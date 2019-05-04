Зеленский пообещал «быстрый, умный, креативный» ответ на выдачу российских паспортов украинцам

Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ жителям Донбасса и некоторым категориям граждан Украины, решение о котором президент России Владимир Путин принял недавно, продолжает будоражить Киев. На этот раз вслед за занимающим (пока еще) пост президента Украины Петром Порошенко, сравнившим украинский и российский паспорта с позиции, с каким можно проще выехать в большее количество стран на заработки, свое мнение высказал избранный президент Владимир Зеленский.

- У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем, - пообещал Владимир Зеленский.

И действительно – пока можно не спешить. В должность еще не вступил, решение принимать пока никакого права не имеет, так что три-четыре недели еще точно можно покреативить. Но сам по себе посыл «быстрый, умный, креативный» становится уже «фишечкой» будущего главы Украины. Можно, конечно, попытаться отмахнуться от аналогии с КВН, в который Зеленский долгое время играл. Потому что этот слоган из трех составляющих напоминает даже не «Армия. Мова. Вера» от Порошенко, а именно КВНвских «веселых и находчивых». Не в пользу Зеленского, честно говоря, ассоциация, поскольку страной рулить, не в КВН играть. Но кто сказал, что рулить будет именно он. Претендентов на место у штурвала более, чем достаточно. Некоторые эксперты говорят, что, мол, место «за спиной» уже оспаривается у Коломойского Пинчуком и рядом других олигархов. И вполне вероятно, что всех зрителей еще ждет увлекательная подковерная или на ковре схватка за доступ к руководству «телом».

А еще вот эти три составляющие напоминают рекламное объявление: ремонт качественно, быстро, недорого. Выбирайте два из трех». Впрочем, «умный» ответ Зеленскому вряд ли дадут сделать. И не только нынешняя украинская элита, но и «бдящие» за ним уполномоченные из США и Европы. Умным ответом стало бы, например, полное прекращение огня в зоне конфликта, отвод украинских войск на положенное расстояние, выполнение Минских соглашений, отказ от скандального «мовного» языка, повышение пенсий и ликвидация долгов Украины перед пенсионерами Донбасса. Возобновление сотрудничества с Россией, что позволило бы установить щадящие тарифы на коммуналку, и реализация совместных с Москвой проектов. Но этого не будет.

А модно и креативно – это на Украине сейчас выглядит очень своеобразно. То телеведущая выступит, загримировавшись под Гитлера, то глава города кидает «зигу», нарядившись в форму эсэсмана, то вот над окопами полка «Азов» даже в США признанного неонацистской организацией, поднимают флаг со свастикой. Это сейчас на Незалежной, наверное, и модно, и креативно. И ничего другого от Зеленского ждать не стоит, не изобразит. Не покажет ничего, кроме того, что привык показывать со сцены. Тем более, что, похоже, он воспринимает свою роль в происходящем, как участие в конкурсе капитанов.

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