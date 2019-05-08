Наталья Подольская ответила всем, кто заявил, что ее «фигура в купальнике на любителя»

Наталья Подольская вместе с семьей улетела на майские праздники на райский остров Маврикий, а поскольку в последнее время артистка села на диету и подключила больше спорта, то не могла отказать себе в удовольствии похвастаться точеной фигурой. Певица опубликовала фото в купальнике, а заодно и прорекламировала фирму, которая их производит. И меньше всего ожидала, что в комментариях ее фигуру и бикини подвергнуться такой критике. Фолловеры аккаунта звезды написали, что ни цвет, ни форма купальника совсем не идет супруги Владимира Преснякова, да и вообще «наряд для плавания» больше похож на нижнее белье. Красавица в откликах отвечать не стала, а сделала отдельный пост, где высказалась по этому вопросу.

Наталья Подольская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ну что же ..... Судя по комментариям фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашёлся! Я Вам больше скажу - он большой профессионал! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тёму (сын звезды. – Прим. Ред) Ведь толстые дети - это так крутооооооо! Ну а если серьезно все люди разные и прекрасные! И худые и толстые! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь – главное, доброе сердце и добрая душа. И ещё купальники!» (авторская орфография сохранена), - написала певица.

nataliapodolskaya Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя . Хорошо , что любитель нашёлся!

Надо отметить, что такому осуждению подвергается большинство звезд, которые публикуют свое фото в купальнике. Хейтеры всегда готовы осудить даже идеальную фигуру звезды. Иногда это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание.