Киев признал «незаконными» российские паспорта, выдаваемые жителям ЛДНР

Избранный, но еще не вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский пообещал «быстрый, умный, креативный» ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. Не дожидаясь вступления Зеленского в должность, правительство Украины 8-го мая реализовало идею «быстрого и креативного» ответа. Насчет «умного» не сложилось, но это уже такая традиция на Незалежной.

Сначала премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными».

По всей видимости, никто не объявил главе правительства, что паспорта могут быть либо подлинными, либо фальшивыми. Государство может признать такой документ, удостоверяющий личность, прекратившим свое действие или недействительным. Но исключительно по отношению к выданным им документам и гражданам своих стран. А вот статус «незаконный» по отношению к паспорту неприменим.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чуть позже правительство Украины приняло распоряжение по данному вопросу.

- Это распоряжение Кабмина Украины, где приведен перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными, - сообщил по итогам заседания правительства министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

- Граждане Украины, получившие российские паспорта в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, могут быть лишены социальных выплат и пенсий, - уточнила последствия принятого решения министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в соцсети Facebook - Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины.

Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.Фото: ru.wikipedia.org

Напугала ежа, что называется. Киев и так не платит пенсии и прочие социальные пособия жителям ЛДНР, ограничиваясь выдачей крох только тем, кто регулярно выезжает на подконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей. Система украинской государственной регистрации актов гражданского состояния не работает. Не выдаются ни свидетельства о браке или рождении, не регистрируются браки, разводы, смерть и т.д. Так что эта угроза из серии «не делали и делать не будем» ничего, по сути, в положении жителей ЛДНР не меняет.

Что же касается России, то для нее признание или непризнание Украиной российских документов не имеет никакого значения. Более того, поскольку паспорта граждан РФ выписывают уполномоченные органы, дислоцированные на территории РФ, а кроме жителей ЛДНР, есть и другие граждане РФ в той же Ростовской области, документы для которых выдают те же территориальные структуры МВД, то получается, что Киев не собирается признавать и их паспорта. Впрочем, как уже говорилось, России до этого нет никакого дела.

Но не стоит думать, что такая активность Киева останется без ответа. Вряд ли Москва решит не признавать паспорта граждан Украины, выданных, к примеру, в Ровенской, Ивано-Франковской или Львовской областях. Или воспользуется тем обстоятельством, что граница между нашими государствами не прошла процедуру делимитации, а Договор о дружбе с Россией Украина разорвала по собственной инициативе.

Ответ обязательно будет. Может, не такой быстрый и креативный, как постарались в Киеве. Но обязательно умный. И настолько умный, что кому-то опять станет плохо. По ту сторону российско-украинской границы.

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