Актриса Марта Козлова: Я не Анна, я не смогла бы прятаться в камине от фашистов

9 мая в прокат выходит фильм-сенсация «Война Анны», о котором задолго до премьеры так много говорили в соцсетях. В основе фильма лежит реальная история, как ребенок, избежав расстрела в годы войны, выжил буквально под носом у фашистов, спрятавшись в камине. Многое в «Войне Анны» оставляет след на душе зрителя: и замечательная работа оператора, и удивительно подобранная музыка: в финале звучит колыбельная, написанная польским композитором Мордехаем Гебиртингом своей дочке в варшавском гетто: «Видишь, кукла тоже голодна, она не плачет, видишь, кошка тоже хочет есть, но она же не плачет»… Но, как признавали кинокритики, и сам режиссер Алексей Федорченко, львиной долей успеха фильм обязан актрисе, исполнившей главную роль. Маленькую Анну, девочку, выжившую и ведущую свою войну с убийцами ее семьи, сыграла шестилетняя Марта Козлова.Трудно, да и не нужно говорить о ребенке «выдающаяся игра», но трудно не сказать. Неслучайно впервые в истории нашего кино ребенок-актер получил такое количество наград: и «Золотого орла», и «Нику, и «белого Слона»…

На счету фильма "Война Анны" - ряд престижных наград кинофестивалей.

- Самое удивительное, что она действительно играла. Она совсем другая в жизни: веселая, жизнерадостная, - говорил кинокритик Леонид Павлючик. Ему ли не знать: когда Павлючику выпало награждать Марту, растаявший от обаяния девочки суровый дядька сгреб ее на руки:

- Спасибо, я очень люблю слонов, - пискнула та с высоты.

Алексей Федорченко, он познакомился с маленькой актрисой через фейсбук. Мама Марты, профессиональный фотограф, выкладывала в сеть портреты дочери.

- Пока я не увидел Марту, я думал, что не смогу найти актрису для этой роли, - признавался режиссер. - И дело даже не в том, что мне нужен был худенький ребенок, а найти такого трудно. Дети, которые снимаются в кино, редко имеют такие глаза, глаза с опытом страданий. А я не хотел, чтобы ребенок наигрывал.

Режиссер Алексей Федорченко. Фото Максим Григорьев / ТАСС

Накануне премьеры (которая, кстати, продлится всего четыре дня с 9 по 11 мая) в Тассе прошла встреча с журналистами. Присутствовала на встрече с журналистами и сама Марта. Она пила воду, присасывала стаканчик к лицу, рассказывала о том, как сдружилась на съемках с умным котиком Мажором. Обозревателю «КП» удалось поговорить с маленькой актрисой.

- Марта, ты уже смотрела «Войну Анны» целиком?

- Да, смотрела на «Кинотавре» на премьере.

- И как тебе?

- Класс (шепотом)

- А ты понравилась себе на большом экране?

- Да, понравилась. Лицо такое большое. Очень понравилась.

Актриса Марта Козлова в фильме "Война Анны".

- Как считаешь, ты похожа на свою героиню?

- Нет. Я не такая храбрая, не такая решительная. Я бы, наверное, в камине прятаться от немцев не смогла… Я больше городская, серьезная довольно-таки девочка.

- Да? А мне говорили, что ты веселая.

- Бывает. Но настроение быстро меняется. Очень. Я же лев по гороскопу.

- Помнишь день, когда ты узнала, что будешь сниматься? Тебе было страшно?

- Вообще не было страшно. И сейчас нет. Может, потом страх возникнет. Помню, мне было шесть лет. Мама сказала: мы поедем в холодный город, где обязательно будут сугробы.

- В Екатеринбург?

- Да, в Екатеринбург, там проходили съемки. Я очень ждала эти сугробы, много снега, но их не было. Были сугробы, но маленькие, вот такие (показывает двумя пальцами).

- С кем-то подружилась на съемках?

- Да, с котиком Мажором. Это котик из приюта, он играл вместе со мной, очень умный. Ему говорили: выходи на центр комнаты, подойди к Марте лежащей и понюхай ее. И кот это делал. Если первого дубля получилось плохо, его просили еще раз, и он еще раз делал второй раз. Я даже хотела Мажора забрать с собой в Москву, уже с мамой договорилась, но он заболел, его стало тошнить, и Мажор остался в Екатеринбурге.

- В фильме твоя героиня бросает котика собаке, которая заглянула в камин и чуть не выдала ее…

- Нет, он не от этого заболел. На самом деле, я Мажора не кидала собаке. Я его просто вниз кинула, а то, что его собака покусали - в фильме потом приделали. Собака вообще была очень- очень добрая. Я сильно смеялась, когда ее заставляли лаять, а она никак не хотела лаять. Правда, я с собакой не очень подружилась, но видела, что она хорошая.

- Когда тебе вручали «Белого слона», ты сказала, что очень любишь слонов.

- Да? Я уже не помню. Я в принципе люблю животных. Кошек, собак, кроликов, мышек, хомячков, маленьких грызунов, палочников.

- Палочников?

- Ну да. У меня живут палочники дома. И еще рыбки и белая пушистая кошка, но они у бабушки.

- Какой был самый сложный эпизод в фильме?

- Ой, все это спрашивают. Самый сложный эпизод - когда я сижу в камине, а через него пускают дым. Это все по-настоящему снималось, я очень кашляла, хотя дым был полезный, для ингаляций.

За роль в фильме Марта получила и "Золотого орла" и "Нику".

- Режиссер сказал, что очень трудно было найти на главную роль худенькую девочку. Сейчас дети не такие худые. Ты что, совсем ничего не ешь?

- Почему, ем, конечно, просто не все. Например, я конфет не люблю.

- А что любишь?

- Путешествовать. Меня мама начала возить в путешествия, когда мне годик исполнился. Я уже была в Болгарии, в Тунисе, в Турции, в Сочи, в Черногории, очень много стран объездила. Да, вспомнила, еще в Лондоне была.

- Понравилось?

- Там дождь шел, но мне все равно понравилось, особенно в Гайд-парке. Я видела попугаев, 11 штук, что ли. Ручных белок, разных гусей, уток, диких голубей.

Юная актриса не любит сладкое, зато обожает путешествовать. Фото Максим Григорьев / ТАСС

- По-английски разговаривала?

- Кое-как. Но я вообще люблю английский, это мой любимый предмет в школе.

- Одноклассники пойдут смотреть фильм?

- Ну так, я даже не знаю. Один мальчик точно пойдет 11 числа, а все остальные - я даже не знаю, пойдут или не пойдут.

- Ты отличница, наверное?

- Да, но когда я в фильме снималась, еще не ходила в школу.

- У тебя есть увлечения?

- Очень люблю читать. Сейчас читаю Бредбери «Зеленые тени, белый кит». До этого прочитала про черную курицу, но не не очень понравилось. И просто обожаю Кейт Дикамилло, американскую писательницу, она написала кролика Эдварда, как раз он со мной (Показывает игрушку кролика).

- А фильмы не смотришь?

- Смотрю. Люблю анимэ и в ютубе разные видео про говорящих животных. Но у меня есть маленький брат, с ним приходится в восемь вечера смотреть мультфильмы. В основном, про драконов (грустит).

- Ты сейчас занята в каких-нибудь съемках?

- Нет. Жду хороших предложений. После «Войны Анны» я снималась еще в одном фильме - он назывался «Мертвые ласточки», я играла маленькую роль кикиморы. А потом было несколько плохих предложений. Например, мне предлагали сыграть призрака, который помогает человеку, который десять лет пролежал в снегу. Мне мама читала сценарий, я поняла, что не хочу эту роль играть.

- Чем будешь летом заниматься?

- Путешествовать. Поедем с мамой в Мышкин на теплоходе. Рассчитываю там увидеть…

- Сугробы?

- Нет (смеется) - рассчитываю там увидеть мышек. А еще я мечтаю попасть в Париж. Может быть, когда-нибудь мама меня туда повезет.

СПРАВКА "КП"

Прокат фильма в России состоится 9-11 мая 2019 года.

"ВОЙНА АННЫ" , режиссер: Алексей Федорченко. Оператор-постановщик: Алишер Хамидходжаев (лауреат Международного Венецианского фестиваля). В ролях: Марта Козлова.