и в Польше, и в Чехословакии.

К тому времени боевые отряды диверсантов уже перешли границу и приступили к развязыванию террора против чехов. 23 сентября майор Аркенштейн отдал приказ боевым группам перейти границу, снабдить группы поляков на территории Чехословакии оружием и в два часа ночи 24-го сентября начать боевые действия.

В реальности боевые столкновения начались еще 23-го сентября, когда несколько групп диверсантов напоролись на чешских пограничников еще при переходе границы и частично были рассеяны, частично вернулись на базу, а частично прошли вглубь чешской территории и развернули там свои действия.

Но об этом – в следующей части. Как и о том, откуда же и когда появились эти самые польские диверсанты-добровольцы.

(Продолжение следует)