2019-05-08T12:29:48+03:00
Звезды

Разбитый инсультом Борис Моисеев получил на юбилей подарок за несколько миллионов рублей

Певец отправился путешествовать на самом большом лайнере в мире
Ольга АНТОНОВА
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Сентябрь 2018 года. Борис Моисеев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСССентябрь 2018 года. Борис Моисеев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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После того, как Бориса Моисеева в 2010 году разбил инсульт, ему пришлось прекратить работать. Артист больше пяти лет проходил период реабилитации, в результате которой ему удалось восстановить речь и вернуть подвижность кистям рук, однако, передвигаться самостоятельно автору «Голубой луны» по-прежнему тяжело. Все это время он жил на накопленные за гастрольные времена деньги, плюс, не оставляли в беде друзья. Так, в частности, Кобзон три года назад устроил Моисеева в Центр реабилитации речи, где его учили говорить по слогам.

На днях, артист улетел на очередную реабилитацию в США, где решил заодно и отпраздновать свое 65-летие. На торжество Моисеев пригласил только самых близких друзей: американку, владелицу ювелирного бизнеса Адель Тодд и вдову Народного артиста СССР Нелли Кобзон. Дамы решили сделать певцу королевский подарок и презентовали путевку на лайнер, который курсирует по Карибам.

«Адель вместе с Нелли Кобзон и еще одной подругой Галиной подарили Боре путевку на самый большой лайнер в мире, — рассказали «СтарХиту» в окружении певца. — Моисеева поселили в огромный люксовый номер с джакузи. Думаю, такой сюрприз им обошелся в несколько тысяч долларов. Естественно, ему все понравилось! Весь вечер наслаждался живой музыкой и изысканными деликатесами».

В Майами Борис провел несколько дней. После пиршества Борис старался проводиться время на свежем воздухе, посещал парке или просто гулял.

К слову, несмотря на проблемы со здоровьем, артист продолжает работать, 1 мая у Моисеева вышла новая композиция — «Роттердам», которую он исполнил в дуэте с казахским певцом Алишером. «Боря — артист с большой буквы. Не жалеет себя. Дал нам возможность записать его слова, хотя ему это трудно далось», — поделился Алишер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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