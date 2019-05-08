2019-05-08T00:41:37+03:00
Звезды

Павел Лунгин: Война бывает необходима, но любить ее - дико

10 мая в прокат выходит «Братство» Павла Лунгина. Кажется, еще ни один фильм прославленного режиссера не вызывал столько споров… [видео]
Денис КОРСАКОВ
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Полковник КГБ (Кирилл Пирогов, справа) и военный переводчик (Федор Лавров) должны вытащить из афганского плена советского пилота. Фото: Кадр из фильмаПолковник КГБ (Кирилл Пирогов, справа) и военный переводчик (Федор Лавров) должны вытащить из афганского плена советского пилота. Фото: Кадр из фильма
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Действие «Братства» разворачивается в последние недели перед выводом советских войск из Афганистана. Молодой военный пилот попадает в плен к моджахедам. Чтобы его вызволить, приходится разработать довольно сложный план. Впрочем, все пойдет не по плану…

В фильме воины-интернационалисты показаны не вполне голубями мира: они и дерутся, и отнимают деньги у местных жителей, и пьют, и вступают с душманами в торговые отношения… Фильм должен был выйти в прокат 9 мая. Но замглавы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил: «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино». Мол, на «Братстве» нельзя воспитывать чувство патриотизма. А председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов вообще призвал лишить фильм прокатного удостоверения: дескать, «Братство» - один из вариантов «классической черной русофобии», «после просмотра картины ярости ветеранов не было предела».

Выпуск перенесли на 10 мая. Перед премьерой мы поговорили с Павлом Лунгиным.

- В «Братстве» показаны жестокость войны, хаос, - говорит режиссер. - Люди не понимают, как трудно было выходить из Афганистана. Входить под барабанную дробь было легко, а вот покидать его… По духу это фильм - антивоенный. Не может человек любить войну и хвалить войну. Она может быть необходима для защиты, может быть единственным выходом из ситуации, но говорить, что ты любишь войну, - дико.

- Что вам понравилось из российских фильмов последнего времени?

- Фильмы Василия Сигарева, в частности «Страна 03». Или «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Мне нравятся фильмы Андрея Звягинцева.

- Есть классическая песня, которую исполняют его ненавистники: Звягинцев снимает гадкую, грязную Россию, а потом «продает» свои фильмы на Каннском фестивале.

- В свое время, когда я снял «Такси-блюз» и «Луна-парк», мне говорили то же самое. Может, кому-то кажется, что наши помойки - самые интересные в мире и все рвутся на них полюбоваться? Нет, речь идет о новом киноязыке. У Звягинцева есть свой печальный взгляд на развитие человечества вообще и на развитие нашей страны.

- Как вам кажется, много народу посмотрит ваш фильм?

- Одни говорят, что такой рекламы, какую сделали «Братству», не купить ни за какие деньги. Другие - что скандалы вокруг фильма отвратят от него зрителей… К сожалению, наш народ не хочет проблем, вообще никаких, даже на экране. Вот это, может быть, самое опасное: будущее есть у людей, у которых есть проблемы, потому что они их решают. А мы даже не хотим смотреть фильмы, которые хоть как-то обращаются к человеку, к его совести и памяти.

Павел Лунгин признается: это кино он снимал не ради денег. И уж конечно, не ожидал столь скандальной славы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Лунгин признается: это кино он снимал не ради денег. И уж конечно, не ожидал столь скандальной славы.Фото: Борис КУДРЯВОВ

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Мы уходим с Востока, уходим, уходим…

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Разве фильм Лунгина сегодня открыл глаза на ту войну, о которой мы толком не знали вчера?

О его художественных достоинствах или прокатных перспективах судить кинокритикам и продюсерам. Поговорим о правде. Хотя, это же кино - и в нем всегда есть вымысел. К его сценарию приложил руку экс-глава ФСБ генерал Николай Ковалев (и один из главных героев похож на Ковалева). В Афганистане он был полковником - то есть видел все без прикрас. Так почему картина возмутила ветеранов афганской кампании - не всех, впрочем?

Стань «Братство» первым фильмом, показавшим, что в конце 80-х среди тех, кто выполнял интернациональный долг в ДРА, рядом с героями падали в пыль трусы, а рядом с честными вояками захлебывались страхом разоблачения деляги, то можно было бы рвать остатки седин и грозить режиссеру кулаком со сбитыми костяшками. Но нет, ребята, всё не так.

28 лет назад в «Афганском изломе» наши вертушки уже разносили в щепки кишлак, где гибли мирные дехкане и дети. В «Братстве» звено советских Ми-24 делает боевой заход на горное селение, где в том числе держали двух заложников-шурави.

15 лет назад в «9 роте» прапорщик-плут уже подсовывал салаге «кривой» ручной пулемет взамен проданного душманам. В «Братстве» брат-близнец того прапора толкает духам более серьезное оружие.

10 лет назад в «Охотнике за караванами» один из дембелей до тошноты боялся последнего боевого выхода. В «Братстве» его двойник в панике пытается слиться с тенью забора.

30 лет, как мы ушли из Афганистана, а он все болит, как каждая большая война. «Мы уходим с Востока» продолжает звучать в настоящем времени. Уходим, но не можем уйти.

Каждый из фильмов-предшественников передавал свою правду со своей долей вымысла. У «Братства» концентрация правды, похоже, оказалась выше, чем у других, и совсем (для кого-то чересчур)близко к жизни.

В картине Лунгина (как и на настоящей войне) почти нет сугубо положительных и резко отрицательных героев. В этом натуралистичном кино черное и белое густо смешаны в одной порыжевшей на афганском солнце фляге. Может, это отсутствие «героизма чистой воды» и выводит из себя тех, кто старается хранить в своей памяти об Афгане лишь высокое, забыв о низком?

Фильм "БРАТСТВО" (2019) - Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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