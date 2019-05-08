2019-05-08T01:22:15+03:00
Звезды

Юбилей Булата Окуджавы: Не закрывай к Булату дверь! Пусть будет дверь открыта...

9 мая 95 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, композитора Булата Окуджавы
Наталия АНДРЕАССЕНредактор ежедневного выпуска
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Гостям дома Окуджавы хочется похожий снимок... Фото: ru.wikipedia.orgГостям дома Окуджавы хочется похожий снимок... Фото: ru.wikipedia.org
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...Очень странно, что в Доме-музее Булата Окуджавы в Переделкине нельзя фотографировать. Не в той части, что пристроена к бывшему гаражу и где сейчас проходят концерты, - там можно. А в соседнем ма-а-ахоньком домике, где, собственно, и находилась дача барда.

Служительница строго глядит на посетителей: мол, почти во всех мемориальных музеях запрещена съемка. А вот и нет. Подавляющее большинство музеев как раз понимают: чем больше фото («только, пожалуйста, без вспышки!») - тем больше бесплатной рекламы заведения в соцсетях.

Ведь мы, посетители, потом сто восемь раз выложили бы и фото этой махонькой гостиной, где каким-то чудом умещалась уйма окуджавских гостей. И его кабинет, который был пристройкой к этому микроскопическому дому. И самодельные полки для книг. И множество фото (в том числе расстрелянного в 1937-м отца и репрессированной мамы). И колокольчики... Их коллекция, говорят, началась с одного, который подарила Белла Ахмадулина. С шутливой присказкой: «Когда барин захочет призвать своего слугу, вы позвоните, и я к вам прибегу». Друзья узнали об этой истории и продолжили традицию дарения. Окуджава держал их в руках, настраивая, как по камертону, свое мироощущение:

Когда метель кричит, как зверь -

Протяжно и сердито,

Не запирайте вашу дверь,

Пусть будет дверь открыта...

Открывал душу, как дверь, и к нему шли и шли гости. Сначала близкие. Потом - поклонники со всей страны. И сейчас идут.

Так вот, все эти колокольчики, тахту и полочки мы бы сфотографировали и выложили в соцсети, рассказав, как потрясены были простотой быта великого барда. Особенно на фоне пройденного по Переделкину пути. Ведь пока мы добрались до скромного домика Булата на улице Довженко, 11, то миновали множество дворцов, горделиво спрятавшихся по самую мансарду за огромными заборами.

Да, в Переделкине нынче не только деревянные домишки советских писателей. Точнее, далеко не только они. И вдруг на фоне этой ярмарки тщеславия ты приходишь к Окуджаве (спасибо тем, кто сохранил этот быт!). Который как будто ненадолго вышел, чтобы вскоре вернуться и напеть:

Пусть будет теплою стена

И мягкою - скамейка...

Дверям закрытым - грош цена,

Замку цена - копейка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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