2019-05-07T22:27:58+03:00
Политика

Как Польша «заняла» часть Чехословакии, поучаствовав в Мюнхенском разделе этой страны вместе с Гитлером

Об одной очень маленькой и не совсем победоносной почти войне
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
В 1938-м под шумок Польша заняла Тешенскую область. Тогда Варшава предъявила Праге ультиматум, угрожая войнойВ 1938-м под шумок Польша заняла Тешенскую область. Тогда Варшава предъявила Праге ультиматум, угрожая войнойФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

(Часть первая)

«Прогрессивная» общественность – и наша, и зарубежная – ожидаемо возбуждается накануне нескольких дней в году. Первая дата – День Победы, потом 22 июня, день рождения и смерти Ленина, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Иногда к ним прибавляются юбилейные даты по случаю каких-либо событий. Например, юбилей прорыва блокады Ленинграда, освобождения Киева, подписания договора МолотоваРиббентропа (в этом году, кстати, 23 августа будет 80-летие его заключения). И т.д. В нынешнем 2019-м мировая общественность намерена провести торжественные памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны.

ОБЩИЙ СЕКРЕТ НЕМАЛЕНЬКОЙ ТАКОЙ КОМПАНИИ

Польша, как страна – хозяин и распорядительница зазвала к себе в гости на данное мероприятие лидеров стран-участниц Второй Мировой. Кроме президента России. Он, правда, вроде, и не собирался. Но выглядит парадоксально – канцлера Германии, развязавшей эту трагедию, пусть сегодняшняя Германия – совсем и никакой не рейх, позвали, а главу государства - преемника страны, вынесшей основные тяготы, освободившей Европу (и ту же Польшу) и задушившей нацистскую гадину – нет. Объяснения по этому поводу прозвучали неубедительные. Мол, мы зовем только тех, кто разделяет наши ценности, кто с нами в одном безвизовом пространстве и межгосударственной коалиции. Самые откровенные польские политики осмелились заявить, что для Польши СССР тоже агрессор, а не освободитель. Но канцлера Германии при этом позвали.

А вы знаете, на самом деле правильно ведь сделали. Потому что на этом сборище будут присутствовать, в большинстве своем представители тех стран, что эту войну развязали в реальности. США и Великобритания, приведшие Гитлера к власти. Франции, сдавшейся и предоставившей Третьему Рейху свои оборонные и прочие заводы в пользование. Да той же Польши, кстати говоря, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе и не невинной овечкой, брошенной на съедение злым волкам, а тем еще хищником. Когда Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», он знал, что говорил.

Говоря о пакте Молотова – Риббентропа, наши европейские друзья предпочитают умалчивать о Польско-Германском договоре, получившем название «пакт Пилсудского – Гитлера». Который был заключен за пять с лишним лет до того, 26 января 1934 года, всего спустя год после прихода Гитлера к власти в Германии 30 января 1933-го. Впрочем, аналогичные пакты и декларации с Гитлером тогда подписывали почти все: И Великобритания, и Франция тоже среди таких подписантов. ССССР сделал это последним. А, вспоминая раздел Германией Чехословакии в 1938-м, европейские же историки стыдливо упоминают, что, дескать, под шумок и Польша заняла Тешенскую область. Просто, мол, заняла, предпочитая не упоминать, что Варшава предъявила Праге ультиматум, угрожая войной. И Чехословакия предпочла сдаться. Тем более, что Польша отказалась пропускать Красную армию, которая могла бы прийти на помощь чехословакам. Поскольку помощь чехам – самое последнее, что Варшава могла бы тогда допустить.

Немецкие войска входят в Чехословакию Фото: EAST NEWS

Немецкие войска входят в ЧехословакиюФото: EAST NEWS

МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА? КАК БЫ НЕ ТАК

В прекрасной книге Станислава Морозова «Варшавская мелодия» для Москвы и Праги» собраны документа из личного архива И. В. Сталина, Службы внешней разведки РФ, 2-го отдела Главного штаба Войска Польского и др. Только документы, донесения, письма. Там нет беллетристики и вымысла, но читается она не хуже крутого детектива.

Вспомним – последний ультиматум, который Прага была вынуждена принять, Варшава выставила как раз в день подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938-го. Тем интереснее узнать, что, как минимум, за неделю до того, Польша засылала на территорию Чехословакии диверсантов, в том числе и из местной, из Тешенской области, молодежи, которой была поставлена задача организовать на чешской стороне террор. Руководство «восстанием польских патриотов» было поручено не какому-то гражданскому активисту. Этими спецоперациями командовали кадровые польские военные – майор 2-го отдела польского Главного штаба (военная разведка) Феликс Аркенштейн, назначенный командовать «восстанием» и подполковник Людвик Зых, начальник штаба Главного командования Стражи граничной, взявший себе псевдоним «Дух» для командования добровольческим польским легионом «Заользье». Командовать боевыми отрядами на территории Чехословакии, в самом Заользье (Тешенской области) назначили также польского офицера, капитана Войчеха Липиньского. Впрочем, для проведения операции были привлечены и самые высокопоставленные военные руководители, вплоть до начальника Главного штаба Польши Садковского.

«Господин начальник Главного штаба.

Для вооружения и снаряжения Силезского легиона (тот самый легион «Заользье» - прим. авт.) предлагаю (из расчета на 3000 человек).

Вооружение:

3 тыс. винтовок - речь идет о необходимости поставить 2200 винтовок к уже имеющимся,

24 тяжелых пулемета,

120 легких пулеметов,

1,5 млн винтовочных патронов – по 50 на винтовку,

600 тыс. патронов для легких пулеметов – по 5 тыс. патронов на пулемет,

240 тыс. патронов для тяжелых пулеметов – по 10 тыс. патронов на пулемет,

100 тыс. бронебойных патронов

6 тыс. ручных наступательных гранат» и т.д.

Предусмотрено все, вплоть до амуниции, вилок, ложек, продовольственных норм питания, санитарного снаряжения (от батальонных комплектов до индивидуальных пакетов первой помощи, продовольственные пайки и даже интендантское снабжение.

А вот письмо начальника 2-го отдела Главного штаба Войска Польского Тадеуша Пелчиньского Силезскому воеводе Гражиньскому: «Довожу до Вашего сведения, что майор Феликс Анкерштейн из 2-го отдела Главного штаба по приказу господина начальника Главного штаба направляется на территорию Силезии с заданием подготовки и осуществления руководства боевой диверсионной операцией повстанцев в Тешенской и Заольжанской Силезии. Прошу Вас, господин Воевода, оказать майору Анкерштейну поддержку в его деятельности». 17 сентября 1938 г.

До заключения Мюнхенских соглашений – две недели. До начала активных действий польских диверсантов на территории Чехословакии остается 5 дней.

Варшава готовилась в случае необходимости к маленькой, но победоносной войне с Чехословакией Фото: EAST NEWS

Варшава готовилась в случае необходимости к маленькой, но победоносной войне с ЧехословакиейФото: EAST NEWS

НАД ВСЕМ ЗАОЛЬЗЬЕМ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

Дело ставилось на широкую ногу. Варшава готовилась в случае необходимости к маленькой, но победоносной войне с Чехословакией. В «Оперативном рапорте» командование легиона «Заользье» докладывало: «Списочный состав легиона на настоящий момент насчитывает около 1000 человек, имеющих удовлетворительный боевой потенциал и высокий моральных дух. Сверх того имеется еще около 1500 менее обученных добровольцев. Приток добровольцев очень велик. В лагере Германице сейчас около 320 человек, прибывших с той стороны».

Командующий польской авиацией полковник Карпиньский даже издал секретный приказ 19 сентября 1938-го о круглосуточном скоростном воздушном сообщении между Варшавой и Бельском «в период проведения Заольжанской операции» силами двух авиационных полков, базирующихся в Варшаве и Кракове. Право на перелет имели предъявители секретных документов, выданных командованием польских ВВС. По всей видимости, речь идет о специальных курьерах.

Но сначала свое соло должны были исполнить польские диверсанты. Главным штабом были определены пароли и отклики для связи с польскими активистами на территории Чехословакии. Пароли, отзывы, перекрестные системы опознавания, каналы экстренной связи, псевдонимы командиров боевых групп и начальства в Варшаве и Бельске. Для радиостанции в Катовице определил время, в которые должны были выходить зашифрованные передачи для завербованных поляков по «ту сторону» границы. Опознаванием шифрованной передачи Польского радио для Заользья были «в первом предложении и первой по счету трансляции слово «Абракадабра», во второй по счету трансляции «карандаши Мефисто», в третьей по счету трансляции «промокательная бумага фирмы Овало». Причем, поскольку речь шла не о задании резиденту, то употреблялись всего два кода, направлявшие действия «повстанцев». Призыв к действиям демонстрационного характера обозначался как «№1», указание перейти к вооруженной борьбе с чехами - как «№2». Примерно так, как это было немногим ранее в Испании, когда сигналом к восстанию франкистов стала переданная по радио фраза: «Над всей Испанией безоблачное небо».

24 сентября в 7 часов утра Польское радио передало: «Напоминаем прилежно учащейся школьной молодежи, что лучшими являются карандаши «Мефисто» - повторяю - карандаши «Мефисто» и, в особенности №2». Таким образом, помните, что следует постоянно использовать карандаши «Мефисто №2». Это была уже вторая трансляция, первая прошла накануне, вечером 23 сентября, сразу после оглашения итогов розыгрыша лотереи с главным призом в миллион злотых. Так что радиослушателей у своих приемников хватало и в Польше, и в Чехословакии.

К тому времени боевые отряды диверсантов уже перешли границу и приступили к развязыванию террора против чехов. 23 сентября майор Аркенштейн отдал приказ боевым группам перейти границу, снабдить группы поляков на территории Чехословакии оружием и в два часа ночи 24-го сентября начать боевые действия.

В реальности боевые столкновения начались еще 23-го сентября, когда несколько групп диверсантов напоролись на чешских пограничников еще при переходе границы и частично были рассеяны, частично вернулись на базу, а частично прошли вглубь чешской территории и развернули там свои действия.

Но об этом – в следующей части. Как и о том, откуда же и когда появились эти самые польские диверсанты-добровольцы.

(Продолжение следует)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Вячеслав Никонов - об идее вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: 9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?
Об этом глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика" - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Михаил Грушевский: Из солидарности с Милоновым готов работать больше, но боюсь россияне не поддержат...
Популярный сатирик и пародист прокомментировал «Комсомолке» инициативу депутата Виталия Милонова о том, что россиянам было бы неплохо зимой работать поменьше, а летом - поинтенсивнее
Новости 24
Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины
Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины
Полиция установила личность преступника, захватившего заложников под Тулузой
Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность
"Суперджет" вернулся в Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и проблем с автопилотом
В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене
В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»
Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая
Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями
Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде
Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы
Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
Суд продлил арест Вышинского до 22 апреля
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад