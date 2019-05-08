2019-05-08T14:00:15+03:00
Звезды

Наталья Подольская ответила всем, кто заявил, что ее «фигура в купальнике на любителя»

Артистка вместе с семьей сейчас отдыхает на Маврикии
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Подольская.Наталья Подольская.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Наталья Подольская вместе с семьей улетела на майские праздники на райский остров Маврикий, а поскольку в последнее время артистка села на диету и подключила больше спорта, то не могла отказать себе в удовольствии похвастаться точеной фигурой. Певица опубликовала фото в купальнике, а заодно и прорекламировала фирму, которая их производит. И меньше всего ожидала, что в комментариях ее фигуру и бикини подвергнуться такой критике. Фолловеры аккаунта звезды написали, что ни цвет, ни форма купальника совсем не идет супруги Владимира Преснякова, да и вообще «наряд для плавания» больше похож на нижнее белье. Красавица в откликах отвечать не стала, а сделала отдельный пост, где высказалась по этому вопросу.

Наталья Подольская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Подольская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ну что же ..... Судя по комментариям фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашёлся! Я Вам больше скажу - он большой профессионал! Ну а с сегодняшнего дня видимо начну откармливать Тёму (сын звезды. – Прим. Ред) Ведь толстые дети - это так крутооооооо! Ну а если серьезно все люди разные и прекрасные! И худые и толстые! Я уже ни раз говорила и с удовольствием повторюсь – главное, доброе сердце и добрая душа. И ещё купальники!» (авторская орфография сохранена), - написала певица.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Ну что же ..... судя по комментариям фигура у меня очень на любителя . Хорошо , что любитель нашёлся!
23419 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Надо отметить, что такому осуждению подвергается большинство звезд, которые публикуют свое фото в купальнике. Хейтеры всегда готовы осудить даже идеальную фигуру звезды. Иногда это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Минфин выделит 300,5 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты
Дочь фотокора Евгения Халдея рассказала, как снимали фото «Знамя Победы над Рейхстагом»
Песков: вероятность участия Путина в "Бессмертном полке" весьма высока
Кабмин Украины признал незаконными выданные жителям Донбасса паспорта РФ
Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ
Песков: Путин поздравит с Днем Победы народ Украины, но не ее лидера
В Кремле ответили на планы Киева по непризнанию выдаваемых РФ паспортов
Песков: решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» - прерогатива специалистов
Глава МИД Китая прибудет в Москву 12 мая
Путин поздравил лидеров и граждан бывших республик СССР с Днем победы
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов
Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов