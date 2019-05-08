22-летний полицейский покончил с собой в общественном туалете на Красной площади

Около трех часов ночи на среду, 8 мая, сослуживцы обнаружили тело 22-летнего лейтенанта полиции Жаслана Ногуманова в общественном туалете на Красной площади напротив Исторического музея. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Известно, что в ту ночь вместе с напарником полицейский патрулировал улицы в центре Москвы. По словам сослуживца, который уже дал объяснения, за час до трагедии Ногуманов с кем-то поссорился. Телефонный разговор на повышенных тонах длился несколько минут. Сейчас детализацию звонков изучают следователи.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

В органах мужчина служил всего около года. За это время у руководства претензий к нему не было. Рассматриваются несколько версий, включая самоубийство. Одна из них связана с финансами. Известно, что у погибшего было несколько кредитов. По другой версии, мужчина мог поссориться с возлюбленной. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "доведение до самоубийства".

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