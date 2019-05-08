17-летняя Мария Кончаловская просит не осуждать ее за то, что начала жить с парнем старше ее

Кажется, теперь понятно, почему за последние полгода дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского – Маша похудела более чем на 30 кг. Более того, 17-летняя девушка так переусердствовала со стремлением быть стройной, что подписчики ее инстаграма стали подозревать красавицу в анорексии. Тогда причин, что заставило Машу так стремительно сбрасывать вес были непонятны, но теперь, когда она показала в соцсетях своего парня, стали вполне объяснимы. Тростиночкой Маша стремилась стать потому что просто... влюбилась.

На днях наследница известной фамилии призналась, что она решила переехать к своему возлюбленному Никите и жить вместе с ним. И чтобы подписчики ее аккаунта ее не осуждали, она объяснила, что принимала это решение вместе с мамой.

«Да, я живу отдельно от родителей, с человеком, который делает мою жизнь лучше. Мы учимся друг у друга, мы растем вместе, нам весело и нам светло.

Мы принимали это решение всей семьей.

Более того, мама поняла ,что нам с Никитой было некомфортно, я живу с ней , а он отдельно, и сама предложила мне эту идею.

Пожалуйста, люди, я вас очень прошу, будьте людьми! Не нужно всего этого. Давайте любить близких и не только)) Каждый человек этого заслуживает», - подписала она снимок к запечатлелась вместе с бойфрендом.

welcometomaria Да, мы курицу выбирали.... не помню, но кажется так и не купили...

Надо отметить, что друзья Маши решение девушки поддержали, написав ей в комментариях много обнадеживающих слов.

«Пугачева тоже Кристину отпустила жить с Никитой. И никто не парился», «Взрослая умная девочка! Будь счастливой!!!», «Зачем всем объяснять что и почему. Пусть в своей жизни разберутся и учитывая что мы все разные, то всем не угодишь. Ведь каждая семья поступает и делает как она считает нужным и не спрашивает у соседей или.... поэтому это ваша жизнь и живите как хотите и как считает ваша семья. Удачи и как говориться "А судьи кто??"», - написали фолловеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов

«Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно», – рассказала девушка. (подробности)