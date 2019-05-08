Был твой отец в мировую солдатом,

Честно он пал в бою.

Ты же сражайся с фашистом проклятым,

Стой за Отчизну свою.

Капитан Г. Милиенко, командир 1-го дивизиона 169-го минполка

Алексей Макарович Смирнов был настоящей звездой советского кино. Большой, добрый и очень смешной актёр дарил зрителям самые положительные эмоции. Но, видя на экране его образы, вряд ли кто-то догадывался, что их создатель не просто блестящий комик, а отмеченный боевыми наградами фронтовик, четыре года смотревший смерти в лицо. Великий артист не любил вспоминать войну, поэтому о боевом прошлом Смирнова стало широко известно лишь после его смерти. Правда, известно меньше, чем хотелось бы. Попробуем рассмотреть боевой путь любимого актёра, основываясь на фактах награждений орденами и медалями, полученными им в Великой Отечественной войне.

169-й миномётный полк

Алексей Макарович оказался на фронте с первых дней войны. К сожалению, информация о начальном периоде его службы небогата. Известно, что с июня 1941 по июнь 1943 года Смирнов воевал на Западном фронте. Его медаль «За оборону Москвы» говорит о том, что он участвовал в боях за столицу. Но в каких частях служил тогда Макарыч, точно определить не удалось. Можно предположить, что он начал воевать в составе 24-го отдельного миномётного батальона, впервые вступившего в бой 2 июля 1941 года у города Борисов. С 23 июля часть вела бои под Ельней в составе 24-й армии. 2 октября батальон был передан в подчинение 43-й армии и принял участие в обороне Москвы.

Алексей Смирнов до войны. artyushenkooleg.ru

Дальнейшая судьба Смирнова была связана со 169-м миномётным полком, сформированным 8 мая 1942 года на базе 24-го отдельного миномётного батальона артиллерии Резерва Главного Командования (РГК). Боевое крещение части состоялось 14 июня 1942 года, когда полк принял участие в Ржевской битве. С 1 августа в составе 20-й армии он поддерживал наступление 354-й стрелковой дивизии к реке Гжать. В конце августа его миномёты помогали 31-й армии наступать на Ржев, после чего полк вновь вернулся в распоряжение командующего 20-й армией. 4 декабря он был придан 29-й армии и поддерживал огнём её части во время действий у Гжати. С 15 декабря полк снова действовал в составе 31-й армии во время наступления в районе Бондарево – Табаково в Калининской области.

17 января 1943 года 169-й минполк вошёл в состав 7-й миномётной бригады 3-й артиллерийской дивизии РГК. С 22 февраля по 5 апреля он вёл боевые действия в районе городов Жиздра и Спас-Деменск современной Калужской области. 1 мая его вывели во второй эшелон Западного фронта для приведения его в порядок. Миномётчики готовились к новым сражениям, а те были не за горами: впереди бойцов ждала Орловская наступательная операция, за участие в которой Алексей Смирнов получил свою первую награду.

Медаль «За Отвагу»

22 июля 1943 года приказом по 169-му минполку химический инструктор 3-й батареи сержант Смирнов был награждён медалью «За Отвагу»:

«(…) за то что в бою 14.07.43 г. за жд разъезд Еленск с группой разведчиков проник в расположение врага и огнём из автомата уничтожил 3-х гитлеровцев.

18.07.43 г. в бою за ст. Еленск заменил вышедшего из строя командира миномёта, вёл интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до 2-х взводов пехоты».

Рассмотрим оба эпизода подробнее.

8 июля 169-й минполк занял позиции у деревни Серая для поддержки частей 11-й гвардейской стрелковой дивизии из состава 11-й гвардейской армии. 12 июля началось наступление, в котором его миномёты обеспечивали огневое прикрытие пехоте 40-го гвардейского стрелкового полка. В течение трёх дней боёв дивизия прорвала немецкую оборону, устремилась вперёд и освободила свыше десяти населённых пунктов. К 15 июля 40-й гвардейский полк вышел к селу Александровка. До этого момента части дивизии наступали узким фронтом, но теперь он расширился. Поэтому 169-й минполк был разделён на две группы: 2-й дивизион остался с 40-м полком, а 1-й дивизион придавался 33-му гвардейскому стрелковому полку. Последний наступал на железнодорожную станцию Еленск, взяв её к 08:00 того же дня.

Перед началом боя разведгруппа во главе с начальником разведки 1-го дивизиона лейтенантом Борисом Ивановым проникла в Еленск. Обнаружив там противотанковую артиллерию и пехоту, группа начала отход. Вероятно, она была замечена противником, вступила в бой, но смогла уйти и доставить ценные сведения. С высокой долей вероятности можно предположить, что Смирнов был тогда в группе Иванова, и именно этот эпизод отмечен в приказе о награждении. Правда, произошло это не 14-го, а в первые часы 15 июля.

Командир миномёта 2-й батареи 169-го минполка старшина Алексей Смирнов со своим расчётом. aleksey-smirnov.ru

Подобная путаница возникает и со вторым эпизодом. 17 июля 33-й гвардейский полк уже вёл наступление на деревни Теребень и Глебовка. В тот же день его 2-й батальон, поддерживаемый артгруппой, в 19:30 взял Глебовку. В бою миномётчики израсходовали «14 мин 120 мм и 80 мин 82 мм». А вот 3-й батальон потерпел фиаско: Теребень оказалась крепким орешком. Там засело до 400 немцев, поддерживаемых огнём бронепоезда. На следующий день противник подтянул резервы и попытался отбить Глебовку. 2-му батальону пришлось отразить шесть контратак вражеской пехоты и бронетранспортёров. Вероятнее всего, именно в этом бою и отличился Алексей Смирнов, когда вёл огонь из миномёта, заменив его командира.

Любопытно, что Алексей Макарович столкнулся с «большими кошками» куда раньше, чем во время съёмок «Полосатого рейса». Смирнов познакомился с «Тиграми» и «Пантерами» 3 августа в известном бою у деревень Алисово и Жудре, когда он и его сослуживцы по 3-й батарее помогли отразить удар одной из сильнейших дивизий вермахта — «Великой Германии». Тогда она понесла серьёзные потери, в чём есть заслуга и миномётов 169-го минполка, яростно обстреливавших наступавшую немецкую пехоту, отрезая её от танков. За свои подвиги в тех боях Смирнов был отмечен не только медалью, но и присвоением очередного звания — старший сержант.

Бои на Орловской дуге завершились для миномётчиков 8 сентября. 169-й минполк в составе своей бригады был выведен с линии фронта в Резерв Главного Командования. Он разместился неподалёку от Орла в деревне Спицино, где находился до 11 декабря 1943 года. 12 декабря началась переброска 7-й минбригады к Киеву в распоряжение 1-го Украинского фронта. Спустя десять дней она была придана 1-й гвардейской армии для участия в Житомирско-Бердичевской операции, во время которой миномётные полки поддерживали действия 94-го и 11-го стрелковых корпусов.

Орден «Красная звезда»

В начале марта 1944 года, во время Проскуровско-Черновицкой операции, 7-я минбригада вновь действовала в составе 94-го корпуса. За те бои Алексей Смирнов как командир огневого взвода 2-й батареи был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени, но отметили его орденом Красной Звезды.

Одна из наиболее известных фронтовых фотографий Алексея Смирнова, где он снят с немецким пулемётом. В интернете она получила неофициальное название «Русский Рэмбо». aleksey-smirnov.ru

4 марта 1944 года соединения 94-го корпуса перешли в наступление, в котором полки 7-й минбригады поддерживали огнём прорыв немецкой обороны на участке 30-й стрелковой дивизии. В этот же день удалось освободить пять деревень, включая и село Онацковцы. Его взял 2-й батальон 35-го стрелкового полка, которому активно помогали миномёты батареи Смирнова. Этот эпизод отражён в представлении нашего героя к ордену:

«4.03.44 г. во время прорыва немецкой обороны в р-не д. Онацковцы, призерая смерть несмотря на то, что вражеские снаряды рвались на ОП, взвод ст. сержанта Смирнова продолжал вести огонь по врагу, в результате чего уничтожено: 81,4 мм миномётная батарея, I станковый пулемёт и 30 немецких солдат на зап. окраине д. Онацковцы. 2/35 СП овладел д. Онацковцы и траншеями пр-ка, после чего стремительно начал продвигаться вперёд».

Второй эпизод связан со взятием города Староконстантинов:

«9.03.44 г. в районе г. Староконстантинов, призерая смерть, выдвинувшись со взводом вперёд, открыл меткий миномётный огонь, которым уничтожил: 2 станковых пулемёта, I орудие 75 мм, истребил 35 человек фашисткой пехоты. I-й стрелковый полк 99 СД овладел городом Староконстантинов».

Стоит отметить, что в обоих эпизодах ущерб от огня миномётов Смирнова указан достаточно условно. К примеру, когда 7 марта 169-й минполк вёл огонь по отступавшему противнику, результат стрельбы не наблюдался. А 9 марта общий ущерб от действий всей минбригады оценивался «до 60 солдат и офицеров».

Наступление на Староконстантинов обернулось для миномётчиков настоящей му кой. 6 марта полк Смирнова переключился на поддержку 99-й стрелковой дивизии, двигавшейся на этот город. И если пехота ещё как-то шла вперёд, то артиллерия застряла в непролазной грязи и слякоти. Другой проблемой были авианалёты. В тот же день немецкие бомбы уничтожили шесть грузовиков и повредили ещё три. 7-я минбригада отчаянно сражалась с бездорожьем — и проигрывала ему. Два из трёх её полков отстали в пути. Штаб бригады писал о ситуации, сложившейся 8–9 марта:

«Дороги для автотранспорта без помощи тракторов непроходимы. При большом напряжении личного состава удаётся вытаскивать небольшое количество автомашин для обеспечения действия пехоты (…). Части бригады отдельными подразделениями поддерживают действия 99 СД, продвигаясь в боевых порядках вперёд».

Одним из этих подразделений был 1-й дивизион 169-го минполка, куда входила батарея Алексея Макаровича. Но 9 марта первым в Староконстантинов ворвался не 1-й, а 206-й стрелковый полк, который поддерживал огнём дивизион 171-го гвардейского минполка. Город был взят в ночном бою с 9 на 10 марта. После этого с 19 марта 7-я минбригада обеспечивала наступление 167-й стрелковой дивизии из состава 47-го корпуса, помогая взять город Проскуров (ныне Хмельницкий). 25 марта он был освобождён, а бригаде было присвоено наименование Проскуровской.

На фронтовых снимках Алексей Смирнов выглядит очень колоритно и часто просто забавно. Здесь запечатлён момент, когда во время бритья актёр-самородок демонстрирует эспаньолку из пены. aleksey-smirnov.ru

Медаль «За боевые заслуги»

После взятия Проскурова 47-й корпус продолжил наступление на юг и юго-запад, способствуя окружению Проскуровско-Винницкой группировки вермахта, которое произошло к 27 марта. Попавшая в кольцо у Каменец-Подольска немецкая 1-я танковая армия пыталась вырваться из него в западном и северо-западном направлениях. В первых числах апреля корпус вместе с другими соединениями 1-й гвардейской армии перешёл к жёсткой обороне, отбивая атаки танков, самоходок и пехоты.

5 апреля соединения корпуса вместе с 7-й минбригадой совершили марш на северо-запад, получив приказ создать жёсткий оборонительный рубеж в районе сёл Косов – Ромашовка – Рыдодубы и не допустить прорыва противника в этом направлении. Но уже на следующий день корпус был направлен к селу Пылява, где части 167-й дивизии заняли оборону. Именно здесь Алексей Макарович совершил очередной подвиг. Он был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но получил медаль «За боевые заслуги».

«В р-не д. Пилява 9.4.44 года противник силою до двух батальонов, при поддержке 13 танков после мощных арт. налётов перешёл в контратаку. Несмотря на то, что снаряды врага рвались в непосредственно вблизи от ОП тов. Смирнов призерая смерть, открыл мощный миномётный огонь своим взводом по немецкой пехоте. В этом бою огнём его взвода было уничтожено: 4 станковых и 2 ручных пулемётов, 110 фашистских солдат и офицеров, взвод 81,4 мм миномётов. Контратака была отбита, 415 СП восстановил свои позиции».

Рассмотрим этот эпизод подробнее.

Утром 8 апреля штаб 47-го корпуса отдал распоряжение:

«167 СД с 374 САП при поддержке 7 МБр с 3.00 8.4.44 г. перейти в наступление на фронте: Пилява, Стадница, Медведовце в направлении Медведовце и к 7.00 8.4.44 г. выйти на рубеж Подзамочек (…), где занять прочную оборону».

Этим штаб корпуса хотел помешать движению колонн противника, которые прорывались из окружения. 167-й дивизии удалось продвинуться вперёд и занять позиции, с которых её артиллерия начала обстрел вражеских колонн, выходивших из окружения по шоссе Джурин – Бучач. Но перерезать шоссе не удалось. Немцы прочно удерживали его за собой, прикрывая отход основных сил контратаками танков и пехоты. Согласно документам 7-й минбригады, 169-й минполк поддерживал наступление 615-го стрелкового полка из состава указанной дивизии. В реальности же это была одна батарея из трёх миномётов с боезапасом в 250 мин, которые обслуживал взвод Смирнова.

Смирнов вместе с сослуживцами. Любопытно, что на многих фронтовых фотографиях Алексея Макаровича его головной убор (шапка и пилотка) надет всегда набекрень — на правую сторону. aleksey-smirnov.ru

9 апреля 615-й полк подвергся контратаке противника и был потеснён со своих позиций. Но миномёты Смирнова открыли яростный огонь по наступавшим немцам, выпустив по ним 130 мин. По данным бригады, взвод Смирнова уничтожил «50 солдат и офицеров, один пулемёт, подбил и сжёг 13 автомашин и одну танкетку».

На следующий день обстановка осложнилась. Немцы бросили в бой «более полка пехоты при поддержке 40–50 бронемашин». Этим наступлением они отбросили части 167-й дивизии, взяв Пыляву. Миномётчики помогали сдерживать движение противника, выпустив по его боевым порядкам ещё 130 мин. По данным бригады, 10 апреля миномётным огнём был уничтожен «один пулемёт, подавлена одна 81 мм минбатарея, рассеяно и частично уничтожено 20 солдат и офицеров».

Очевидно, что указанный эпизод в наградном листе Смирнова является не конкретным, а обобщающим. В него вошла информация о действиях батареи за несколько дней. Впрочем, это никак не умаляет героизма Алексея Макаровича в боях у Пылявы. Хотя в данном случае полученная награда не соответствовала подвигу.

Орден Славы III степени

С 14 апреля по 2 июля 1944 года 169-й минполк в составе 7-й минбригады занимал оборону в районе сёл Пылява и Доброполе. Его подразделения приводили в порядок матчасть и автотранспорт. К этому времени вышел указ о награждении полка орденом Красного Знамени за Орловскую операцию. 2 июля минбригаду вывели из подчинения 1-й гвардейской армии и переподчинили 38-й армии, которая занимала позиции юго-западнее Тернополя. В её составе миномётчики приняли участие в Львовско-Сандомирской операции, начавшейся 13 июля 1944 года. Огнём они поддерживали наступление соединений и частей 101-го стрелкового корпуса. Во время этих боёв Алексей Смирнов отличился в двух эпизодах и был награждён орденом Славы III степени. Оба произошли, когда 169-й минполк наступал в боевых порядках 96-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии.

Утром 20 июля батальоны 96-го полка вышли на участок железной дороги у станции Плугов

«(…) и преодолевая сопротивление мелких групп противника переправились через р. Глувна Стрыпа овладев домами юго-вост. ст. Плугув. К 15:30 96 сп, встречая сопротивление мелких групп противника и фланкирующий пулемётный огонь в направлении высот 406,0 и 388,0 передовым сб достиг лощины 300 мт.зап. отм.362,0: двумя батальонами развернулся в районе ст. Плугув».

Отступавшие немцы постоянно контратаковали преследовавшие их советские части. 21 июля 96-му полку крепко досталось, когда он отбил атаку вражеской пехоты и трёх танков. Его 2-й батальон понёс большие потери, но немцы были отброшены. После этого советская пехота продолжила движение вперёд, поддерживая огневой контакт с отступавшим противником. 23 июля у села Липовцы 3-й батальон полка был обстрелян немецкими танками и завязал бой с пехотой противника, во время которого было взято 13 пленных, семеро из которых были захвачены лично Алексеем Смирновым:

«20.07.43 г в р-не высоты 283,0 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею, тов. Смирнов воодушевляя бойцов бросился в бой с личным оружием и огнём из винтовок и автоматов отбил нападение. На поле боя осталось 17 гитлеровцев, сам лично взял в плен 7 гитлеровцев».

Хотя в наградном листе указано 20 июля, вероятнее всего этот эпизод произошёл всё же 23 июля, так как в документах 96-го полка факт пленения немцев отмечен в этот день. Указанная «высота 283,0» является ошибкой, так как 96-й полк вёл бой у высоты с отметкой 402,0.

Тем временем наступление развивалось успешно. 101-й корпус продвигался южнее Львова, чтобы перерезать немцам пути отхода из города в южном и юго-западном направлениях. К 27 июля 140-я дивизия вышла на шоссе Львов – Стрый и вела бой за село Солонка. 96-й и 283-й полки сумели овладеть им и оседлали шоссе на этом участке. Этот день стал одним из самых ярких и трудных в истории 169-го минполка.

Когда его батареи перемещались вслед за пехотой на новые позиции, прямо на марше у села Жировка они столкнулись с большой колонной немцев, выходивших из Львова. Миномётчикам пришлось вступить с ними в бой и даже завязать рукопашную схватку, чтобы спасти батареи от разгрома. Личный состав 169-го полка понёс потери, но сумел отбиться, обратить немцев в бегство и взять трофеи. Особенно отличились командир 1-го дивизиона капитан Ислам Шанаев и командир миномёта 5-й батареи старший сержант Алтмиштбай Нурлиев. Совершил свой подвиг и старший сержант Алексей Смирнов:

«27.07.44 г. в р-не д. Журавка выбирая новые огневые позиции, тов. Смирнов встретился с группой гитлеровцев в 16 человек, которые пытались его вместе с другими бойцами окружить. Тов. Смирнов принял решение уничтожить гитлеровцев и с тремя бойцами бросился в бой в результате которого было убито 9 и взято в плен 5 гитлеровцев, а остальные разбежались. После чего был занят боевой порядок и батарея своим огнём преследовала отступающего противника».

За освобождение Львова 169-й минполк был награждён орденом Богдана Хмельницкого. Кроме указанных эпизодов, во время Львовско-Сандомирской операции полк вёл тяжёлые бои в районе польского города Санок, поддерживая огнём части 211-й стрелковой дивизии. Путь продвижения полка к городу проходил по горно-лесистой местности Прикарпатья. Немцы оказывали яростное сопротивление. Хотя миномётчики впервые вели бои в таких условиях, они не подвели пехоту. После ожесточённых боёв Санок был взят.

Портрет старшины Смирнова с надписью «24.12.44. Польша». На его груди хорошо видны все награды Алексея Макаровича, но без ордена Славы II степени: его он ещё не получил. Отметим любопытную деталь: тогда Смирнов носил усы. aleksey-smirnov.ru

24 августа 1944 года 7-я минбригада была передана 5-й гвардейской армии и обеспечивала действия 14-й гвардейской стрелковой дивизии. До января 1945 года миномётчики держали оборону на Сандомирском плацдарме. К этому времени Алексей Макарович Смирнов уже стал старшиной.

Орден Славы II степени

12 января 1945 года началась Сандомирско-Силезская операция. В этот день миномёты бригады своим огнём помогали частям 9-й и 58-й гвардейской стрелковых дивизий проламывать немецкую оборону у посёлка Стопница. После этого бригада встала на «колёса», чтобы двигаться в боевых порядках 14-й гвардейской дивизии, которая прорвала оборонительную линию у местечка Метель и погнала противника на запад. 169-й минполк вошёл в группу поддержки 36-го гвардейского стрелкового полка. Во время наступления Смирнов отличился дважды, был представлен к ордену Славы II степени и награждён им.

Дивизия успешно двигалась вперёд. Противник организованного сопротивления не оказывал, поэтому наступление в чём-то напоминало гонку. Главные силы немцев держались от советских частей на расстоянии 10–15 км. Чтобы задержать их движение, немцы прикрывались небольшими арьергардными группами, которые быстро рассеивались после коротких боёв. К 15 января отступающие немцы сумели оторваться от передовых отрядов 14-й гвардейской дивизии. Контакт был потерян, и в тот день миномёты бригады не произвели ни одного выстрела.

Достигнув села Рокитно, 16 января дивизия завязала бой в районе местного завода. Выбив оттуда противника, она продолжила двигаться южнее Ченстохово. 17 января её части вышли на окраину города Бляховня. Там гвардейцы встретили организованное сопротивление немцев и завязали с ними бой в городских районах. Утром того же дня 7-й минбригаде на марше пришлось столкнуться с разрозненными группами немцев и вступить с ними в бой.

Двое старшин: Алексей Смирнов и Александр Шорохов под Бреслау, Нижняя Силезия, февраль-март 1945 года. На дорожном указателе, помимо указателя на Штрелен (ныне польский Стшелин), можно разобрать название другого города — Барцдорф. aleksey-smirnov.ru

Именно здесь имел место первый подвиг, описанный в наградном листе Смирнова:

«17.01.45 года в д. Посташевице группа немецких автоматчиков с засады обстреляла автомашины батареи и закрыла путь вперёд. Тов. Смирнов с тремя красноармейцами бросился на немцев и лично из автомата убил 3 гитлеровцев и 2 взял в плен. Батарея получила возможность двигаться вперёд».

Этот эпизод подтверждается записью в журнале боевых действий 7-й минбригады:

«В 08:30 17.1.45 огневые взвода 171 гмп вели бой с противником численностью 5 бронетранспортёров и до 100 чел. пехоты в р-не Седжены Добровно, в результате было захвачено 4 машины с зенитными установками, взято в плен и расстреляно 49 немецких солдат и офицеров. В это же время огневые взвода 169 мп вели бой с отступающей группировкой немцев в р-не Негово–Могидло, в результате боя взято в плен и расстреляно 46 немецких солдат и офицеров. Итого уничтожено частями бригады стрелковым оружием — 145 немцев».

Тем временем, преодолевая сопротивление противника, части 14-й гвардейской дивизии продолжали гнать его на запад. К исходу дня 21 января гвардейцы подошли к границе Германии в Верхней Силезии, пересекли её и 22 января вышли к Одеру у деревни Эйхенрид (ныне польская Гольчовице), которая располагалась на западном берегу реки. Немцы заняли подготовленный рубеж обороны и взорвали переправы. Их командование, опасаясь успешного форсирования реки советскими войсками, сконцентрировало значительные силы авиации и артиллерии на этом участке обороны. В результате гвардейцам не удалось переправиться через реку с ходу.

В 03:00 23 января полки дивизии начали преодоление речной преграды. К 05:00 1-му батальону 36-го гвардейского полка удалось форсировать Одер и создать небольшой плацдарм на левом берегу. В течение дня противник предпринимал яростные контратаки, чтобы сбросить гвардейцев в реку. Ему удалось вытеснить 38-й гвардейский полк на правый берег, но батальон 36-го гвардейского полка, ведя бои, сумел устоять. Именно в это время старшина Смирнов совершил свой новый подвиг, который описан в наградном листе так:

«22.02.45. года, несмотря на интенсивный ружейно-пулемётный и артиллерийско-миномётный обстрел противником, с расчётом на себе переправили миномёт на левый берег реки Одер, вместе 36 гвард. стрелковым полком, откуда огнём миномёта уничтожил 2 пулемётных точки в д. Эйхенрид и до 20 гитлеровцев».

Стоит отметить, что первыми на другой берег переправились вместе с пехотой командир дивизиона капитан Шанаев и 2-я батарея лейтенанта Ивана Зеленцова, куда входил миномёт Смирнова. Шанаев установил связь с батареями на восточном берегу и корректировал их огонь, что сильно помогло во время отражения вражеских атак. Кроме Смирнова, в боях за плацдарм отличились старший сержант Нуриев и младший лейтенант Владимир Чехмарев, а Шанаев был представлен к званию Героя Советского Союза.

Одно из немногих фото Смирнова, где он запечатлён со своими боевыми наградами. На груди Алексея Макаровича: слева — орден «Красной звезды», справа в ряд — два ордена Славы II и III степеней, медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Москвы» (вероятно), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг» и медаль «За освобождение Праги». Фото: pbs.twimg.com

Бои за удержание и расширение плацдарма продолжались ещё пять суток. За это время 7-я минбригада выпустила по противнику более 4 500 мин, половина из которых пришлась на 24 января. Это сыграло существенную роль в успешном форсировании Одера и удержании плацдарма частями 14-й гвардейской дивизии. В дальнейшем миномётчики помогали гвардейцам в расширении плацдарма на Одере и овладении городами Гротткау, Штрелен, Бриг, Опельн.

Медаль «За освобождение Праги»

В начале апреля 169-й минполк в составе 7-й минбригады вёл оборонительные бои в районе Цобтена, отражая атаки противника, пытавшегося пробиться к Бреслау. В середине апреля бригада совершила марш в район деревни Хельбау, где сосредоточилась у города Бад-Мускау на реке Нейсе. Здесь она приняла участие в Берлинской наступательной операции, помогая 5-й гвардейской армии в продвижении к Дрездену. Последней же операцией для старшины Смирнова стала Пражская. За участие в ней он и его сослуживцы были награждены медалями «За освобождение Праги».

В начале мая миномётчики бригады вели бои у Дрездена, поддерживая огнём действия 13-й, 95-й гвардейских и 9-й стрелковых дивизий. К 9 мая 1945 года город был взят. В тот же день вместе с частями данных соединений 7-я минбригада совершила марш на территорию Чехословакии к местечку Брозани, завершив войну у ворот Праги.

Как утверждается в различных передачах и статьях о Смирнове, Алексей Макарович в последние дни войны получил контузию, попал в госпиталь и был комиссован, что помешало ему дойти до Берлина. Так ли это? Безусловно, факт контузии требует дополнительного исследования, но одну версию стоит рассмотреть. Согласно документам 7-й минбригады, в период с 1 по 10 мая 169-й минполк понёс потери только в один день — 8 мая 1945 года: «легко ранен командир 4 батареи 169 мп лейтенант Юдин и один сержант».

Алексей Макарович с полным комплектом боевых и юбилейных наград. artyushenkooleg.ru

Предположим, что под «сержантом» мог подразумеваться старшина Смирнов. Если Алексей Макарович попал в госпиталь в тот день, то он мог рассчитывать на награждение медалью «За освобождение Праги», ведь по статуту она полагалась участникам штурма и освобождения Праги в период с 3 по 9 мая 1945 года. Однако «дойти до Берлина» Смирнов никак не мог, так как его полк вёл боевые действия южнее столицы Рейха и завершил войну в Чехословакии.

Боец и артист

Отдельным моментом фронтовой жизни Алексея Смирнова было участие в полковой самодеятельности. В 169-м минполку служили творческие люди, на фронте не забывавшие об искусстве. С 7 ноября 1942 года начал выходить полковой журнал «Миномётчик», в котором печатали свои стихи поэты-самородки. Среди них особенно выделялся капитан Григорий Милиенко, чьи строки из стихотворения «Наказ матери» использованы в качестве эпиграфа к статье. Как говорят, уже после войны он написал двухтомную историю 169-го минполка, но не издал её. Особой гордостью части была её художественная самодеятельность. Вот что написано о ней в историческом формуляре полка:

«Немаловажную роль в деле боевых успехов полка сыграла массовая художественная самодеятельность. Большим успехом пользовались и пользуются среди личного состава полка такие актёры-самородки, как ст. сержант Смирнов Алексей, лейтенант Яковлев Юрий, сержант Евграфова Лидия (…), мл. лейтенант Левина Анна (…), сержант Мурашов (…) и другие.

Они дали полку и дивизии десятки концертов и заслужили похвалу частей за свою самодеятельность».

Алексей Макарович Смирнов был прирождённым артистом. Совершая подвиги на фронте, он не забывал об искусстве во время перерывов между боями. Многих поклонников его таланта удивляет, как Макарыч мог смешить людей после пережитого на войне. Ответ прост: это было его призванием. Даже война не смогла лишить Смирнова его артистического таланта.

Автор выражает признательность А. Томзову, Е. Дригу, Е. Чирве и другим лицам за помощь в работе над статьёй.

Материал предоставлен Wargaming

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